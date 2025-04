Hablemos de los eventos de (Spiral Knights) a fondo!

Confrontación Kataclísmica.







RECOMPENSAS (Equipo y Sprite)

Equipo (Cascos)

TORTODRONE (EVENTO DE TORTUGAS)

Escudo : Lo mas interesante que tiene es su bash (Golpe con escudo),sale una animación de un tortodrone envistiendo por lo demás están bien pero tienen un problemilla reducen la velocidad de movimiento pero si no te entorpece es un buen escudo.

Pistola : esta es una de las armas más raras del juego ya que estando cerca solo dipara un proyectil de corto alcance, pero si dejas presionado su ataque hasta cargarse completamente suelta una ráfaga de lluvia como de minerales filósos en un radio amplio :D

APOCREA

MATERIALES..

WINTERFEST





Esto es una investigación de los eventos de Spiral knighs, un juego de aventura y fantasía en 3D disponible para steam de forma free to play el cual tiene algunos eventos curiosos y bueno jaja para mís uno de mis favoritos en todo el año. Para aquellos novatos que estén interesados en este juego en particular puede que los eventos que les dejaré aqui les agrade y pueda servir de utilidad cuando estén inciados y no entren al juego sin algún conocimiento de ello :D ..CAPTURA Y FARMEO DEL KAT : En resumen se trata de perseguir a los kats en estas dos misiones(El peso de la oscuridad y Solo en la oscuridad (este es menos común) hasta que aparezca este Gatito(Muy irónicamente).AI cazarlo para conseguir sellos (1 en tier 2 y 3 en tier 3) y conseguir el Book of Dark Rituals y matar a Magrell(piso 8 para invocarlo). Cabe resaltar que el gato suele aparecer más en la mision llamada "Solo en la oscuridad"Pueden encontrar a este pequeñin Con mas % y que les drope el aura De halloween (Haunted aura, Ghostly aura ó en su defecto unas vertical vents estos son accesorios aplicables para tu caballero. Se dice que la probabilidad de que te salga este mini mew cat es muy baja pero en lo normal si quieres toparte con él deberás iniciar un arcada por los niveles de las "El sprite es un compañero de combate que se te es otorgado a lo largo del juego con 3 habilidades, pues en este evento también podrás conseguir un skin para ello en este caso el gatito (Seraphinx Black kat). Para el equipamiento del evento se divide en 2 partes :• Black Kat Principalmente este es el mas buscado por su bono daño alto(a todas las armas y velocidad de movimiento),su obtención tmb es la mas complicada (si es la versión de 5 y 4) la de 3 la compras con sellos del evento,la de 4 estrellas con kat fetish y el mat por matar a Magrell (Wiked Whisker) y el de 5 o lo compras a alguien que lo venda(800-900kcrowns) o si tienes el libro matas a Magrelly el mismo te lo suelta.• Eye/Claw/Hiss (Estas se utilizan mas como vestuario(no tienen estatus muy bueno pero en diseño estan bastante buenas y curradas.Las de 3 se consiguen con 50 sellos y necesitas otro 150 sellos para subirla a 5.2. Armaduras.• Black Kat Principalmente este es el mas buscado por su bono daño alto (a todas las armas y velocidad de movimiento).La manera de conseguirla es un poco mas dificil que el casco.Necesitas matar a magrell unas 6 veces o haber estado en 6 ya que te pide 6 Wicked Whisker (que no es poco) y 3 kat fetish.• Eye/Claw/Hiss Igual que los cascos son bonitos visualmente pero no tienen mucha utilidad se hacen de la misma manera de que la black(como si no hubiera suficiente).3. EL SPRITE :3 .Esto es lo que requiere menos trabajo(de farmeo) requiere dos cosas un pod de seraphinx (2100 de energia) y 2 kat fetish(100 sellos) y el dinero para transmutarlo 10k crows (moneda del juego).1. OBTENCION Y FARMEO DE LA FIENDISH ID CARD..Trata de ir a arcada a buscar demonios o cualquier misión que hayan demonios (El regreso de Ur es la optima) y en arcada aparecerán unas salas especiales o en algunas arenas demoníacas (tiene que aparecer la palabra Fiendish Fray) al matarlos te dropearan los mats para hacer la tarjeta los cuales son Fiendish Glyphs(Amu-Sol-NokTor-Ur) necesitaras 5 de cada uno y 10k crowns para hacerla y dirigirte a la maquina de alquimia misteriosa(en haven plaza durante el evento o el piso 8 de arcada).2. FARMEO DE ANCIENT SHELL A.K.A CAZAR TORTODRONES..Bueno ahora que tienes la llave,comienza la cacería,preparate bien por que los enemigos que te enfrentas pueden barrerte fácilmente si no vas preparado. Ve a la misión de LA MARCHA DE LOS TORTODRONES Lo mas acosejable aquí es ir con pistolas la Needle Blitz obligada,también puedes ir con alguna rápida para quitarte de en medio a los enemigos pequeños (son demonios asi que la blitz bastaría) y equipate algo con resistencia a choque (normalmente bagatelas) ó si vas a directo a por ellos el chaos cloak set y escudo de sombra o elemental o el viejo swiftstrike buckler (los