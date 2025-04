House Flipper - A limpiar

Buenas, acá de nuevo jeje, escribiendo sobre juegos que me gustan y recomiendo, esta vez saliendo del terror, acción y todo lo que venia escribiendo, un juego simulador, el cual en gamehag no hay nada todavía sobre House Flipper, a lo mejor me roban la idea, desde que mande lo de Five Nights At Freddy´s aparecieron muchos sobre fnaf en los artículos para votar y el mio todavía no lo aceptaron o rechazaron.

El articulo es un poco corto, pero el juego es básicamente eso, no tiene otra cosa, es bastante sencillo en el sentido de que no tenemos otra cosa que hacer, es un simulador de limpiar, ordenar, pintar, remodelar y vender casas, sin mas empiezo.House Flipper fue desarrollado por Empyrean y publicado por PlayWay SA el 17 de mayo de 2018 con un DLC gratuito, también, el 16 de mayo de 2019 se lanzo un segundo DLC, llamado Garden Flipper, el cual nos permite renovar jardines y participar en competencias de jardines, si las ganamos las propiedades ganan un valor adicional al original al venderlo.House Flipper es un juego simulador, donde somos una persona que encuentra un trabajo de limpiar casas, ordenarlas y básicamente eso.Por el trabajo realizado nos darán dinero, en algún momento luego de bastante trabajo, tendremos la posibilidad de comprar nuestra propia propiedad, hogar, casa o departamento, los cuales seguramente compraremos en mal estado, ya que no somos ricos.Esta propiedad la remodelaremos poco a poco, limpiaremos, ordenaremos, pintaremos, podremos colocar hasta azulejos, cosas mas detalladas, ya que tiene muchos detalles y la podremos vender un poco mas cara de lo que nos costo, con ese dinero comprar una mas grande o bonita y hacer el mismo proceso de reparación, vender, comprar, vender, comprar y ganaremos dinero poco a poco.En algún momento tendremos tanto dinero que serán casas muy grandes, con sótanos, maticos, varios baños, etc.Estas igualmente podremos venderlas hasta llegar a comprar la casa mas cara del juego y repararla, ordenarla, etc. Pero esta nos la quedaremos.Como dije, con el DLC de los jardines, podremos arreglar el nuestro y competir con otros jardines, si ganamos se nos añadirá un valor de mas a la propiedad para poder venderla, este DLC le da mas gracia al juego, ya que cuando estas con casas caras y te empiezas a aburrir tienes esta posibilidad.Una vez que tengamos el mejor jardín y la casa mas cara y grande podremos decir que pasamos o completamos el juego, ya que no tendremos otra cosa que hacer dentro del mismo, vender la propiedad no nos sirve de nada ya que no hay otra mas cara.Bastante recomendado para pasar el rato, muy buenos gráficos y muy bien realizado y pensado, al ser un simulador solo necesita tener cada detalle y la posibilidad de hacer casi cualquier cosa sobre lo que estamos jugando, en esta ocasión remodelar casas, muy recomendado, aunque no tuve la oportunidad de probarlo.