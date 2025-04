Guia para MvM en Team Fortress 2

Hola, aquí está una guia para jugar el modo de MvM de Team Fortress 2 dando consejos del meta y otra cosas ;)

Algunos se preguntaran, ¿Qué es MvM (Mann vs Manchine)? Bueno MvM es un modo de juego implementado el 15 de Agosto del 2012, la cual un equipo de 6 jugadores deberá impedir que los robots lleguen al punto para que no detone la bomba.

Aquí estará el meta de los personajes de como usar las armas, prioridad, habilidad, estrategia y entre otras.

Scout





Scout es el personaje mas rápido en el juego con una velocidad del 133%, El rol del Scout es siempre recoger el dinero para los upgrade (mejorar al personaje) el Scout puede curarse e incluso sobre curarse hasta llegar mas 700 de vida por el dinero de modo que puede sobrevivir más fácil las oleadas, El Scout deberá llevar 3 armas para facilitar el meta de MvM.

Hay 2 armas que es la leche loca y el abanico bélico que serán el soporte de tu equipo y así una gran ayuda para ellos.

La soda Popper





La soda Popper es una buena arma para el Scout por su comodidad y movilidad que pose esta arma, esta solo tiene 2 disparos que puede aumentarse por la mejora de cartucho que el máximo es 6. En esta tendrá un barra que se llama El Modo Hype la cual permitirá al jugar saltar varia veces sin tocar el suelo para mas fácil para la recolección de dinero e ir mas rápido de un punto a otro.

La leche loca.





La leche loca es un arma arrojadiza para los enemigos, La que cateteriza de otras armas de TF 2 que puede curarte y curar a tus compañeros dependiendo el daño que hagan. Esta también puede apagar el fuego a tus enemigos cuando allá una oleada de Pyros, Consejo: Es mejor cuando lo tires cuando a un robot gigante para asi que tu compañeros puedan aguantar un poco mas ejemplo: el heavy puede aprovechar eso por la cantidad de ráfagas de balas que puede hacer y esta podrá aprovechar el máximo la curación así ser un tanque y ayuda para otros.

El abanico bélico.





El abanico bélico es un arma de cuerpo a cuerpo, su función y cualidad de esta que cuando el Scout pega a un enemigo esta estará marcado por mini críticos así matando un poco mas rápido esta es aconsejable usar el combo con la leche loca con el abanico bélico para los robots gigantes para que puedan hacer mini críticos y curarse a si mismo a la vez. Nota el abanico bélico solo podrá marcar a un solo objetivo y esta desaparecerá la marca de muerte por un tiempo.

Mejora del personaje

Roja es lo que debes mejorar por prioridad

Azul después de terminar del el rojo

Amarillo es opcional por comodidad

Estos son los upgrades más importantes para el scout para poder recoger mas rápido el dinero y sobrevivir más.



Mejorar de las armas







Esta mejora significa que al lanzar la leche los robots tendrá un -35% de velocidad de movimiento.

No es necesario mejorar nada en el abanico bélico porque te puedes durar por el dinero y la velocidad solo tienes que pegar una vez para hacer mini críticos. Estas mejorar conlleva ser el mejor scout en MvM.

Si te das cuenta que el Scout no tiene una mejora por prioridad, ¿A que se debe?

Pues el scout tiene un variedad de mejorar dependiendo la ronda.



Esto determinara la oleada, dependiendo de que robots salgan mejoren, que tiene un recuadro azul significa que esos robots hará críticos hasta que mueran, los rojos significan que son robots gigantes y los de blancos son robots pequeños. Entre mas clases de robots vayan deberás mejorar la resistencia

Razones para ser expulsado

1 No recoger el dinero

Si el scout no recoge el dinero es absolutamente inservible para el equipo la cual sufriría la perdida de dinero y llevaría mas difícil para atacar a los robots.

Soldier





El rol de Soldier es solo hacer daño, Esta clase es la mas fácil de usar para los principiantes porque puedes derrotar a vario grupos de robots en pocos misiles y haciendo cantidades inmensas de daño. No necesita ninguna estrategia para usarlo solo hacer daño.

El Soldier debe usar 1 objeto para llevar bien la partida

La concha





Tendran un aumento de velocidad y se curan con el 35% del daño que infligen

Mejora de los personajes





Estoy seria los mejores upgrades que puedes hacer, Recomiendo no mejorar salto porque el Soldier puede hacer RocketJump y así ahorrar mas dinero.

Mejoras de las armas



Razones para ser expulsado.

1 No ayudar a tus compañeros cuando mas lo necesito

Recuerden que tiene la cocha eso ayudaría a tu equipo a salvarse

2 No hacer daño

El soldier es unos de los personajes con mas daño causado por segundo si no lo hace seria mas difícil vencer a los robots y complicaría mas a la partida.

Pyro





Pyro tiene como arma primaria un lanzallamas que hace un devastador daño en un grupo de enemigos, Pyro no está en el meta de MvM por varias razones, porque siempre comienza muy débil al iniciar la partida es eso conllevara que muera cada vez y el medico tendrá que revivirlo varias veces y eso enfocaría a solo el Pyro y no curar a sus compañeros. Pero si quieres probar el Pyro aquí está las armas que son muy útiles y menos complicadas de usar, Objetivo del Pyro siempre hacer daño.

Armas

Habrá 2 armas uno para oledas con robots gigantes y otra para el tanque





The Dragon´s fury es una de las mejores armas del Pyro para MvM, esta disparara un disparo por segundo, al impactar y estar envuelto en llamas esta atacara mas rápido que antes, El aire comprimido puede extinguir a tus compañeros en fuego y empujar a los robots gigantes o pequeños pero esta consumirá 5 de munición y deberás esperar mas para volver utilizarlo.

The Phlogistinator





Esta arma no tiene aire comprimido la cual no te permite apagar fuego a tus compañeros o empujar a los robots, este no es un arma ideal para robots gigantes o ser de ayuda a tus compañeros, en la función en MvM es perseguir al tanque este podrá vencerlo solo, esta tendrá una barra que podrá ser llenada por el daño al activarse podrás hacer críticos por un periodo de tiempo si tienes problemas y no crees que lo puedes derrotar lo solo puedes pedirlo a tus compañeros de equipo, la mayoría que lo juegan en inglés y aquí esta para oraciones para ver si te ayudan

Engineer, Demoman, Soldier Can you help me? I can´t do it alone

Pronuncación: enginer, demoman, soldier, can yiu jelp mi? Ai can not du it alon

Lo escribo porque sé que la mayoría no habla ingles

The gas passer



The Gas Passer es el mejor objeto para el Pyro en MvM, esta tirara en el piso y creara una nube de gas visible que hará mas daño al contacto con el fuego y esta se recargara mas rápido por cuanto daño hagas o por victimas. La mejorar “Explode on ignite” hará que cada vez que lances esta hará daño. Esta es super útil para grupos grandes de robots pequeños la cual hará grandes daños y podrás repetirlo varias veces por la razón que se recarga por las victimas.

Upgrades





The Dragon’s fury



The Gas passer.





Estas armas lo podrás desbloquear en los contratos del Pyro, descuida las misiones del Pyro son gratis siendo Free to play o Pay to play.

Para el arma de cuerpo a cuerpo yo elegiría a The powerjack porque te da una bonificación de velocidad de movimiento llegando a puntos mas fáciles

Si cada rato mueren por mata a los robots y no pueden mas, cambien el daño por la resistencia que indica la oleada.

Razones para ser expulsado

1 No seguir al tanque

Pyro es uno de los personajes con mas DPS con el tanque

2 No hacer daño

Hacer daño a los médicos es la mejor forma para ayudar a tus compañeros

Demoman





Demoman es un personaje de explosiones teniendo 2 armas que es ataque directo y el otro de bombas lapas puedes contralarlo con click derecho para detonar cuando sea. El rol de Demoman es matar a los médicos de los robos gigantes o que están acompañado de otros y matar a un grupo de enemigos cercanos.

Solo hay una arma servible en este modo es la

Resistencia escocesa.





Esta es la mejor arma para el Demoman en MvM permitiendo poner en total de 14 lapas y controlar la detonación y siendo mas rápido en disparar en vez de la normal.

Nota: Puedes pedir al médico que te de críticos y cuando venga un robot gigante acompañado de un médico esta explote y mueran rápidamente antes de iniciar la oleada.

Upgrades





Armas





Para la arma primaria y la arma de cuerpo a cuerpo puedes usar la normal, siendo caso si se te acaba las munición y en la otra cuando tengas que pegar a un robot cercando con la arma cuerpo a cuerpo

Razones para ser expulsado

1 No matar a los médicos

Es la mayor prioridad que tiene el Demoman es siempre matar a los médicos para impedir que activen su Uber para los Heavys robots o Demomans.

2 Ir de DemoKnight

Si no saben que es un DemoKnight en TF2, Deja que les explique Demoknight es ir con espada con escudo dando que solo podrá ir a un objetivo a la vez, haciendo pausas para recargar su ataque. Si hay uno en el equipo EXPULSELO haciendo que el equipo haga el doble el trabajo.

Heavy





Heavy es el personaje con mas vida teniendo 300 de vida en total pero es el mas lento con un 77% de velocidad haciendo el mas lento de los 9 personajes, pero este tiene una mini gun haciendo mucho daño en corta y distancia media. Su función de MvM es siempre mata a los robots, este también podrá hacer body block poniéndose enfrente de él para que no se vaya y así ganar mas tiempo a tu equipo para matarlo.

El Heavy tiene 2 armas en MvM la cual son la misma pero pueden utilizar a uno por su gusto.

The Brass Beast





Esta es una de las 2 mejor arma para el heavy, pero tiene un 60% de penalización de movimiento a cambio por un 20% mas de daño lo que realmente importa en este modo

La otra es la mini gun normal, la que te da al comenzar con heavy esa no tiene ningún tributo negativo ni uno por bonificación la cual la segunda mejor en MvM.

La segunda arma y la arma de cuerpo a cuerpo para mi opinión pueden usar estas

-El sándwich: Este podrá curar a 300 puntos de vida para el heavy pero también puede dársela a tus compañeros regenerando 150 puntos de vida

-Los guantes de velocidad: Dandote un 30% de velocidad pero te quitara vida poco a poco hasta llegar los 100 puntos vida pero esta se regenerar al dejar de usarse

Upgrades





Armas





Si le sobra dinero pueden mejorar destrucción de proyectiles. Para evitar los misiles o críticos.

Razones para ser expulsado.

1 No priorizar a los robots gigantes

Con el tanque no hay problema porque el tanque tiene mucha resistencia a los impactos de Heavy que es recomendable que se quede y no perseguirlo.

Engineer





El Engineer es uno personajes mas importantes en MvM otorgando vida y munición al equipo con el dispensador y con una sentry haciendo daño a los enemigos si fallar ninguna bala. Su rol del Engineer es siempre apoyar al equipo con el dispensador y también usar los tele portadores para viajar mas rápido.

El Engineer solo hay 2 armas que usar en MvM una muy buenas.

La rescatadora





Esta puede curar a tus Sentry en largas distancias si necesidad estar junto a él, Esta también podrá recoger tu sentry usando el click derecho solo por 100 de metal. Pero tiene la mitad del cartucho teniendo 4 balas en vez de 8. Esta es la mejor para las Sentry buster o Destructor de centinelas. Esta correrá hacia tu centinela y explotando si la toca, usando la rescatadora podrás evitar que destruya la sentry Nota: Esta deberá tocar al Centinela y luego recogerlo si no es así esta correrá otra vez para destruir al centinela.

The wrangler





La segunda arma del Engineer que te permitirá manejar de centinela de forma manual y teniendo un escudo con un 66% menos de daño esta arma es buena cuando hay una situación que tu centinela esta a poca vida y no tiene metal para repararla puedes usar esta para que aguante un poco mas y que tenga mas probabilidad de sobrevivir.

