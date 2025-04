HELLO NEIGHBOR (MI OPINIÓN)

Reenvió: Seguro algunos dirán que ya han visto este articulo es porque ya lo he mandado pero por error a sido rechazado por los moderadores por un supuesto "Spam", así que me he contactado con uno de ellos y me a dicho que lo vuelva a mandar si a sido por error y bueno aquí esta, espero lo evalúen correctamente y que lo disfruten. :)



Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un juego muy conocido por su gran fama o también conocido por los youtubers más queridos que han jugado y nos han compartido su experiencia con este juegazo, bueno ya dejemos eso a lado que les vengo a hablar de “Hello Neighbor” un juegazo sin duda. Espero les guste el articulo y lo disfruten mucho.

Hello Neighbor es un juego del genero terror, puzles y misterio en primera persona en el cual se estrenó por primera vez el 8 de diciembre del año 2017 para las consola XboX one y PC, y se terminó de estrenar para el resto de consolas el 27 de julio del año 2018. Se puede decir que este juego trata de un vecino que oculta un gran misterio en su sótano y deberemos de infiltrarnos en su casa para averiguar cómo abrir la puerta del sótano, y al fin así conocer todos los misterios del vecino, pero claro amigo esta aventura por toda la casa del vecino no será tan sencillo ya que deberás realizar una gran cantidad de puzles que te hará pensar un montón y lo más difícil es que tendrás en tus talones al vecino persiguiendo que si te llega agarrar se reiniciara el juego y volverá a tu casa claro no se reiniciar el progreso que has hecho. El juego es demasiado bueno y es muy dinámico a la hora de los puzles, aparte el juego lo hace muy interesante ya que todos nos intriga saber los misterios del vecino así jugando horas y horas este juegazo sin que nos cause aburrimiento, puede que el juego los tardes en pasarlo en 3 o 4 horas o quizás un poco más todo dependerá que tan inteligente y habilidoso eres, aunque dures poco puede dejarte miles de dudas y te sigas pasando el juego de diferentes modos por otros puzles distintos. El juego cumple con todas sus expectativas y ofrece motón de horas de diversión está muy bueno recomendadisimo.





Siguiendo hablando del sistema de juego o dinámica que posee podemos decir que durante esta búsqueda de la llave de la puerta del sótano deberemos primero evadir al vecino al entrar a la casa y perderlo rápidamente de vista (Deben tener en cuenta que el vecino corre mucho y lanza tomates para dejarte sin visión alguna), lo siguiente seria registrar toda la casa es muy importante ya que puede encontrar alguna llave que habrá alguna puerta de la casa o consigas alguna herramienta que te sirva para desactivar algún objeto movible o inamovible, además encontraras miles de formas para pasar algunos puzles y hasta hacerlos a tu manera pero puede ser algo complicado encontrarle una distinta manera para realizar el puzle. Además dentro del juego tendrás que utilizar mucho la habilidad del parkour, ya que deberás saltar en lugares altos de la casa y encontrar nuevos puzles secretos de la casa del vecino. Sinceramente este juego tiene montones de puzles muy distinto es raro cuando encontramos puzles iguales, algo que lo hace un juegazo sin duda, este juego es una completa locura de verdad me sorprende de muchas maneras.





Por otro lado hablare de algunas herramientas que podrás encontrar en el juego. Como verán tendremos 4 espacio libres que podremos usar para agarrar objetos o herramientas, exactamente en toda la casa puedes agarrar cualquier cosa como una silla, una manzana, la tapa de la basura, un microondas, etc. casi todo y casi todo te puede servir para acertar nuevos puzles o acertijos es una completa locura, como por ejemplo la silla o las cajas podes usarlas para subir en lugares altos, o la manzana que te puede ayudar a acertar un puzle secreto que no lo tengo claro aún si te da curiosidad debes jugar el juego. Por otro lado una de la herramientas que podes conseguir en el juego una llave inglesa, un destornillador, un martillo y hasta un saca pernos, todas las herramientas te servirán si o si dependiendo la situación.

