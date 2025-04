Gun Mayhem 2 un juego super sencillo de jugar y entender ya que ahi muy pocos juegos de pc que se pueden jugar no de 1 sino de 4 jugadores en un mismo teclado ya les ire explicando poco a poco como se juega y las ventajas que tiene al jugarlo si es entretenido o no.



una de las sagas de juegos mas cortas consiste en 3 juegos diferentes gun mayhem , gun mayhem 2, gun mayhem redux solo tres juegos su historia no es muy entendible pero si te aseguro que te sacaran un rato de diversion.

todo lo que necesitas saber de Gun Mayhem 2.

gun mayhem 2 es un juego para pc que se puede jugar de 1 asta 4 jugadores con familiares o amigos es una de las sagas de juegos mas impresionantes aunque su modo campaña no es muy entendible ya que tan solo son personajes rpg luchando su historia no se entiende mucho que digamos el creador eso queria dar a entender que nosotros creamos nuestra propia historia:el juego es gratis incluso ahi paginas de internet que lo puedes jugar sin necesidad de descargarlo.te lo aseguro es un juego super divertido para pasar el rato nada dificil de descargar...cuenta con una inmensa cantidad de editor de avatares para personalisarlos a nuestro gusto con sigo personalisar cabeza cuerpo asta piez en lo pesonal mis favoritos serian la cabeza de halowen yo siempre lo combino con el smokin para dar un aspecto mas aterrador si ya se como una cabeza de calabaza y un smokin van a ser aterradores no lo se pero funciona me da suerte y me ago muchas kills si solo veo la cara de mis amigos enojados al ver que los mate su cara de como le isiste yo como es el traje pero bueno continuemos.tiene 20 mapas para escojer por si te aburres de uno escojer otro puedes ponerlo en modo random asi el mapa se escojera aleatorio si me preguntaran no tengo mapa favorito ya que cuando te acostumbras a uno pones otro y te adaptas facilmente al juego es una de las cosas que mas me gustan de gun mayhem 2 la adaptibilidad etc, pero eso no es todo ya que ahi tutoriales en youtube de como crear tu propio mapa para una mejor adaptabilidad en el juego eso si tendran que instalarse unos cuantos programas extra para que el programa funcione pero eso es todo no necesitan saber nada mas de como crea sus propios mapas en gun mayhem solo busquen un tutorial y listo.como veran al lado de los sectores de mapas dice random maps all o random new maps significa, si vas a escojer mapas aleatorios como los quieren los nuevos o los clasicos en mi opinion los clasicos son mejores.el juego es divertido para pasar el rato aburrido te sacara un gran estres al ver que tu personaje esta callendo al perder y mas cuando los bots son ultra complicados de matar paresen faciles pero son muy dificiles parece que leen tus movimientos...consiste en el que caiga primero de el mapa pierde no al instante sino en la modificasion de partida pueden poner que pierdan a las 10 caidas 20 etc, o otro modo de juego jetpacks casi lo mismo lo unico que cambia es que se le agregan mochilas cohete tambien juego de armas bueno supongo que mucha gente ya sabe por call of duty vas matando y te cambian de arma asta llegar a la ultima mientras juegas van callendo cajas del cielo las tomas y te dan diferentes armas con las cuales podras tirar a tu oponente del mapa mucho mas facil y sencillo.puedes modificar la partida a tu gusto como las vidas valas infinitas mochilas cohete etc, podras modificar todo tipo de controles a tu gusto para tener una mejor experiencia en la partida....asi podran tener una mejor comodidad o experiencia en el juego si quieren jugar con amigos creo que la mejor opcion seria balas infinitas porque se a comprobado que la malloria de los jugadores escoge ese modo de juego bueno no es un modo sino mas bien un añadimiento extra a una partida unas cuantas modificasiones por desirlo asi.al terminar la campaña podran desbloquear nuevos modos de juego para no aburrirse entre ellos juego de armas, juego de armas en reversa,solo pistolas,todos contra todos,etc,en mi opinion el juego tiene unas cuantas desventajas no tiene incluido el modo online si alguna ve los creadores del juego lo agregan uff seria un juego exelente esa es una desventaja porque si quieres jugar con un amigo tendran que estar los dos en la misma casa para poder jugarlo en mi opinion es un juego grandioso pero como veran ya les dije las desventajas que este juego tiene, los graficos no son los mejores del mundo pero como veran este juego se puede usar para pc de escasos recursos creo que los minimos recursos para jugar este juego serian una targeta de ram de gbla taregeta grafica no tiene mucho que ver en este juego asi que no se preocupen por eso,..como veran ay miles de clases de armas que se podran usar los mejore los francotiradores (snipers)las escopetas bueno todas ya dependera en ustedes cual es mejor pero mi recomendacion serian los francotiradores porque te llega a impactar una de las balas y sales volando ya que la tematica del juego no es de matar si no de el que caiga primero pierde.y esas fueron las ventajas de este juego y algunas cuantas desventajas.si enserio les gusto este juego como a mi no se olviden de dejar sus opiniones en los comentarios yo los leere.ha una ultima cosa gun mayhem no necesita muchos recursos si tienes una computadora lenta como la mia entonces este juego es el ideal y bueno yo me despido si les gusto no se olbiden de darme una reseña no importa si es una estrella mientras pongan una resña yo me alegro y bueno yo me despido....chau pezcado....