torto hacen daño normal y elemental pero hay demonios asi que piensatelo bien).Lo mas aconsejable es ir en grupo para maximizar el daño y llevar pildoras de cura si los ves inseguros ó el seraphinx en su defecto por su aura y su habilidad de curar que nos vendrá bien en caso de cualquier emergencia (esos bichos son letales si te descuidas).Depende la tierra y el rango soltarán al morir de 1-4 ancient shell. A continuación dejaré imagenes del equipamiento para farmeo para que le echen un ojito <3 :Pistola Needle BlitzEstos son los demonios ..Set Chaos Cloak este de abajito ..3. EQUIPO..Se dividen en 2 escudo y pistolas de todos los daño. Necesitaras 6 del materiales que sueltan (Ancient shell9 para hacer la de 3 ,10 para la de 5 y 12 para la de 5 en total unas 28.FARMEO DE SELLOS Y EXPLICACIÓN MISIÓN : La forma de farmear en la misión de Sudario de apocrea,la cual se puede hacer una vez por día(aun que eso no da que no puedas colarte en otras si te invitan) La misión se divide en 5 niveles solo 2 de ellos en donde farmeas,los otros 3 sirven para introducirte a la misión y para cambiar los sellos que tienes por los materiales de dicho evento. La misión trata de llegar a un nivel en concreto llamado (La meseta prensil) allí debes sin mapa la mayoría de veces ya que no va (un truco es decir al grupo que vayan al ascensor y de ahí planeas, allí estás a salvo) La mejor manera de hacerlo es ir en grupos de 4 y que 3 vayan a farmear sellos y otro distraiga al harvester (el problema de esta misión) y puede resolver los puzles que hay eso dara sellos. El harvester es un mountruo del sudario de apocrea que te sigue en medio de la oscuridad de la meseta prensil debes eludirlo si no querrás caer en su enrredadizas ramas viejas que te apresan dejandote inmóvil de modo que serás presa fácil para matarte.: Los 3 o los que vayan en grupo, lo que mas se aconseja es ir con needle blitz y alguna brandish elemental seguido de una bomba vortex o una de hielo. Deberás romper cada una de las tumbas que hay teniendo cuidado de que salen escarabajos y almas,estas debes perseguirlas y matarlas ya que sueltas los sellos .Todos recibiréis sellos y depende del rango recebireis de 1-4 sellos por alma.: Que decir mejor que preparate bien para correr pero no te pases el harvester se seguirá con una luz (no te dejes atrapar por el si no lo lamentarás) y no te ve a la suficiente distancia se tele transportara a por otro. Así que lleva armas rápidas y suerte es cuestión de tomárselo con tranquilidad..Durante el evento se puede conseguir 3 armas (25k crows hacer cada una).1.Una espada bastante útil ya que su carga envenena y tiene un buen daño ,se obtiene usando de base la silent nightblade.2.una pistola útil para runs (Escape ó corridas por el mapa) aun que tiene poco daño pero causa veneno y es rápida se obtiene a partir de la blackhank.3.una bomba muy útil es la alternativa a la electron si no quieres hacer LD (Lockdown osea PvP) o eres un perezoso jejeje. Se obtiene con la gravitation Bomb.Los materiales son los siguientes:1. Obsidian Shard-65 sellos cada uno-Necesitarás 6 390 sellos2. Perpexling Element-270 sellos cada uno-Necesitarás 2 540 sellos3. Binding Essence-135 sellos cada uno-Necesitarás 4-540 sellosFarmeo y sellos..Este es uno los eventos con mas variación a la hora de que es lo que quieres hacer,principalmente tienes hacerte las reskins especiales de navidad de las armas (mas abajo las mencionaré) .Farmear sellos para comprarte costumes y accesorios o comprarte cajas y abrirlas.>>Los sellos se dividen en dos grupos.• Green/Red/White/Blue Wishlist- Estos los consigues en misiones (Salva el Winterfest) y con ellos compras los gorros de navidad y bufandas)• Frozen Winterfest Wishlist : Estos son buscando es salas especiales en arcada,sirven para conseguir las cajas y tmb unos cuantos gorros aparte de otra bufanda.Los materiales para hacer las reskins son en la Assalto Grinlinch el drop de los materiales es al azar pero suelen ser equilibrados (en el drop)Materiales..1. Spoiled Treat -necesitaras2002. Bottomless Stoking-necesitarás 1503. Indestructible GiftWrap-necesitaras 12Los sellos se consiguen durante la misión de evento y en arcada buscando salas donde este el Punking. Hay de 4 tiposPuedes comprar mascara de halloween (5,15,75 sellos) o comprar cajas y probar suerte buscando el aura y comprar el mat para hacer la reskin del maskeraith.• Sweet Candy- Mascara de Spokat- • Hard Candy- Mascara de Frakenstein • Sour Candy- Mascara de Phantom • Brittle Candy- Mascara de Escarabajo (esta ultima se consigue buscando en el cementerio al enemigo llamado Grim Gourdlings)..Disculpen lo largo jaja honestamente me llevo más de 4 horas redactarlos y conseguir algunas referencias para que puedan entenderlo mejor, Gracias por su atención espero este contenido sea de su agrado :3 <3..