HABLEMOS DE CLASH ROYALE

CLASH ROYALE



Juego basado en la estrategia y diversión como Clash Of Clans:



Juego Online a tiempo real con personas del todo el mundo.



Destruye torres y hazte con la victoria.





Clahs Royale está basado en Clash Of Clans, su empresa creadora se llama Supercell.



Clash Royale se basa en la estrategia, debes destruir las torres de tu rival y no dejar que él te las destruya a ti.



Como puedes hacer que tu rival no te destruya las torres, es defendiendo con tus cartas y ten cuidado no gastes tu elixir a lo "LOCO", Si quieres ganar debes ser inteligente usando tu elixir adecuadamente en momentos oportunos que harán que tu rival se vuelva "LOCO" y no pueda defender tu ataque.



Clash Royale tiene niveles, de los cuales puedes subir consiguiendo experiencia. ¿De dónde sacas experiencia?, Muy fácil donando cartas a tus aliados en tu clan o mejorando cartas, mejorar tus cartas te dará bastante más experiencia y podrás subir muchos niveles.



Cuando empiezas a jugar Clash Royale tu nivel será el 1.









A medida que avances en el juego subirás niveles, el nivel máximo es el 13.







También tendrás oro y gemas, el oro sirve para comprar cartas en la tienda y para mejorar tus cartas, las gemas sirven para comprar cofres, para entrar en grandes desafíos o en desafío clásico, también crear torneos y acelerar el ciclo de cofres.



Hay 2 tipos de batallas:



-Batallas 1vs1

- Batallas 2c2



¿Ciclo de Cofres? ¿Qué es?

Mediante las batallas 1vs1, conseguirás cofres.

Para conseguir los cofres grandes donde te dan mayor cantidad de cartas y oro.

Tipos de cofres:

-Cofre de Plata: Contiene 12 cartas comunes y 1 o 2 especiales.

-Cofre de Oro: Contiene cartas comunes,pocas especiales y pocas épicas

-Cofre Gigante: Contiene muchas cartas comunes y especiales,pero muy pocas épicas.

-Cofre Mágico: Contiene cartas comunes,especiales y pocas ápicas, y alguna que otra legendaria te puede tocar.

-Cofre Épico: contiene 20 cartas épicas.

-Cofre Supermágico: En este cofre la cantidad de cartas depende en que arena estés, te da muchas cartas comunes, especiales, épicas y algunas veces tendrás suerte de conseguir legendaria en este cofre.

-Cofre Legendario: Contiene 1 legendaria de cualquier arena.



Cofres que puedes comprar con gemas:

-Cofre Relámpago, valor 250 gemas: Contiene 117 cartas comunes, 20 especiales y 2 épicas, en este cofre tienes 5 rayos que servirán para cambiar los montones de cartas por otros diferentes.

-Cofre de la Suerte: puedes ver que cartas contiene el cofre,valor del cofre 750 gemas: Contiene 234 cartas comunes,46 especiales y 7 épicas, y hay probabilidad de legendaria. Te tocará una legendaria en 1 de cada 10 cofres.

-Cofre del Rey Legendario lo consigues en arenas superiores a la arena 7, valor del cofre 2500 gemas: Contiene 330 cartas comunes,66 especiales,22 épicas y 1 legendaria asegurada.





Ademas de subir niveles. Subirás de arena, ¿cómo podrás hacer eso?. Fácil jugando contra jugadores de todo el mundo a tiempo real.

Cuando empieces serás arena entrenamiento, lo cual deberás ganarles a los 7 maestros de Clash Royale. En la Arena Entrenamiento desbloquearas las siguientes Cartas:

-Flechas

-Bombardero

-Arqueras

-Caballero

-Bola de Fuego

-Mini P.E.K.K.A

-Mosquetera

-Gigante

-Príncipe

-Bebé Dragón

-Ejército de Esqueletos

-Bruja

Arena 1 desbloquearas las siguientes Cartas:

-Duendes con Lanza

-Duendes

-Choza de Duendes

-Valquiria

-Rayo

-Barril de Duendes

Arena 2 desbloquearás las siguientes cartas:

-Esqueletos

-Esbirros

-Lápida

-Torre Bombardera

-Esqueleto Gigante

-Globo Bombástico

Arena 3 desbloquearás las siguientes cartas:

-Cañón

-Bárbaros

-Cohete

-Choza de Bárbaros

-Furia

-Ballesta

Arena 4 debloquearás las siguientes cartas:

-Torre Tesla

-Horda de esbirros

-Torre infernal

-Montapuerco

-Hielo

-P.E.K.K.A

-Dragón Infernal

-Sabueso de Lava

Arena 5 desbloquearás las siguientes cartas:

-Descarga

-Espíritus de fuego

-Horno

-Mago

-Veneno

-Espejo

-Cementerio

-Mago de Hielo

Arena 6 desbloquearás las siguientes cartas:

-Mortero

-Barril de esqueletos

-Recolector de elixir

-Ariete de batalla

-Tornado

-Gólem

-Tronco

-Chispitas

-Minero

Arena 7 desbloquearás las siguientes cartas:

-Bárbaros de élite

-Gigante Noble

-Megaesbirro

-Triple Mosquetera

-Príncipe Oscuro

-Guardias

-Mago eléctrico

-Princesa

Arena 8 desbloquearás las siguientes cartas:

-Murciélagos

-Espíritu de Hielo

-Gólem de Hielo

-Clon

-Lanzarrocas

-Bruja Nocturna

-Leñador

Arena 9 desbloquearas las siguientes cartas:

-Pandilla de duendes

-Máquina voladora

-Duende lanzadardos

-Verdugo

-Cazador

-Bandida

Arena 10 desbloquearás las siguientes cartas:

-Curación

-Cañón con ruedas

-Megacaballero

-Fantasma real

Arena 11 desbloquearás las siguientes cartas:

-Electrocutadores

Arena 12, aún no hay cartas que desbloquear en esta arena.



Hay 4 Tipos de Cartas en el juego, comunes, especiales, épicas y legendarias

Comunes:

-Flechas

-Arqueras

-Caballero

-Descarga

-Espíritus de fuego

-Espíritu de Hielo

-Murciélagos

-Esbirros

-Horda de esbirros

-Gigante noble

-Bárbaros

-Bárbaros de élite

-Mortero

-Barril de esqueletos

-Torre Tesla

-Cañón

-Esqueletos

-Duendes con lanza

-Duendes

Cartas Especiales:

-Bola de Fuego

-Gigante

-Mosquetera

-Mini P.E.K.K.A

-Valquiria

-Choza de duendes

-Choza de Bárbaros

-Lápida

-Torre bombardera

-Cohete

-Torre infernal

-Montapuerco

-Horno

-Mago

-Recolector de elixir

-Ariete de batalla

-Megaesbirro

-Triple mosquetera

-Gólem de hielo

-Máquina voladora

-Duende lanzadardos

-Curación

-Electrocutadores

Cartas épicas-

-Príncipe

-Bruja

-Bebé Dragón

-Ejército de esqueletos

-Rayo

-Barril de duendes

-Esqueleto gigante

-Globo bombástico

-Furia

-Ballesta

-P.E.K.K.A

-Hielo

-Veneno

-Espejo

-Tornado

-Verdugo

-Gólem

-Guardias

-Príncipe Oscuro

-Lanzarrocas

-Clon

-Cazador

-Cañón con ruedas



Cartas Legendarias:

-Sabueso de lava

-Dragón infernal

-Cementerio

-Mago de hielo

-Chispitas

-Minero

-Tronco

-Bandida

-Bruja nocturna

-Leñador

-Mago Eléctrico

-Princesa

-Megacaballero

-Fantasma real (nueva legendaria actualmente)



Tipos de Arena en Clash Royale:



Arena Entrenamiento:







Cuando le ganes a los 7 maestros, pasarás a la arena multijugador. Arena 1 llamada "Estadio Duende":







Luego de eso jugarás contra jugadores de todo el mundo a tiempo real. Deberás conseguir 200 trofeos para pasar a la arena 2 llamada "Foso de Huesos":







Cuando lleges a la arena 2, tendrás que conseguir 800 trofeos para pasar a la siguiente arena, que será la arena 3 llamada "Coliseo Bárbaro":







Cuando llegues a arena 3, deberás conseguir 1100 trofeos para llegar a la arena 4 llamada "Fuerte del P.E.K.K.A":







Cuando llegues a arena 4, deberás conseguir 1400 trofeos para llegar a la arena 5 llamada "Valle de Hechizos":







Luego de que llegues a arena 5, deberás conseguir 1700 trofeos para pasar a la arena 6 llamada "Taller del Constructor":







Luego de llegar a la arena 6,luego deberás conseguir 2000 trofeos para pasar a la arena 7 llamada "Arena Real":







Cuando lleges a arena 7, deberás conseguir 2300 trofeos para llegar a la arena 8 llamada "Pico Helado":









Cuando llegues a Arena 8, deberás conseguir 2600 trofeos para llegar a arena 9 llamada "Arena Selvática":







Cuando lleguen a arena 9, deberán conseguir 3000 trofeos para llegar a la arena 10 llamada "Montepuerco":







Cuando lleguen a arena 10, deberán conseguir 3400 trofeos para llegar a arena 11 llamada "Electrovalle":







Cuando lleguen a arena 11, deberán conseguir 3800 trofeos para llegar a arena 12 llamada "Arena Legendaria":









Cuando lleguen a arena 12, tendrán que conseguir 4000 trofeos para llegar a las Ligas:



-Combatientes 1,4000 Trofeos

-Combatientes 2,4300 Trofeos

-Combatientes 3,4600 Trofeos



-Maestros 1, 4900 Trofeos

-Maestros 2, 5200 Trofeos

-Maestros 3,5500 Trofeos



-Campeones, 5800 trofeos



-Grandes Campeones, 6100 Trofeos

-Campeones definitivos, 6400 Trofeos