Unos de los objetos más populares es la escopeta todos pensaba que podías matar al vecino con esa arma pero en realidad es que el vecino no podes matarlo es completamente imposible hasta lo que yo sé, la escopeta solo te servirá para stunearlo o mejor dicho marearlo por unos segundo y aprovechar de escaparte.





Historia o argumento:

Les voy a dar a conocer un poco de su historia o argumento puede que los perturbe un poco pero se les pasara jeje, y los dejare con curiosidad para que lo jueguen porque tiene una historia que flipas como dirían los españoles. Todo comienza que somos un niño que está jugando con la pelota en medio de la calle, hasta que vemos a nuestro vecino algo sospecho y como somos tan curioso lo asomamos y vemos que el vecino está cerrando un puerta desesperadamente y algo asustado (*Se escuchan Gritos desde la puesta*), al vernos el vecino corre hacia nosotros y nos atrapa, y termina corriéndonos de su casa, ahí es donde comenzara el primer acto del juego, en el cual deberemos buscar la llave para entrar en el sótano, después de encontrar la llave y entrar al sótano se empieza a todo poner más misterioso en el cual les contare un poco (Aviso Spolier), al entrar al sótano veremos que hay una puerta secreta en el cual te termina llevando a una clase de laberinto donde encontraras al vecino y deberás correr de él, y realizar también variedad de acertijos para seguir avanzando de puerta en puerta, hasta que llegamos a cierto punto que llegamos a una cinemática donde deberemos correr del vecino hasta llegar a un puerta que no podremos abrir y nos termina de agarrando el vecino, en el cual hemos sido raptados por él y aparecemos en el Acto 2 en una clase de cuarto totalmente encerrado en donde mágicamente veremos que la puerta se abrió de la nada y lograremos escapar de ese sótano, entonces nuestro siguiente objetivo será escapar de la casa del vecino realizando variedad de puzles y acertijos para salir, y por supuesto sin dejar que nos agarre el vecino escondiéndonos en diferente sitios de la casa, despues de realizar un montones de puzles y al fin salir de ese sitio veremos que el vecino nos vio salir pero decidió dejarnos ir encerrándose en su casa y terminando en acto 2, por otro lado pasa un buen tiempo el niño de antes que usábamos llego a la adultez y los veremos en un apartamento donde se ve desesperadamente y decide irse a su casa antigua en el cual te llevaras montones de sorpresa y no te cuento más porque tendrás que ir a averiguarlo por ti mismo jugándolo jeje.





Por otro lado la casa del vecino dependiendo del acto que juegues ira cambiando de lugares y aspectos, en el cual se te hará más complicado de pasarte el acto.

Gráficos: El juego ofrece unos gráficos muy sencillo aunque muy coloridos, tiene un diseño muy bonito la casa y el entorno exterior del juego muy bien logrado, no son los mejores gráficos de la vida pero para este típico de juego de acertijo no está nada mal, además el diseño del vecino lo veo muy bien diseñado aunque bastante feo el personaje, al igual al niño que controlamos el diseño está bien pero son algo feos los personajes, pero eso no quita que sea un mal juego, tengan en cuenta que los gráficos no lo son todo en los juego si es divertido y entretenido es más que suficiente para mí y para mucho también piensen de esta manera.





Para concluir espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran mucho. Me gustaría pedirles que lo jueguen este juegazo ya que vale la pena se lo recomiendo mucho si quieren vivir una experiencia diferente y no a lo de costumbre en los juegos, si estás cansado de los battle royale pues aquí tiene este juego te divertirás mucho y te llevaras unos cuantos sustos del vecino, este juego será un verdadero resto para todos ustedes en completar ya que no es nada fácil mis panas. Bueno sin más que decir me despido y les mando un abrazo a todos ustedes.



Trailer: