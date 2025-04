Gwent: The Witcher Card Game | Reseña.

Gwent: The Witcher Card Game, lanzado el 25 de Octubre del 2016 por CD Projekt y CD Projekt RED. Aun que normalmente estos no suelen publicar o hacer entregas de juegos estilo de cartas, al parecer esta vez intenta algo diferente y relacionado con nada más y nada menos que con la franquicia de The Witcher.

Gwent, por decirlo de una forma resumida y no el gran título que tiene en sí. Es un juego de cartas como ya dije anteriormente, pero que se encuentra orientado a un estilo de estrategia y rol. Gwent hace referencia a un minijuego que nos encontramos adentro de la propia entrega de The Witcher 3: Wild Hunt, el cual su titulo es… Bueno, el mismo “Gwent”. Con la diferencia de que aquí en vez de ser un mero minijuego el cual nos da un logro por conseguir todas las cartas de este para poder así no jugarlo ni tocarlo nunca más, lo hacen más extenso y de una forma más seria, apasionada y se podría decir que también que trabajada.

JUGABILIDAD.

En cuanto a la jugabilidad que nos ofrece Gwent: The Witcher Card Game, no tiene gran diferencia en cuanto al Gwent minijuego que nos encontramos en The Witcher 3: Wild Hunt así que si alguna vez hemos llegado a jugar este ya de por si nos parecerá bastante similar aparte de que ya deberíamos de saber cómo debe de funcionar el juego.



Las reglas de este se remontan a las mismas, seguimos lanzando cartas por turnos y podremos ver las cartas nuestras pero no la de nuestro rival, pero esto no quiere decir que el no poder ver las cartas de rival nos dé una desventaja enorme como para perder… Pero si que podremos presenciar por anticipado las jugadas de nuestro rival, puesto la mayoría de las veces se suele lanzar las cartas menos poderosas y las cartas más poderosas se dejan al final haciendo así que si tan solo nos podemos a analizar un poco la jugada de nuestro rival podremos determinar cuáles serán las cartas finales de este.

El objetivo en Gwent: The Witcher Card Game es sencillo y no tiene perdida, cada carta tiene sus puntos diferentes y respectivos aparte sus características en el “campo de batalla” cuando las lanzamos. Mientras más puntos acumulemos lanzando estas cartas de una forma estratégica, mejor. Y el que tenga mas punto al final de la partida gana. (Para que se acabe la partida los 2 jugadores que la desenlazan tendrán que quedarse sin cartas a la mano y todas colocadas en la mesa, para que así todos los puntos se sumen y el que tenga más puntos gana, como ya dije anteriormente).



Al principio de cada partida tendremos la opción de eliminar respectivamente 3 cartas de un mazo aleatorio que nos enseñara el juego, ofreciéndonos así la posibilidad de moldear por anticipado el estilo de juego que queremos tomar en la partida o nuestra jugada estratégica si es que las cartas que nos dieron anteriormente no nos gustaron. Luego de eliminar estas 3 cartas, el mazo se volverá a recargar con otras 3 cartas aleatorias que posiblemente sean mejores que las que ya eliminamos dándonos así la posibilidad de tener el mazo perfecto.

Cabe recalcar que como cualquier juego de cartas ya visto antes también tendremos la posibilidad de “Pasar” o omitir nuestro turno para no malgastar una carta dependiendo cual sea nuestra estrategia en el juego, automáticamente cuando decidamos esta opción el jugador contrario tomara tu turno, haciendo así que lance otra carta y luego vuelva a ser tu turno. Esto usualmente se hace más que todo para que al oponente se les acaben las cartas más rápido y les vaya más la de perder, puesto cada partida a la que nos unamos contiene 3 rondas a la cual en cada ronda nos darán cartas nuevas, si hacemos que nuestro oponente gaste sus cartas más rápido esto hará que posiblemente a nosotros nos llegue a sobrar una carta con ya de por si teniendo la partida ganada puesto tendremos más puntos que el. Cabe recalcar que al sobrarnos una carta esta se sumara al siguiente mazo de cartas de la siguiente ronda, haciendo así que tengamos 1 carta de sobra y le tengamos ventaja al rival.

Un dato curioso seria que cada vez que lanzamos una carta repetida o que sea la misma al campo de batalla esta se multiplicara, es decir, si la carta da 4 puntos al lanzar otra que sea la misma estas dos se multiplicaran dando un total así de 8 puntos por cada una que si la sumamos serian un total de 16 puntos y esto nos dará una gran ventaja en el campo de batalla. Cabe recalcar que esto lo podremos hacer infinitamente hasta que se llene el espacio de la mesa… Si es que tenemos las cartas vigentes para poder hacerlo. Lo único malo vendría siendo que nuestro rival nos puede tirar esto para abajo puesto hay unas cartas que son de clima que afectan a cada categoría de cartas, por ejemplo el fuego le afecta a los guerreros, la lluvia a las ballestas y la niebla a los arqueros. Si por ejemplo tenemos este gran mazo multiplicado en la sección de ballesta y el oponente lanza una carta de lluvia a nuestra posición, automáticamente nuestros puntos bajaran de la cantidad que estén multiplicados a un total de 1 por cada carta, dándonos así una cantidad muy baja de puntos que incluso nos puede hacer perder la partida.

También contaremos con nuestro propio arsenal de cartas en donde podremos ver todas las cartas que hemos llegado a acumular a lo largo del juego y obviamente divididas en sus respectivas categorías aparte de que cada vez que ganemos una partida nos darán monedas que nos servirán para comprar nuevas cartas, mejorar las que ya tenemos vigentes o ya sea para otra cosa varia que podremos encontrar en la tienda que se encuentra adentro del juego.

BANDA SONORA.

La banda sonora sencillamente es increíble y nos acompañara a lo largo del juego, esta se encontrara vigente medida vayamos navegando por la tienda, el menú principal o hasta en medio de una partida (que aquí vendría siendo en donde se intensificaría mas y tomaría más importancia). Sencillamente el estilo de música que contiene Gwent: The Witcher Card Game hace referencia a los soundtracks de The Witcher 3: Wild Hunt e incluso puede que algún que otro soundtrack de esta anterior entrega se encuentre vigente en este.



No hay mas nada que decir, es exquisita y nos transmite una emoción intensa en la partida.

FINAL.

Gwent: The Witcher Card Game sencillamente es el minijuego que nos encontramos en The Witcher 3: Wild Hunt hecho de una manera más trabajada y este aprende de otros juegos de cartas coleccionables que ya son conocidos por la comunidad, pero su estilo de juego ofrece un desafío completamente diferente comparándolo a los demás.