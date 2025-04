Hangover - Breve Reseña. (b_s)

Hoy os traigo el juego más barato de Gamehag, Hangover ("Resaca" en inglés) y está a 359 Gemas con un precio en Steam de 1'99 euros, pero actualmente se encuentra rebajado con un 80% a 0'39 euros.Me parece curioso que esté tan barato aquí, porque es de los pocos de un precio aproximado a los 2 euros que merece la pena por lo que vale.Por ello os traigo mi pequeña reseña sobre él (y porque nadie le ha dedicado otro artículo), por si os sobran gemas y quereis pasar un buen rato.Para empezar, os pondré en contexto. La historia de Hangover, como el nombre indica, estamos de resaca, en la piel de un hombre que por su cara y como quedó su casa, se nota que se lo pasó bastante bien la noche anterior (esto me recordó a Fallout 76). Pero como mucha gente después de una fiesta, toca irse a trabajar.Hangover es un juego indie de encontrar objetos en las diferentes habitaciones de la casa mediante el clic, como Randal's Monday (este juego es mucho mejor que Hangover, tanto gráficamente como su trama) y el objetivo principal es encontrar un CD y llevarlo al trabajo para salvar de un aprieto a tu jefe, pero este CD tiene grabado sobre el original todo el follón que hubo en la fiesta de nuestro personaje. Tiene varios finales, así que tú decidirás cómo acaba la historia (bajo teneis un posible final).La idea sobre el juego es original, gráficamente está hecho con el Paint o un programa similar xD, sus escenarios y objetos están dibujados (supongo que con una tableta gráfica). Esto no me causa ningún problema, ya que este estilo animado pega con esta clase de juegos, de hecho, el ejemplo que he puesto antes de Randal's Monday, es también (aunque mucho mejor) dibujado.La jugabilidad es muy simple, con tener un ratón que funcione su clic izquierdo suficiente. Cabe decir que es un juego relajante a pesar de estar en "resaca" si nos metemos en el personaje, la historia es corta pero gratificante.Lo único malo que he notado importante, es que no tiene música de fondo, sólo tendrémos ciertos sonidos al interactuar en las habitaciones, y uno de estos, el de un fogón de la cocina, se buguea y no para de sonar (el de la imagen de bajo). junto a la música que reproduce el CD (que no se por qué, es una canción Kawai japonesa con gritos al final) que tendremos que coger al ponerlo en el DVD. Y que al conseguir ciertos logros (tiene 21 en total), éstos se buguean también y aparecen bloqueados, como si no los hubieras obtenido. Además de no tener traducción al español y estar solamente en inglés.También podría mencionar el menú del juego, que más pobre no puede ser, aunque tampoco podría ser de otra manera. Bajo veréis como es.Y para terminar, concluiré en decir que para lo que es el juego, a pesar de sus fallos, por lo que vale en Gamehag y lo rebajado que está en Steam, merece la pena adquirirlo. Me hubiera gustado que hubiera para más el juego en la reseña, pero os he comentado los aspectos que nos ofrece Hangover sin despellejaros del todo la historia. De donde no hay, no se puede sacar xD.Un saludo, felices fiestas y espero que os haya sido entretenida esta breve reseña.Recordad que toda crítica es bienvenida.¡b_s se despide hasta la próxima!