Hablemos de Ruiner

Básicamente no sabemos quienes somos, no nos acordamos de nada y aparentemente hay alguien que nos esta manejando, parece una historia simple pero esta bastante bien lograda, podemos notar que poseemos una prótesis de brazo y una mascara que refleja, ademas de comandos, ciertos estado de animo de nuestro personaje dandole un toque interesante.

Que tal usuarios de Gamehag, yo soy N1co66 y hoy les traigo un articulo de un juego espectacular por donde se lo vea, llamado Ruiner, este es mi primer articulo y espero que les guste mi opinión acerca de este gran juego, sin mas dilación comencemos con el review. Ruiner viene de la mano de Reikon Games y distribuidas por mi desarrolladora favorita Devolver Digital.Este juego contiene una ambientación Ciberpunk muy interesante para a todos aquellos que amamos los juegos de scroll vertical y que se inspira bastante de Hotline Miami pero aun así tiene bastantes ideas propias.Una introducción básica a este juego seria algo tal que así:Mientras avanza la historia, iremos conociendo a los personajes que están modelados en 2D que nos contaran lo que esta pasando el juego y nos introducirán en la misma, a veces los veremos en alguna que otra cinemáticas renderizados con el propio motor gráfico, dandole una pincelada muy original y le dan ese toque de originalidad a esta obra indie.Este juego esta elaborado en la Unreal Engine 4, no es el mejor juego de todos o el mas potente, pero deja un espectáculo visual muy digno, sobre todo en cuanto a iluminación y ambientación dandole un toque neón Rojo por encima de todo, dejándolo muy atractivo a primera vista.



Los modelados, los sprites 2D dibujados están muy bien detallados y se nota todo el toque artístico que lleva detrás, hay títulos actualmente que contiene un gran trabajo de dibujo que son impresionantes pero Ruiner, en concreto no se queda atrás, a mi parecer.

Los principales defectos que puede tener son algunas texturas algo simples, pero teniendo en cuenta que lo que quiere el juego es mover muchos elementos a la vez, en algún que otro momento se puede notar que se repiten los enemigos y en alguna que otra cinemática renderizadas con el motor gráfico pueden no estar a la altura del juego, pero tampoco podemos pedir mucho ya que el estudio es de serie B y al no ser tan conocido no podemos desmerecer mucho al titulo.







En cuanto a jugabilidad Ruiner Tiene toques RPG, un toque de sandbox , pero principalmente vamos a dirigirnos por dungeons.

Tenemos la ciudad en la cual podemos acceder a la ampliación de la historia con trozos secundarios, pequeñas misiones secundarias, que nos pueden abastecer de dinero al completarlas y lo mas importante la tienda del mecánico que nos ayudara para completar la historia, de ahí podremos tomar la moto para continuar por determinados distritos los cuales si son lineales pero tenemos desvíos o secretos par conseguir mejores items o obtener "Ego" que viene a ser nuestro sistema de niveles, el cual es extremadamente difícil de subir ya que el skill set es muy grande y nuestras habilidades son bastante cortas, si bien podemos elegir "X" habilidades en concreto pero no podremos completar el abanico entero al menos en la primera partida.



El sistema de habilidades viene equipado con el Click derecho que nos servirá de un Dash bastante importante, asi mismo el mayus para dejar un explosivo en un área determinada, la F que nos provee un tiempo bala y el espacio que te da un escudo para rebotar balas (por lo menos yo lo llevo equipado de ese manera) de todos modos el árbol de habilidades es muy grande y se puede editar a tus gustos y modo de jugar estos títulos .







En Ruiner podemos alternar entre armas a distancia y armas a melee, las mejorables tendrán uso limitado en el caso de las armas cuerpo a cuerpo que si bien no hay tanta variedad y munición escasa, por cierto, de las armas de fuego, pero en esta tendremos mas variedad.



Los enemigos por lo disponen de bastante vida y nosotros seremos bastante débiles, haciendo que el nivel de dificultad crezca teniendo en cuenta que contiene muchos Bosses y Sub bosses obligándonos a tener que planificar nuestro modo de jugar y haciéndonos la idea de pulsar el Botón de Reintentar.

al final de cada Stage nos tendremos una puntuación que nos darán desde Grado C (lo minimo) hasta Grado S+ (el maximo) como ya hemos visto en Hotline Miami.







Los principales problemas que puede llegar a tener este juego es una alta dificultad, algo confuso si no estamos acostumbrados a este tipo de juegos y que de momento se pueda llegar a sentir injusto, no porque este mal hecho, sino porque el botón Reintentar se volverá un amigo muy cercano.

El Soundtrack que contiene este juego es brutal; el cual recomiendo que escuchen y en cuanto a voces dentro del juego hay muy poquitas, y la gran mayoría del juego sera subtitulado y te deja la sensación de preguntarte que hubiese sido del juego si hubiera tenido mas diálogos.



En conclusión final Ruiner es un JUEGAZO, es un Indie bastante bien hecho, tiene una movilidad a la hora de jugar preciosa, un arte detrás tremendo, un estilo CyberPunck muy bien logrado con toques propios, los personajes y la historia que tiene son muy interesantes, algunos secundarios que no aportan nada pero le agregan esa inmersión al juego que lo hace único, unas tonalidades Neon muy buenas, un diseño artístico muy bueno, con un precio hoy en día bastante económico te recomiendo que te hagas con una copia y que lo disfrutes.

Gracias por leer este articulo soy N1co66 y no vemos en algún momento con algún otro articulo, Gracias.