Hearts of Iron IV: Reseña

Hearts of Iron IV es un juego de estrategia en tiempo real procedente de la aclamada desarrolladora Paradox y último título desarrollado de la saga Hearts of Iron, una serie de videojuegos para plataforma de PC que comenzó sus andanzas en el mundo de los videojuegos en el año 2002. En esta reseña abordaré en profundidad el juego sin dlcs, lo que se conoce como versión Vanilla (background, mecánicas, etc.), aunque hablaré brevemente de sus expansiones que Paradox ha creado para uno de los juegos estandarte en el género de la estrategia de la II Guerra Mundial.









Background

Hearts of Iron IV fue lanzado al mercado en el año 2016, y ya desde el inicio supuso un cambio significativo con respecto de su entrega anterior, Hearts of Iron III (por sus siglas, HOI III) simplificando los comandos y el progreso durante las campañas. Ello favorece la reducción de barreras de entrada para los nuevos jugadores. La premisa es simple: el juego se sitúa en los albores de la Segunda guerra mundial, permitiendo escogerse como fecha de inicio 1936 o 1939, con la posibilidad de elegir cualesquiera de los países que existían en aquella época ¿Deseas convertirte en el líder del partido nacionalsocialista y lanzarte con tus tanques alemanes a la captura de Moscú? ¿Prefieres llevar hasta el límite de sus consecuencias los principios de la doctrina Monroe? Como puedes observar, todo el mundo está a tu disposición.







En un primer vistazo quizás pueda abrumarte, pero tras unas cuantas partidas te darás cuenta de cuáles son tus preferencias.

A su vez, el juego incorpora la posibilidad de cambiar la deriva de los principios ideológicos de tu país y alinearlo con una de las cuatro líneas de pensamiento predominantes en aquella época con sus distintas ventajas: no alineado, democrático, comunista y fascista. También, podrás pertenecer a las principales alianzas de la época: Aliados (democrático), Eje (fascista) y Comintern (comunista), ¡o incluso crear tu propia facción!







Mecánicas

Describir la jugabilidad paso a paso puede resultar harto complejo y e incluso tedioso. Sin embargo, podemos indicar una serie de puntos clave que deberemos tener en cuenta a la hora de progresar en nuestra campaña:

Tiempo: En la esquina superior derecha de nuestra interfaz advertiremos un contador o calendario que podremos tanto pausar como ajustar la velocidad que nos resulte más adecuada para el progreso de la acción, contabilizándose en horas, días, meses y años. Controlar el uso del tiempo resulta esencial, pues las investigaciones, doctrinas, planes, construcción y entrenamiento de tropas realizadas requieren de un cierto período antes de ser desbloqueados o tener plena capacidad de uso.







Investigaciones y enfoques nacionales: La investigaciones son esenciales para permitir a nuestro país progresar en el esfuerzo de guerra y llevar a la nación elegida hasta su cénit. Ante nosotros se abre una variedad extensísima de investigaciones que habremos de enfocar en función de las necesidades: desarrollo de armamento terrestre como fusiles y tanques, aéreo, naval, civil y de construcción así como doctrinas militares que otorgarán bonus a las tropas en combate y que podremos confeccionar según nuestra preferencia por hacer el arte de la guerra ¿Prefieres una Blitzkrieg alemana o un asalto masivo de soldados al más puro estilo Unión Soviética? Las investigaciones requieren tiempo, y más pronto que tarde nos veremos involucrados en un conflicto, por lo que hemos de asegurar nuestro con cautela nuestros pasos a seguir antes de dar clic.







Por su parte, los enfoques nacionales pueden servirnos para cambiar nuestra ideología o mejorar alguno de los campos de investigación, reduciendo el tiempo requerido para su desarrollo o incluyendo mejoras adicionales. Aunque en su versión Vanilla la mayoría de los países poseen un árbol de enfoques predeterminado e invariable, las potencias principales pueden acceder a uno propio, pudiendo realizar acciones tales como el Anschluss de Austria por parte de Alemania o el ataque a Pearl Harbor con Japón. En posteriores expansiones se añadieron nuevos enfoques a países como los de la región de los Balcanes, colonias inglesas, México, Polonia y Países Bajos.







Construcciones y recursos: Pero para que un país prospere necesita industria. En HOI IV tenemos a nuestra disposición una serie de construcciones que nos permitirán progresar para llevar a nuestra nación al top de los países industrializados. Para llevar a cabo la construcción de cualquier edificio, precisamos de fábricas civiles, cuyo número determina la velocidad y los puntos de construcción que poseen. A su vez, las susodichas pueden construirse seleccionando las distintas provincias de nuestro país donde deseamos levantarlas.







Breve inciso: cada provincia posee un límite determinado de casillas para la construcción de edificios.

