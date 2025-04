Guitar Hero World tour(Un Excelente juego musical)

_hola comunidad de gamehag hoy vengo con un juego musical que sé que a muchos les recordara su infancia pero tal vez algunos no lo conocieron pero aun no es tarde para no probarlo y estoy hablando de Guitar Hero World Tour un juego que pondrás nuestras manos y dedos a su máxima agilidad y rapidez ya que en modo difícil ya es muy complicado pero todo un reto a enfrentar. Sin más que agregar comencemos con la revisión de este gran juego publicado por activision una de las marcas más reconocidas por su saga Call Of Duty.

_Este es un juego musical que cuenta con muchos modos de juego, fue publicado por activision el 26 de octubre del año 2008 , es un juego para un jugador y multijugador también tanto online como ofiline o local , fue lanzado para multiples plataformas entre ellas : ps3, xbox360,pc , wii, play Station 2 aunque la versión de play station 2 está recortada ósea técnicamente es otra versión ya que el hardware de la play station 2 no soporta las características o gráficos de este juego , y no es el único juego se han visto casos como need for speed undercove que es una pésima adaptación a la play station 2 , volviendo a guitar hero world tour un juego increíble creo que el mejor de la saga. Para mi guitar hero 3 legendarios del rock le doy el segundo puesto porque? Bueno la respuesta es sencilla creo que falto más contenido y personalización aunque las músicas y su simulación de sonido con las teclas de colores es todo un reto también en modo difícil, pero el guitar hero world tour cumple con casi todo con respecto a su antecesor entrega. Unos dirán que el 3 es mejor otros tal vez no pero una clara realidad es que este brinda muchas más posibilidades.









_La premisa es muy sencilla y sin nada de complicaciones seremos un guitarrista o baterista o bajista y cantante bueno eso depende de lo que vayamos a elegir a la hora del modo carrera o historia. Como siempre empezaremos como un músico con sueños de convertirse el mejor pero eso si no contamos con casi nada de dinero, para poder conseguir dinero y reputación debemos tocar en clubs nocturnos y de esa manera ganar un poco de dinero. A medida que vallemos avanzando se desbloquearan nuevos escenarios y con más paga a medida que avancemos y si se pregunta si cada canción es más difícil a medida que avancemos pues la respuesta es un sí y también no. Porque algunas canciones no son necesariamente difíciles aunque eso también depende de la jugabilidad , a medida que ganemos dinero podemos hacernos con nuevo equipo , ya sea instrumentos musicales o ropa y cosméticos para nuestro personaje.











_En este apartado creo que es uno de los puntos fuertes de este juego, pasaremos horas personalizando a nuestro personaje si eres de esos a los que les gusta el detalle y se la pasa jugando juegos como los sims3 o algo así por el estilo. Podremos modificar casi todo al principio pensé que solo era la ropa pero tiene muchas opciones que juegos nuevos hoy en día no cuentan, podemos modificar la blusa o camisa, los pantalones, los zapatos ponerle accesorios a nuestro personaje como brazaletes, pulseras, gorras, lentes y hasta tatuajes y piercing. Un total festín de modificaciones las cual podemos hacer y la cosa no acaba allí, podemos modificar los ojos, boca, cabeza, nariz, orejas, color de piel y de cabello y la estructura del cuerpo pero en este aspecto sí creo que falla un poco ya que solo nos da a elegir un par de opciones predeterminadas como, gordo, flaco, normal, cuerpo perfecto tanto para chico como para chica y otra forma más un tanto rara. Pero no podemos modificar a full detalle como el gruesor de las piernas o glúteos, brazos y otras cosas más pero bueno eso es lo que hay. También podemos modificar el tamaño de nuestro personaje.







_Bueno y aún hay más también podemos personalizar las guitarras, nuestros bajos, batería y micrófono desde las perillas, como las cuerdas y su cuerpo colocarles logos personalizados y estilos y diseños nuevos. En este aspecto si cumple al 100% ya que se puede personalizar todo y luce muy bien a la hora de tocar un concierto, podremos comprar guitarras nuevas no solo es personalización aunque lo que si dejo mucho que desear es en el micrófono no hay mucha personalización en él ni muchos micrófonos comprables, pero es un aspecto a perdonar ya que el micrófono no es algo tan relevante en diseño y creo que no es tan necesario personalizarlo tanto. En fin todo lo que he explicado en personalización este juego lo cumple a la perfección y no hay otro Guitar Hero que pueda superar esto aunque activision piensa lanzar un Guitar Hero para el 2020 será que superara su antecesor espero que si ya que me encanta esta saga.









