Hacer un buen artículo sin morir en el intento

Ejemplo de una imagen correctamente insertada entre párrafos:





Bien, había pensado hace tiempo hacer un artículo así pero erróneamente acabé pensando que podía ser absurdo, pero es innegable que la comunidad necesita un pequeño empujón en este aspecto porque a mí personalmente no me divierte ver artículos copiados y tener que estar rechazándolos, sino que me gustaría que cada usuario aporte su granito de arena, como voy a hacer ahora en:buenLo primero que tenemos que tener claro es de qué queremos hablar, por lo general se hacen artículos depero tenéis que saber que podéis escribir vuestros pensamientos, no me refiero a cualquier pensamiento sino que podéis dejar reflexiones, impresiones o experiencias propias en torno a la temática general de la web, que es losLo principal es, porque los artículos previamente, y además de quedar fatal no será aceptado y no obtendréis recompensa alguna. Esto es importante dejarlo claro sobretodo para los novatos, ya que te plantan un simple copiar y pegar y listo, otros copian incluso el título e incluyen las imágenes propias del artículo original y esto es completamente una pérdida de tiempo, y tampoco penséis que por quitar los hipervínculos no se va a detectar el plagio.Si habéis tenido tiempo, os recomiendo pegar un vistazo a los artículos en general y veréis que existen artículos reflexivos (hay un par míos), e incluso artículos sobre consolas o juegos retro, por lo que no tengáis dudas como por ejemplo "¿y de qué puedo escribir?" "¿cómo llego a 2500 carácteres... ufff?" Podéis leer algunos artículos aquí: https://gamehag.com/es/articulosy podréis observar que no se necesita mucho texto en realidad para cubrir este mínimo, ya que la media de mis artículos ronda lospara arriba, y simplemente es escribir lo que uno tiene en mente porque además más de una vez me he dejado cosas sin poner que se me habían olvidado y aún así casi triplico el mínimo.La mejor forma de empezar a escribir un artículo es, es decir si un juego te gusta mucho decídete a hablar de él desde tu punto de vista, explica por qué te gusta ya sea el mundo creado, su historia, los personajes... para esto inclusive puedes recabar algo de información de otras fuentes para argumentarte,, nadie te va a reprochar que copies un par de líneas como por ejemplo de qué año es el juego o su orígen, pero hacedlo con cabeza porque ha habido artículos que eran composiciones de copiar y pegar de distintas páginas y así tampoco vas a conseguir tu recompensa. Antes de escribir sobre el juego que quieres hablar, busca en el buscador deporque nos hemos encontrado con muchos artículos que hablan lo mismo del mismo juego una y otra vez y esto apunta a que fácilmente sea rechazado.Hay que, esto podéis hacerlo en el editor de texto de la web o simplemente en un documento de texto o wordpad para después copiarlo en el editor de la web si os resulta más fácil. La estructura idónea sería:1-2-3-En el primer punto lo mejor que se puede hacer es hacer, es decir explicar un poco qué juego es y en qué consiste, igual que si se lo dijeras a alguien que no lo ha visto en su vida, esto es importante porque a veces escriben artículos que no sabes ni de qué están hablando. No puedes dar por sentado que todo el mundo conoce tu juego, por muy popular que sea. Un ejemplo sería "Fulanito Forge es un juego tipo shooter en primera persona creado por Pepito estudios en el año 2015 y bla, bla, bla..." Para introducción no cuenta la casilla "breve introducción", eso es para que digáis algo como "en este artículo voy a hablaros de tal juego, que me encanta y poco más" y además no cuenta como carácteres.El contenido es sin duda la esencia del artículo que ya va a asimilar la persona que lo lea si es que has hecho una introducción mínimamente, con la que habrás llamado la atención. El contenido puedes dividirlo en partes dependiendo de lo que conlleva el juego del que escribes, ya sea historia (argumento) por un lado, personajes, armas, ítems, objetivos, gameplay, etc... Todo esto es información que puedes dar, desde explicar que te mueves con ciertas teclas, describir los distintos puntos, cómo juegas tu, etc... No es muy complicado y para todo ello podéis apoyaros con imágenes propias o extraídas de internet, ya que usar imágenes no es plagiar nada, y también podéis acompañar con algún vídeo pero de colocarlo recomiendo que sea al final, sino molesta a la vista.Ejemplo de un artículo correctamente estructurado:Elno es necesariamente un vídeo, se trata de explicar las funciones básicas y cómo se juega. Sobre las imágenes recomiendo usarlas desi tenéis editor de imágenes, o en su defectoen el editor de la web, para esto haz click y como si arrastras la imagen y te aparecerá de repente en azul y con un punto en cada esquina para poder redimensionarla, intentad encuadrarla a un tamaño aproximado al que os he comentado y que no sean muy pesadas, deben ser de menos de 1 mega, lo idóneo es usar imágenes de entre 500-800 kb, de lo contrario os puede dar errores, así como renombrar las imágenes que descarguéis de internet. En caso de tener errores a la hora de subir una imagen, estos detalles os van a ayudar. Tampoco abuséis de colocar imágenes porque lamento deciros quey puede quedar empalagoso, sobrecargado. Sería ideal escribir un par de párrafos y una imagen de lo que estáis hablando, otro par de párrafos o tres y otra imagen y veréis que queda hasta bonito, a no ser claro que estés describiendo armas u objetos y coloques una imagen y una descripción sucesivamente y en orden. No olvidéis dejar un espacio antes y después de vuestras imágenes, porque queda mucho más agradable a la vista.Ejemplo de redimensión de imagen:, no apelotonéis todo ni hagáis espacios en blanco como usar más de una vez el enter para que os cuente como más carácteres, porque ahí os desvalorizáis vosotros mismos y a vuestro artículo. Explicad bien las cosas, repito no deis por sentado que todo el mundo conoce vuestro juego aunque sea así, describid personajes, ítems, mapas, etc... Cualquier detalle es siempre interesante explicarlo aunque parezca absurdo (pero que sean cosas coherentes). Intentad no escribir mal, escribid correctamente porque eso cuenta también, una cosa es que os olvidéis acentos, pero eso es práctica nada más.A medida que vayáis escribiendo podéis detectar los carácteres, por ejemplo en esta web: https://www.contarcaracteres.com/



Cuando veáis que os estáis cansando de escribir, entoncesporque igual ya tenéis bastantes y sería ideal ir cerrando el artículo, podéis incluso dejarlo para continuarlo en una segunda parte si es que es mucho contenido. Una vez consideres que lo tienes, repásalo, léelo un par de veces y hazlo vistoso utilizando, eso da nivel a tu artículo.Ejemplo de contar carácteres para saber cómo vas:Como podéis ver, no es difícil hacer un buen artículo, se trata de echarle ganas, además es un buen ejercicio cultural ya que escribes, te expresas y piensa que otros leerán lo que has escrito, haz que les guste. ¿Recuerdas aquel día que te cabreaste por culpa de otro jugador? Pues cuéntanos lo que te pasó y ya tendrás parte de tu artículo hecho, lo que os pido con el corazón en la mano es que uséis el buscador deporque algunos se pasan hablando siempre de lo mismo y repetidas veces, eso no resulta interesante y seguramente acabe el artículo en la hoguera, igual que todos los que son copiados.Mucho ánimo y adelante.