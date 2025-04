Habbo y el pay to win.

Habbo, aquel juego que todo niño/adolecente conocía por allá entre 2005 y 2008, y es que todo el mundo quería entrar en este recinto virtual para simular algo que en ese entonces parecía divertido e increíble: la vida "adulta" en la sociedad. Poder vestirte como quieras, tener tu propio piso con los muebles que se te antojaran, conseguir trabajo, hacer amigos de todo el mundo (al menos del hispanohablante), y por qué no? coseguir un/a novio/a para compartir tu vida virtual con el/ella, esas eran las propuestas que te ofrecía este juego y que cautivó a la generación de niños y adolecentes de ese entonces, todo esto en la comodidad de tu casa y sin tener que descargar nada, solo requerías un navegador y conexion a internet para poder gozar de todas estas actividades y muchas más, la unica limitación era tu imaginación, cierto?. Ja, sí pero no.

Primero hay que poner un poco de contexto, Habbo fue lanzado en Agosto del año 2000 en Finlandia y debido a su éxito se expandió a mas comunidades, el servicio para España fue lanzado en 2003 y todos los demas hispanohablantes fueron incluidos en este, llegando así uno de los juegos mas grandes de su época, y no digo esto por decir, en esos tiempos este juego causó furor entre niños y adolecentes, si bien actualmente abundan los juegos de navegador multijugador, en aquel primitivo internet era raro por no decir imposible encontrar un juego con estas características. Ahora bien, este artículo no va de elogiar y repasar la historia de Habbo, que si bien si se la merece hoy no estamos aqui para eso; Si bien Habbo está definido como una red social, la mayoría de la gente lo concibe como un juego de interacción social, y como todo juego su objetivo principal es que lo ganes no es así?, entonces, como puedes ganar en Habbo?.Como dije anteriormente, Habbo más que una red social es un juego que simula una sociedad en línea, y como todo juego tienes que cumplir unos objetivos para que se considere que lo hayas ganado, en los shooter o juegos de disparo tienes que derrumbar a tiros a todos los que interfieren, en los plataformeros tienes que ir de un punto A a un punto B sorteando una serie de obstáculos y en los juegos de carreras tienes que llegar de primero. Cómo se ganaría Habbo o más bien, como se progresaría en Habbo?. Haciendo una analogía con la sociedad real y permitiendonos ser muy superficiales, los objetivos principales serían: Tener un buen piso, tener una buena apariencia, tener pareja y tener dinero. El juego te ofrece cientas de posibilidades para suplir esto: Diferentes estilos de sala, un gran mobiliario para que tu sala quede de todo menos vacía, diferentes tipos de ropa y peinados, y con todo esto puedes cortejear a otro habbo para que se enamore de tí, entonces ya está no?, ganas habbo comprando lo mejor de lo que mencioné, bueno, aqui es donde entran los créditos, la moneda principal del juego. Pues lo mejor del juego en cualquier aspecto mencionado anteriormente se consigue con créditos , solo que hay un pequeño inconveniente, los créditos solo se pueden conseguir pagando dinero real.La preciada moneda Habbo creditos.Así es, no hay otra forma de conseguir este dinero, no importa el tiempo que pases conectado, las tareas y misiones que hagas, la cantidad de amigos que tengas o la cantidad que hayas explorado del hotel, conseguir créditos dentro del juego es practicamente imposible; en vez de eso te daban otra moneda llamada "pixeles" con la cual podías comprar como el 5% de todos los articulos disponibles. Me lo estas diciendo en serio?, un juego que cohíbe a sus usuarios de la experiencia ofrecida en casi su totalidad?; actualmente es una practica muy común, casi todos los juegos "free to play" tienen estos tipos de moneda, pero primero: estamos hablando de un juego de 2003 y segundo: esta practica interfiere directamente con la experiencia de juego; pero bueno dejemos pasar el primer punto, los servidores y el mantenimiento del juego no eran gratis ni nunca lo serán así que con algo tienen que pagar no?, quiero enfocarme en el segundo punto.Como dije, muchos juegos actualmente recurren a esta práctica, solo veamos los free to play más populares: League of legends y Fortnite con sus riot points y sus pavos, pero que sucede?, estas monedas solamente afectan a la parte estética ya que con ellas basicamente puedes comprar personalización para tu partida, nada más, no incrementan tu habilidad o tu puntería, en resumen no afectan a la experiencia de juego propia de un moba y un battle royale respectivamente; los créditos si lo hacen, al ser Habbo un juego social los objetivos que mencioné tiene que ser cumplidos y el hecho de que te lo nieguen hacerlo in-game es un atropello, como vas a poder tener un piso decente si los articulos que puedes comprar con la moneda secundaria son como 10 y ademas son horribles, como puedes verte bien si la ropa que tienes a tu alcance es ultra limitada al igual que los colores (si, hay colores por los que tambien toca pagar), como puedes ganar creditos trabajando si el juego no ofrece una opción dedicada expresamente a esto, pues todos los "trabajos" son ofrecidos por otros usuarios y como es costumbre en internet el 99% de los casos son timos.La burguesía digital.Todo esto sin contar el bendito "HC", la clase social burguesa de habbo que como ya se imaginarán tampoco se la puede conseguir In- game . En mi punto de vista todo ésto junto con el escandalo del muteo global le está pasando factura actualmente, volví a habbo hace unos días y la verdad no es ni la mitad de lo que era antes, no vi ningun evento, poquisimas salas llenas, e incluso vi salas públicas vacías cuando antes tenías que hacer cola para entrar en alguna de ellas. Posiblemente este cerca el fin de este juego, pues a pesar de que muchas cosas han cambiado, la mayoría no lo ha hecho: ahora ya no existen los pixeles pero estan los buckets que es practicamente lo mismo, tengo que admitir que el inmobiliario que se puede comprar con esta moneda no está del todo mal como antes , pero igual la mayoría se compra con creditos e incluso han añadido otra moneda de paga:los diamantes; practicamente no han añadido nada de ropa nueva excepto, por supuesto, para los HC; y lo que veo como el principal problema de este juego: sigue funcionando en flash player, un sistema que se ha demostrado que es inseguro y que ya ha quedado obsoleto, tanto así que google chrome lo va a desabilitar en Diciembre de este año, si actualmente hay poca gente, se imaginan cuando la gente ya no pueda acceder desde chrome?, o te renueva o mueres dijo alguien muy sabio.Y bueno, esta fue mi opinión acerca de este juego que a pesar de todo lo que digo me hizo pasar buenos ratos. Desde mi punto de vista Habbo nos estaba preparando para la vida de adultos, los que tienen dinero ganan.