Nota: al terminar de usarse tardare 3 segundo para su modo automatico.

Para la llave inglesa puedes usar a manitas permitiendo construir mas rápido y pegar un mas, pero tiene penalización de daño y un poco mas lenta en reparar

Armas que nunca debes usar

The Gunslinger

Este te dará una mini centinela que un centinela haciendo una pésima arma en MvM haciendo que tu equipo pierda mucho o que trabajan mas

Eureka Effect

Esta te dará un -50% de velocidad de construcción haciendo una pésima arma y perdiendo un 20% de metal al recoger una caja

Todos lo upgrades será para el Centinela, dispensador y una mejora para la llave inglesa.

Upgrades







Con este upgrades podrás reparar a tu centinela mas rápido.

En MvM hay cantinas que te puede proporcionar criticos, munición o que te vuelvas al spawn mas rápido. Pero para el Engineer la cantina que siempre debes tener en la mano es la mejora instantánea para tus construcciones, basta solo por ponerlas todas en el piso y activarlos para que estén en su máximo nivel de construcción.



Es aconsejable tenerla como mínimo 2 de estas.

(Al usarse se gastaran y tendrás que comprar otras)

Razones para ser expulsado

1 Comprar mini centinela en las primeras oleadas de robots

He visto personas que compran esto de primero pero no, no sirve si ves a una persona que compra o usa The gunslinger expúlselo

2 Ser un “Troll” en MvM

Hay una Sentry buster que al ser contacto con el centinela esta explotara, Pero también puedes tenerla en la mano y cuando haces contacto con ella esta explotara y hará daño a tu compañeros no solo a ti o tu centinela.

El dinero que le sobre pueden mejorar lo que sea, esta son las principales que deben mejorar al máximo si o si

Medic





Medic tiene una medi gun permitiendo curar y sobrecurar a tus compañeros de equipo e incluso revivir los, El medic es la clase mas importante en MvM, este tiene 2 armas al usar en MvM pero es algo fácil de usar. También tiene un escudo que puede repelar todo tipo de proyectiles (pero no de cuerpo a cuerpo).

La kritzrieg





Esta arma tendrá una carga que tendrá que llenarse por puntos de curación para tu paciente, Esta hace críticos por 8 segundos, La carga se llenara mas rápido curando a tus compañeros, pero cuando es sobre curación esta se llenara aun mas lento, y cuando 2 médicos están curando al mismo paciente esta se llenara aun mas lento, Cuando tienes la carga lista puedes usarlo con varios paciente a la vez pero esta se reducirá el tiempo por cuanto pacientes cures.

Tabla de tiempo de la uber por pacientes.



Algunos se preguntaran o no ¿A quién le doy la uber? Pos esta podrá variar del equipo, la razón porque debes ver cual es el mejor compañero que hace un buen trabajo para utilizar la uber.

La uber incluso podrás revivir aun mas rápido que antes si tienes la uber activada, si todos tus compañeros mueren y tú estás solo con la uber, no dudes en usarlo o si no tu serás el siguiente.

La ubersaw





Esta arma son una de las mejores arma del medico de cuerpo a cuerpo permitiendo que cada impacto que hagas esta llenara un 25% para tu medi gun, haciendo repetidamente activar tu uber. Pero tiene una penalización de velocidad a un 20%, pero recompensa por el 25% de carga.

Upgrades







Recuerden que el medico tiene una larga distancia para curar, algunos médicos cometen el error de pegarse a su paciente pero este también recibe daño y provocando el mayor de los casos su muerte

Como arma primaria pueden usar

Crusader´s Crossbow Esta permitirá un proyectil curando a tus compañeros a larga distancia sin necesidad a ir con él. Pero esta también podrá hacer daño a los enemigos pero este solo tendrá un disparo. Pero incluso disparando y cambiando el arma esta se recargara sola.

Razones para ser expulsado a tus compañeros

1 No curar a los demás compañeros cuando más lo necesita

Algunos médicos se concentran en un solo paciente como el Heavy o Demoman así dejando a tu equipo si probabilidad de sobrevivir.

2 No revivir a tus compañeros

Cuando un compañero de tu equipo muera esta aparecerá un nube roja significando que vayas a revivirlo

Sniper





El Sniper tiene como arma primaria un rifle flancotirador permitiendo hacer headshot (disparo a la cabeza) haciendo casi una insta kill. En MvM es una clase difícil en usar, si quieres usar este personaje debes ser muy bueno hacer headshot, porque la mayoría de la veces debes hacer eso si quieres ayudar a tus compañeros priorizando a los uber médicos. Hay una habilidad que podrás matar todas de un solo headshot siendo la mejora por prioridad que todas las mejoras.

Armas

The Hitman´s Heatmaker





Esta arma tendrá una carga la cual al usar la tecla R (Así viene como definido)

Podrás disparar si que la animación de recarga te detenga y así podrás hacer headshot repetitiva mente

Para la arma secundaria puedes usar cualquiera todas son útiles y no afecta negativamente al jugador.

Upgrades





Siempre prioriza el headshot explosivo y el daño, la resistencia pueden mejorar pero como siempre vas a estar muy lejos del ataca y casi nadie va a ir a hacerte daño.

Razones para ser expulsado

1 No matar a los uber médicos

Es el único rol, ya tienes la mejora de headshot explosivo matando a todos por una sola bala así ahorrando tiempo a tu equipo

Spy





El spy tiene la habilidad de ser invisible para el equipo rival, también posee un cuchillo mariposa que hara un insta kill por la espalda y también tiene un kit de disfraces para engañar en el equipo. En MvM es una clase complicada para no decir dicifil.

Este tendrá que usar obligatoriamente 2 armas para sobrevivir de una manera mas optima y no morir en muchas ocasiones, en MvM no es una clase muy buena, incluso es la peor clase para MvM pero si insiste en jugar con este personaje te dejare estos consejos.

Armas

El kunai





Este arma te quitara un -55 puntos vida pero a cambio de cada apuñalada por la espalda tendrás sobre curación teniendo como máximo 200 puntos de vida. Y esta bajara tu vida lentamente incluso mas lento que la sobre curación del medico.

The dead dinger





Este reloj no te hace invisible al instante, debes que alguien o tú provoque daño para ser activada, esta te dará un bonus de velocidad y dando resistencia, es un reloj perfecto para MvM para escapar con facilidad y que la probabilidad de muerte disminuya.

Es aconsejable de cada apuñalada lo actives por si un robot te ataca podrás escapar y usar otro disfraz para volver atacar, esta no se recarga con munición como los otros reloj, este debe esperar el tiempo que hayas consumido.

La rotación es esta: apuñalas y si tienes otra oportunidad puedes volver apuñalar a otro robot usar el reloj y cuando alguien te ataquen uses el kit de disfraces con el numero 4 o usar la letra B como definido para volver usar el disfraz anterior y volver al ataque de nuevo y así retentiva mente.

Upgrades







El spy también tiene un zaper que al ponerlo encima de los robots quedara en un estado de aturdimiento dando la oportunidad de apuñalar seguidamente, pero también tiene un radio que solo ponerlo a uno puedes aturdir a un grupo, pero esto tarda en recargar y cuando son robots grandes solo podrás que su velocidad disminuya.



Los upgrades pasan igual que el scout depende la oleada vas a mejorar cada una de ellas

Razones para ser expulsado

1 No matar a los uber médicos

Tiene una gran oportunidad estando disfrazado que nadie te va atacar y en ese momento podrás matarlos si ningún problema

2 Esto dependerá el equipo si no hay un scout

No recoger el dinero, si no hay un scout en el equipo el spy tendrá que hacerse cargo del dinero con su habilidad de disfrazarse

Bueno aquí está mi guía en MvM se que no soy muy bueno explicando pero este te dara una idea de como usar las armas, si no tienes ninguna de estas armas puedes usar las normales también son útiles excepto la del spy, esos son obligatorias usarlo.

Aquí esta mi segundo aporte espero que lo acepte :).