También podemos construir fábricas militares, las cuáles son esenciales para poder elaborar armamento terrestre y aéreo, tan necesarios para proveer a nuestro ejército de equipamiento esencial para la siguiente guerra. A más fábricas destinadas a la producción de un equipamiento, mayor será la cantidad producida cada cierto tiempo. Dependiendo del equipo, necesitaremos un tipo de recurso. ¿Qué son los recursos? Son ítems que permiten a nuestras fábricas militares producir armamento sin sufrir penalizaciones. Tenemos hasta seis recursos (caucho, aluminio, acero, tungsteno, cromo y petróleo), que pueden ser producidos en nuestro país o comprados en el mercado mundial a cambio de fábricas civiles.







Como dato adicional, podemos crear astilleros (solo aptos en zonas de costa, y es el equivalente a las fábricas militares, más esta vez para la construcción de barcos), búnkeres terrestres y costeros (ideales para aportar defensas extras a ciertos puntos del mapa), infraestructuras (como carreteras y puentes que permiten en cada provincia una construcción más rápida, un mayor avance por nuestras tropas a través del territorio y llegada de suministros para su manutención), puertos (necesarios para alojar barcos para su manutención, poder realizar asaltos costeros a otras naciones y transportar tropas por mar) aeródromos (permiten alojar y desplegar aviones para realizar misiones aéreas), centrales nucleares (una vez desbloqueado, nos servirán para la elaboración de bombas nucleares) y refinerías sintéticas, (permiten producir petróleo y caucho).







Ejército: Aunque generalmente empezaremos con una cantidad de tropas, aviones y barcos (si es que acaso tu país tiene costa) moderada, podremos ir aumentando el séquito de fieles soldados dispuestos a dar la vida por tu país. Siempre hemos de tener en cuenta un factor esencial situado en la esquina superior izquierda denominado mano de obra, el cual se irá gastando conforme lancemos nuevos ejércitos sobre el terreno. Aunque se va recuperando mensualmente, su crecimiento dependerá del número de población que posea el país y la movilización, pasando por el reclutamiento limitado hasta el servicio militar obligatorio. Los ejércitos pueden organizarse a través de mariscales, quienes podrán realizar acciones como crear frentes, líneas de retirada o puntas de lanza.





Los aviones se organizan en alas, ya sean de cazas, bombarderos, cazabombarderos, etc., las cuáles en función de su tipo pueden bombardear ciudades enemigas, buscar la superioridad aérea, etc.







Por su parte, los barcos son una de las ramas más complejas en términos de gestión, pudiendo tener desde destructores encargados de realizar labores de reconocimiento, acorazados dispuestos a batirse contra las otras grandes bestias de acero que dominan los mares, o submarinos que hundan a los descuidados convoyes repletos de recursos.







Expansiones y mods:

Aunque el juego fue lanzado en el año 2016, aún sigue estando igual de fresco que desde el día de lanzamiento gracias a las expansiones posteriores desarrolladas por Paradox. Para que nos hagamos una idea, cinco son las expansiones creadas hasta ahora. Una de ellas, Poland: Unite and Ready, fue incluida con el lanzamiento para la versión premium, mejorando el árbol de enfoques de dicho país. Por su parte, la primera gran expansión fue Together for Victory, el cual añadía nuevos enfoques nacionales a las colonias inglesas así como la oportunidad de tener distintos niveles de estados títeres. El DLC Death or Dishonor daba protagonismo a los países de los Balcanes. Waking the Tiger nos ponía al corriente de la difícil situación de China (tanto nacional como comunista) y su partición en Estados controlados por distintos señores de la guerra. Por último, Man the Guns, lanzado hace apenas cuatro meses, mejoraba enormemente el apartado naval, añadía nuevos enfoques a las potencias principales y permitía una mayor personalización previa a la creación de cada una de las partidas.







En resumen:

Hearts of Iron IV es uno de los juegos de estrategia por excelencia en la actualidad con muchísimos puntos a tener en cuenta, tantos, que hasta yo he tenido que obviar para no volver esta guía en un despropósito excesivamente extenso. Algunos de los puntos que no he añadido han sido el uso del poder político, los convoyes o la gestión de tropas durante un enfrentamiento. A pesar de que a este lado del charco la mayoría de los aficionados al género de estrategia real o por turnos optan por sagas como Total War o Civilization (a mi juicio títulos que bien merecerían una reseña aparte), Hearts of Iron ha creado una comunidad de jugadores, y sobre todo de modders, realmente rica y que merece ser tenida en cuenta.

Por último, y a riesgo de parecer obvio, quiero recalcar que bajo ninguna circunstancia debemos tomar juegos como HOI IV para hacer apología de cualquier ideología o acción que sea condenable para la comunidad internacional, como sea el nazismo, las purgas de Stalin o el Apartheid sudafricano. Es necesario ser crítico y separar ficción de realidad, no tratando de extrapolar ciertos eventos que son llevados a cabo en este videojuego como válidos o alicientes para defender acciones deleznables para la sociedad de hoy. Pues recordad ante todo las palabras del célebre escritor Ernest Hemingway: