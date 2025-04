Hero of the Kingdom, lo simple puede ser divertido.

Hola comunidad, esta vez le hablare de unos de la saga de juegos más simples que he tenido la oportunidad de jugar, Hero of the Kingdom, una saga que ya cuenta con tres entregas, con historias distintas entre sí, pero con la misma modalidad de juego. Este juego independiente, es muy económico, y es de los pocos que se puede completar todos sus logros en una sola partida, cosa que beneficia a quienes les gusta subir su porcentaje de logros en steam.

Hero of the kingdom es un juego tipo point and click, que tienes que ir indicando con el mouse a donde ir al personaje, y también tienes que recolectar un montón de objetos escondidos en los mapas. Esta saga nace en el 2012, con su primera entrega, logrando una buena llegada con los jugadores, no solo por ser incluido en muchos Bundles de un dólar, sino que su simpleza y rapidez, hacen que la experiencia de juego sea la justa.

Historia.

En la primera entrega de Hero of the Kingdom nos ponemos en los pies de un granjero que sale en busca de su padre que se perdió después de un salvaje ataque a la aldea de parte de un grupo de bandidos, esto nos lleva a salir en busca de él y nos toparemos con un trasfondo mucho más oscuro del que creíamos, y se nos encomienda la misión de detener a la oscuridad que amenaza nuestras tierras mientras también deberás encontrar a tu padre.









Hero of the Kingdom II, comienza de la misma manera, ósea con un evento trágico, estamos viviendo en una aldea pesquera, y unos malvados piratas raptan a nuestra hermana, y es asi como nos vemos forzados a salir en busca de ella, y nuevamente toparnos con enemigos, que no solo son humanos, sino que criaturas de diversos tipos, ademas de conocer el amor, y luchar por liberar estas tierras del abusos de los piratas.









En Hero of the Kingdom III, somos un hábil y joven cazador entrenado por nuestro tío que vive en paz en su aldea, hasta que un viejo mal azota con rudeza nuestras tierras, y todo el reino comienza a sufrir de los ataque de bestias que salen de todas partes, y es asi como nos convertimos en el héroe que deberá desterrar al mal de una vez por todas, y para ello visitaremos muchos parajes y conoceremos personas que nos ayudaran en nuestra cruzada.









Jugabilidad.

Hero of the kingdom, podemos mover a nuestro héroe por el mapa e interactuar con npc, solo bastando hacer un click a donde nos queremos dirigir. En cuanto a armamento podemos equipar distintas espadas y arcos, los cuales podemos comprar o craftear. El juego cuenta con varios grupos de objetos coleccionables que están repartidos por el mapa, y que cada colección significa un logro más en steam, finalmente el juego nos obliga a tener que craftear para ciertos personajes para poder avanzar en ciertas zonas, o conseguir ítem especiales para nuestra aventura.









Gráficos y Sonido.

El juego es sumamente simple, vemos un apartado gráfico para nada de feo, bien simple, muy parecido al de viejos juegos como Commandos o el primer Desperados, que quiere decir esto, es que no es 3d sino que 2d, basados en capas y animaciones que le dan un toque de profundidad y movimiento al juego. En cuanto a sonido nos topamos con sonidos normales grabados, nada especial, si se debe destacar que son suficientes para el tipo de juegos, logran darle vida al juego pese a ser básicos.









Este es un juego completamente casual, es bien corto, máximo 6 horas de juego para terminarlo y sacar todos los logros, pero que esto no los engañe, ya que son bastante divertidos excelentes para pasar el rato, y pese a que su historia es bastante cliché, no deja de ser atrapante al punto que te obliga a llegar al final. Es un juego recomendable para adquirir en oferta, y que les servirá para entretener no solo a ustedes sino que a los más pequeños del hogar. Bueno amigos eso es todo por el momento, espero que les guste el artículo, como siempre estoy abierto a leer sus críticas y opiniones, un afectuoso saludos.