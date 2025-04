Helltaker reseña

Hola comunidad de gamehag espero se encuentren muy bien, el juego del que les quiero hablar en esta ocasión es un free to play que esta disponible en steam, un jugo de puzzles bastante atractivo, además fue estrenado recientemente así que básicamente este articulo es para comentarles lo bueno y lo malo, el juego se llama Helltaker.

Bueno para comenzar quiero decirles que es un juego bastante corto, yo lo he terminado en una hora al 100% pero a pesar de eso es entretenido y además es gratis, descargué el juego por curiosidad y no me decepcionó. La historia se entra en un chico que quiere tener un harem de chicas demonio así que se atreve a adentrarse en las profundidades del infierno solo para cumplir su cometido, a lo largo del juego tenemos que enfrentarnos a distintos puzzles que la verdad están un poco complicados pero nada imposible de resolver. La historia nos la cuenta el demonio Beelzebub y el juego tiene un tono humorístico que le viene bastante bien para hacer más ameno el juego.El modo de juego es bastante sencillo, lo único que debemos hacer es movernos y lo hacemos mediante las teclas w a s d del teclado como en muchos juegos, contamos con un numero determinado de movimientos y si nos caerá un rayo infernal sobre nosotros, lo que quiere decir que perdemos y tenemos que comenzar el nivel nuevamente, en los niveles encontramos distintos obstáculos como demonios, picos que salen del suelo (que por cierto nos quitan dos jugadas en vez de una) y plataformas que hay que mover para abrirnos paso, suena fácil ¿cierto? Bueno déjenme decirles que tiene su nivel de complejidad, si quieres un reto que no sea demasiado largo este juego es para ti. El objetivo de cada nivel será llegar a la chica infernal en el número de movimientos que tenemos, pero eso no es todo, una vez que la alcancemos nos hará una pregunta y si nuestra respuesta no le agrada tendremos que completar el nivel de nuevo. Respecto a la pantalla de inicio solo tenemos tres opciones para elegir, la primera es para comenzar el juego, la segunda para elegir un nivel y la tercera para salir del juego, simple.La banda sonora del juego es bastante buena para ser un indie, escucharemos principalmente piezas de música electrónica pero acompañan perfectamente al juego y van acorde a la temática, aparte de que el juego es llamativo visualmente tiene el plus de buena música, hará que tu experiencia de juego sea bastante amena a pesar de la frustración por la que podrías pasar en los niveles y derrotando al jefe final que a mi me ha sacado algunas canas. Y por si fuera poco encontramos todo el soundtrack completo en youtube, yo se los recomiendo bastante si les gusta el género, sinceramente es algo que yo podría escuchar mientras trabajo o navego por la red.Considero importante destacar la apariencia del juego ya que sus personajes son muy llamativos, al poco tiempo de estrenarse el juego ya había un montón de fanarts en internet, eso indica que a las personas les agradó bastante el diseño de los personajes y yo les doy toda la razón. El juego fue creado en unity por vanripper y vaya que nos dio un buen juego, hacer un juego en unity no es tarea fácil y requiere mucho tiempo y dedicación y en el caso de Helltaker se ve todo el esfuerzo que pusieron otorgándonos un indie de muy buena calidad, la desventaja es que es bastante corto, la buena noticia es que existe un DLC por si te ha gustado bastante el juego pero por ese si hay que pagar.En cuanto a los personajes y escenarios, bueno el diseño de los niveles es bastante sencillo pero no deja de tener su encanto, en cuanto a los personajes las ilustraciones son bastante buenas y cada chica demonio tiene una personalidad bien definida que es representada en su diseño, no quiero hacerles spoilers pero podemos encontrar a la clásica chica nerd, la chica cool, entre otras. Felicito a los chicos de vanripper por un excelente trabajo.Bueno como datos extra quiero contarles que el juego cuenta con reseñas extremadamente positivas en steam, ha sido evaluado por 17 397 personas así que creo que es un juego que merece una oportunidad, cuenta con únicamente ocho logros desbloqueables y no da cromos pero vaya que da diversión, esta disponible para windows y mac os, los requerimientos del sistema únicamente son que tengas mínimo 300 mb de espacio en tu disco duro, así que es un juego que puede andar perfectamente en cualquier pc, ¿hay algo que este juego no haga bien?Si estas aburrido, no tienes dinero o no quieres gastar, te gustan los puzzles y las chicas demonio, bueno te recomiendo ampliamente este juego.Ventajas:* Diseño atractivo* Buena música* Puedes jugarlo en una tostadora* Es GRATIS* Es entretenidoDesventajas:* Muy corto* Algunos niveles son bastante complicados* El final boss es un dolor de muelas* El mas mínimo error puede hacer que comiences de nuevo* Puedes llegar a frustrarte un poquitoEn conclusión les recomiendo que le den una checada al juego, no se van a arrepentir y bueno espero este articulo sea publicado para que más personas lo conozcan y le den una oportunidad ya que es un indie y es el primer juego en steam de los desarrolladores asi que se merece todo nuestro apoyo para que sigan creando juegos igual de buenos. Si no les gusta el juego también es completamente válido, si llegaron hasta aquí les agradezco y espero les haya gustado el articulo.