_Este juego cuenta con la misma jugabilidad que sus anteriores entregas, se podría decir que si hay un cambio es muy ligero, y no tan relevante pero de algo si estoy seguro los modos de juegos son en lo que más destaca. Para jugar este juego es muy sencillo y a la vez difícil porque eso depende de la canción y de la dificultad que vayamos a elegir. Solo debemos oprimir el botón del color correcto cuando justamente llegue, debemos presionar la tecla de rasgueo al mismo tiempo aunque hay otra manera también de accionarlo y es dejando presionada la tecla de rasgueo y solo esperar que el color venga y lo presionamos cada quien su estilo de cómo hacerlo. En lo que respecta a la dificultad debo decir que mientras más dificultad le pongamos, sentirás cómo encaja mejor el ritmo de la música con los colores, y debo decir que yo nunca he podido pasar este juego en experto es algo que solo un pro podría hacerlo es muy difícil la verdad y también depende del tipo de música que te toque. Pero sin lugar a dudas es muy emocionante subirle la dificultad es todo un reto a sobrepasar.











_Uno de los aspectos más relevante de este juego es su multijugador, tendremos el modo online para jugar con jugadores de todo el mundo y otro es el local con varios mandos conectados a la consola o los instrumentos creados especialmente para este juego. Debo confesarlo fue todo una moda yo deseaba mucho tener la guitarra y aprender a jugar en ella y ser todo un pro en guitar hero. Pero como yo era una persona no con mucho dinero tuve que comprarme 2 controles genéricos para pc de esos que venden en los chinos a un bajo precio para poder jugar de a 3 en mi pc ya que no tenía consola pero pude haber tenido una xbox360 pero al final me di cuenta que la pc es mejor. Pero eso si van a jugar con un mando genérico descárguense el emulador de controles de xbox360 ya que los mandos genéricos no los reconoce el juego. Se puede jugar hasta de 4 personas si conectas un micrófono uno es el bajo, el otro la guitarra, la batería y el que canta con el micrófono aunque nunca pode cantar con el micrófono. Pero sin lugar a dudas pasaremos horas y horas de diversión en familia o con amigos y la cantidad de canciones a tocar es muy extensa.











_De algo si no me queda duda este juego está muy bien optimizado es más se mueve incluso mejor que el guitar hero 3 ,esto es algo que generalmente pego mucho en aquella época ya que las empresas no optimizaban bien los juegos para pc y los sacaban a mala gana solo porque había piratería algo elevada en ese entonces aunque hoy en día la cosa es diferente , claro si existe aún la piratería pero ya se vende mucho en pc ya que los usuarios de pc se están interesando más en tener sus juegos originales y las empresas sacan su juego como es debido hecho de calidad pero no en todos los casos pero en la mayoría si cumple. En gráficos bajos este juego pierde el público, efectos de física en el pelo y efectos de luz y humo, se ve muy raro la verdad pero esta aceptable para aquellas pc con 1gb de ram y una tarjeta de video de 256mb. Para este juego lo probé en mi 9400gt a full gráficos y me anda en 60 fps casi siempre pero cuando la cámara mira al público los fps bajan a 45 como mínimo pero solo sucede en los mundos más grandes, las texturas y el nivel de detalle están muy bien hechos, especialmente los efectos de luz cuando pegan en el escenario se ve espectacular y muy deslumbrante. Sin lugar a dudas gráficamente para ser del 2008 se ve muy bien y se ve casi igual en las versiones de xbox360y ps3 solo que en pc se ve con más resolución , pero creo que activision no quiso explotar las máximas capacidades del pc ya que pudo haber hecho un trabajo mejor gráficamente en la versión pc.











_Excelente juego el mejor de la saga cumplió mis expectativas en lo que yo deseaba tanto en músicas y personalización y la cantidad que ambas opciones ofrecen. Para mi este juego le doy una puntuación de 9.5 de 10 porque nada es perfecto y este juego en lo único que no me gusto es que su aspecto grafico debió ser un poco mejor, especialmente si hablamos de la versión pc pero se sigue viendo bien igualmente y otro aspecto negativo es que no puedes modificar los controles a menos que utilices programas de terceros algo que es un estándar en casi todos los juegos un juego como este no puede fallar en eso pero lo demás todo bien.