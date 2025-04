HITMAN 2 - El criminal profesional

Hoy os comentaré sobre el juego de Hitman 2 que fue lanzado este el 13 de noviembre. Hitman ya está listo para el público y yo por el momento no he podido disfrutar del juego pero sí que he podido ver unos cuantos gameplays y opiniones de otros usuarios. Y hoy os quiero mostrar una pequeña opinión de Hitman 2.









El comienzo de Hitman 2 inicia donde termina Hitman.

La versión heredera, después de dos años, trata de continuar la historia de la versión anterior. Los objetivos están dispersos por todo el mundo, desde las selvas de Colombia hasta una gran villa en Suiza. La gran diferencia con la "primera temporada" de Hitman es que esta vez no tenemos que esperar a que lleguen nuevos lugares y misiones.









Hitman 2 puede describirse mejor como una extensión muy grande de la primera parte. No ha cambiado mucho desde hace dos años y eso no es un punto negativo. Ya que disfrutarás de unas series de misiones entretenidas, donde podrás elegir entre una amplia variedad de formas de eliminar a tus objetivos. Además, irás equipado con una maleta, una pistola de dardos y detonadores entre otras cosas. También ahora tienes la opción de esconderte en diferentes zonas y arbustos.





Multitud de opciones para cada misión.

Puedes hacerlo tan fácil y difícil cualquier misión, dependiendo de como actúes respecto a los objetivos ocurrirán unas cosas u otras. Podrás jugar con diferentes aspectos ya sea un asesinato rápido, silencioso, explosivo... Sin duda cualquier resultado será excitante. También es verdad que en algunos casos se necesita un poco más de esfuerzo y experiencia, pero a cambio se pueden obtener resultados únicos y graciosos.





Parece como un mundo abierto de posibilidades, pero realmente vas a tener que seguir una serie de pasos para realizar todas las misiones. Te puedo asegurar que Hitman 2 es un juego muy entretenido y cada nivel se puede jugar tantas veces como quieras, ganarás experiencia de juego y podrás convertirte en un criminal profesional.









Respecto a los niveles, están muy bien estructurados, además podemos encontrar todo tipo de misiones. Desde una zona tranquila de Miami con un atardecer increíble hasta una selva de Colombia donde encontrarás una aldea abandonada y completamente en manos de una banda de narcotraficantes y medio ejército de mercenarios. Es por ello por lo que cada nivel tiene su propio desafío y eso hace que Hitman 2 sea muy encantador.





Respecto a los gráficos, el juego cuenta con una mejora de fps en las nuevas videoconsolas como PlayStation 4 y PC, que hacen la partida más efectiva. Pero una cosa que he visto y no me gustó es que partes de las zonas principales de la historia no tienen tanta riqueza gráfica. Y en mi opinión esto ha podido tocar negativamente la historia, porque se nota que hay poca riqueza.





Los usuarios y aficionados de la saga de "IO interactive" podrán disfrutar de los paquetes extras que añaden disfraces, armas adiciones. Estas las puedes recoger cuando inicies el Hitman 2.





Respecto al multijugador

Según he estado leyendo se trata de un multijugador "Ghost Mode" o "Sniper Assasing" seguramente porque al principio los servidores se encontrarán medio vacíos.









Los cambios respecto a Hitman son muy escasos, apenas han añadido algunas cuantas armas, capacidades para esconderte, pero por lo demás es idéntico al juego anterior. Pero hemos podido ver un mapa más abierto con múltiples recorridos que harán que puedas pasar muchas horas jugando a Hitman 2. Sin embargo, es muy decepcionante para mí que el multijugador, que es el futuro de los juegos actuales, no se haya adaptado correctamente.





No he probado el juego y es por ello por lo que mi valoración no podría ser la correcta, pero según lo que he visto y me he informado podría decir un 8/10 ya que los puntos positivos son: los nuevos escenarios, el paquete gratuito y los nuevos niveles, por otro lado creo que negativamente ha afectado la eliminación de algunas escenas que podrían darle más riqueza a la historia, el multijugador y sobre todo que la inteligencia artificial del juego da algunos fallos y si queréis os invito a que miréis algunos vídeos en YouTube sobre este caso.





Espero que os haya gustado este artículo y si tenéis cualquier duda no olvidéis comentarla, Un saludo 21albertoff.