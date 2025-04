Hero of the Kingdom una saga no muy conocida

En vista de las ofertas de steam, aprovecho para traer este articulo en el cual expongo una trilogía que esta bastante entretenida, vale la pena darle una oportunidad. Cabe aclarar que todas las imágenes que utilice son de la pagina del juego de steam. Hero of The Kingdom es un juego de aventura Point & Click desarrollado por Lonely Troops y cuya primera entrega salio a finales del 2012. Su trama base es bastante simple eres un chico de campo que vive con su padre en una pacifica granja, hasta que cierto día tu padre sale a vender las verduras, y mientras estas solo en casa llegan unos bandidos a quemar la granja, preocupado porque tu padre aun no vuelve decides iniciar una aventura para encontrarlo. Para ser sincero, el juego es muy lineal y no tiene una gran cantidad de sorpresas o giros argumentales, pero en cierto sentido es una de sus cualidades, un juego simple, hasta el punto que al principio parece un juego típico de navegador sin ninguna dificultad, pero a medida que transcurre el juego la cosa se va complicando y evolucionando.La mecánica básica del juego es simple, con el ratón tendremos que ir realizando actividades como reparar un puente para seguir avanzando y misiones que nos pedirán ciertos materiales que generalmente hay que comprar a los NPCs, también se puede dar el caso de tener que ir a lugares concretos, y en ocasiones tendremos que buscar objetos en la pantalla que no están marcados, aquí es donde es necesario tener una buena agudeza visual.El juego como tal no se basa en la gestión el dinero, sin embargo es muy importante para hacer muchas de las misiones, y para conseguirlo necesitaremos vender varios de los objetos que nos sobren o buscar tratos con algunos de los mercaderes. Aquí es donde debemos sacar nuestro instinto y empezar a deforestar el mundo que habitamos, recoger plantas y matar animales es uno de los mayores ingresos del juego.Dentro del juego, cada acción que realizamos costara una determinada cantidad de corazones, los cuales se pueden llegar a recuperar descansando, en el juego hay varios puntos de descanso los cuales te pedirán diferentes elementos, en algunos te piden dinero, en otros carne y en otros pan, por eso es muy importante tener un ojo sobre si tenemos suficientes corazones o suficientes recursos para recuperarlos.Como podemos observar en la imagen de arriba, el juego es increíblemente ilustrativo y te lleva de la mano, te dice donde puedes realizar acciones y donde no tienes los objetos necesarios para hacerlo, no tienes que estar spameando donde no puedes hacer nada, eso es algo que se agradece mucho.Tambien a la vista que no tiene una gran complejidad en lo que respecta a jugabilidad, aunque eso no le impide buscarnos darnos unos sustos en algunos momentos. El diseño de los escenarios es artísticamente notable, y el título se centra mucho en el componente narrativo el cual creo es lo más destacable del juego.El juego cuenta con otras 2 entregas, las cuales a pesar de ser completamente diferentes en lo que respecta a historia, son exactamente lo mismo en mecanicas de juego y arte, cosa que se agradece mucho por mantener la esencia.Por ultimo cabe aclarar que las duraciones de cada juego no son muy extensas, el primero dura entre unas 4 y 5 horas, y los otros 2 entre 7 y 8, sin embargo son horas muy agradables y divertidas.En conclusión creo que es un juego muy bien logrado, y que le encantara a los amantes del genero Click & Pont, en este momento están a un precio muy económico, más aun si compras el pack con las tres entregas, unos 7 dolares, no perderán el tiempo probando. Gracias por leer el articulo, hasta la proxima.