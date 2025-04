Horizon Chase Turbo (Opinión Personal)

_Hola comunidad de gamehag hoy le toca a Horizon Chase Turbo voy a contarles sobre este grandioso juego la verdad siempre hay una que otra joya oculta en el mundo del gaming pero uno debe estar pendiente para no perderse de estas cosas y este juego de autos no es la excepción, nos trasladaremos a un juego de autos cuya forma es lo más similar a los juegos de autos clásicos de la década de los 90” y nos dará horas de diversión con un enfoque sencillo y fácil de manejar pero divertido sin más que agregar comencemos.

Horizon Chase Turbo:









_Este juego fue creado por la empresa brasilera de juegos online gratuitos llamada Aquiris Game Studio sin duda ellos hicieron un estupendo trabajo al recrear un juego al estilo clásico con la tecnología disponible que hay el día de hoy. Este juego nos recordara esos tiempos de antaño en los cuales los juegos de carrera árcade eran los que tenían el dominio, su apartado estético sus colores y su banda sonora nos recordaran esos recuerdos que tal vez olvidamos y este juego nos hará recordar lo sencillo que antes eran los juegos sin importar los gráficos solo diversión a lo más puro estilo árcade. Este juego fue lanzado para Xbox One , Play Station 4 Nintendo Switch y PC no cabe la menor duda un excelente trabajo , un digno representante de los juegos de autos viejos.





Jugabilidad:











_En este apartado el juego nos ofrece un manejo muy exacto y sencillo no hay físicas reales de las cuales preocuparse lo único que debes saber es esquivar todo lo que se te atraviese en tu camino ya sean autos, rocas, charcos de agua o cualquier otra interferencia en nuestro camino. Pero también debemos agarrar las garrafas de gasolina que se nos aparecerán en la autopista y es importante ya que contamos con una barra de gasolina y si esta llega a 0% perdimos la carrera automáticamente y debemos agarrar las moneditas también para obtener más beneficios. Las curvas pueden ser muy estrechas pero son la ideal opción para adelantar o hacerte un puesto en la carrera, a medida que vallemos completando las carreras se nos desbloquean nuevas modalidades para más diversión y preferencias. Cada carrera dura alrededor de 2 minutos o 3 minutos una duración algo corta pero es la adecuada si solo quieres pasar el rato.







Personalización:







_En este apartado si no hay mucha novedad solo podremos modificar por 5 colores nuestro auto y son colores por defecto es importante no perderse los eventos de mejoras ya que al ganar una carrera de esas nos darán mejoras para nuestro auto y mayor posibilidad de ganar nuestra carrera en modo historia. Es cierto que pudieron agregar más cosas pero creo que solo colocaron lo esencial pero para mi gusto debieron agregar un poco más, todos los autos mostrados en este juego están basados en autos reales pero no colocan sus marcas debe ser por derechos de autor, la verdad igualmente se benefician ya que si tu auto sale en un juego de coches puede hacerse muy popular y aumentar sus ventas pero bueno.







Multijugador:





_En este apartado es muy interesante y pienso que la mayoría de los juegos de autos fallan ósea porque no tienen multijugador a pantalla dividida que les cuesta y generalmente es la versión pc en la cual menos hacen eso yo en mi caso tengo 10 juegos de autos y solo 4 se juegan a pantalla dividida esta modalidad debería ser un estándar a día de hoy. Bueno pero Horizon Chase Turbo cumple con un gran multijugador para pasar un rato agradable con nuestros amigos o familiares se puede jugar hasta de 4 personas pero necesitaremos 3 controles xd, aunque pueden usar un emulador de controles de Xbox360 pero va a ser algo complicado ordenar las teclas en el teclado mejor cómprense los controles más cómodo.







Gráficos:







_Que les puedo decir creo que la imagen lo dice todo no tenemos lo último en gráficos pero fue porque se quiso de esta manera, bueno para mí son muy coloridos estos gráficos y son bastante agradables el nivel de detalle de distancia no es tanto pero es obvio que lo que está a lo último es una foto de un paisaje pero muy buen hecho al estilo ochentero. Los efectos de luz están bien hechos se nota ese reflejo tipo xenón que llama mucho la atención, cada auto tiene su sombra y muy bien definida puede que a lo mejor falten más accesorio en la carretera pero está bien eso no le quita mérito del buen trabajo que hicieron.







Conclusión:









_Es un juego excelente está muy bien cuidado en todos sus aspectos, eso no quiere decir que es perfecto, pero una compra asegura si lo es si yo tuviera dinero me lo pillaría pero lo tengo pirateado xd bueno no todo el mundo tiene padres ricos. Pero si te lo propones puedes comprar tu juego original, en fin excelente juego es capaz de moverse en un ordenador con un procesador 1 núcleo a 2.0 GHz 1 gb de RAM y una tarjeta de video de 256 Mb externa. Para esta revisión fue testeado en una 9400gt de 1gb y funciona de maravilla 60 fps constantes.







Propuesta a Gamehag:







_Esto es un concepto me gustaría que hubiera un mini juego de autos en la cual sea como una especie de torneo se compita contra 50 jugadores de grupos de 10 cada uno de cada grupo solo quedara 1 lo cual la final sería contra 10 jugadores y los 3 primeros se llevaran como premio gemas del alma. Creo que la tecnología flash player se pude hacer un juego con estos gráficos o si hay una tecnología similar a flash player ya que escuche que se iba a descontinuar, pero si se puede es más hasta yo podría hacer las imágenes los artes conceptuales me encanta editar pero si tan solo supiera programar lanzaría mi propio juego pero se ve complicado pero eso no quita el mérito y Game Maker Studio no se no me convence.









_En fin si este mini juego se hiciera realidad sería divertido claro no hay problema si ponen una publicidad antes de iniciar la carrera, pero miren este capture sería divertido competir contra otros usuarios de gamehag. Tal vez algún día gracias por leer mi artículo.











