Guia para mejorar con Maeve (Paladins)

Si juegas Paladins ya deberías de conocer quien es Maeve , es un campeón de clase flanco el cual tiene mucha agilidad, su ataque principal consiste en lanzar 2 cuchillas las cuales su dirección cambiara depende de como movamos el ratón.



Embate:Consiste en hacer un dash que hace 400 de daño si lo pegas.

Nueve vidas : esta habilidad sirve para quitar el cooldown de todas las habilidades y te cura 400.

Merodeo : esta habilidad te da 50% mas de agilidad y te permite saltar mas alto.



La ulti se llama media noche lo que hace es cegar a los enemigos en un radio de 30 pies por 4 segundos.

Usar a maeve es muy divertido y para nada aburrido , en lo personal maeve es mi campeón favorito llevo 500 horas jugadas solo con ella y pues hice esto para así poder ayudar a los que no se les de bien o no han aprendido a usarla.1.Este es un punto muy importante ya que las habilidades de maeve las puedes usar de muchas formas .Embate : El embate recomiendo que no lo uses tanto para matar es mejor usarlo para posicionarte arriba del enemigo o para huir , lo puedes usar para matar en circunstancias que sea necesario. este también con el talento de "Street justice" puede servir para hacer daño.Nueve vidas: Esta habilidad recomiendo usarla solo cuando todas tus habilidades tengan cooldown y sientas que las necesitas , si en tu baraja llevas la carta "patch up" esta habilidad te curara mas , dependiendo a que nivel pongas la carta , en este caso podrás usar esta habilidad para curarte cuando lo necesites ,pero siempre intenta que sea después de gastar tus otras habilidades así no las desperdicias.Merodeo : esta habilidad dependerá de que carta lleves en tu baraja pero la puedes usar para curarte , para huir o para esquivar los disparos del enemigo , esta habilidad por si sola ya te da 50% mas de agilidad pero la puedes aumentar aun mas con la carta "Chase" Esta carta te dará de 10% a 50% mas de agilidad . Normalmente uso merodeo cuando me enfrento a un enemigo esto me ayuda a curarme un poco y esquivar algunos tiros .Media Noche : Esta es la ulti de maeve y por lo tanto su habilidad mas poderosa , a pesar de que no haga daño es muy buena ulti y puede salvar la partida , esta habilidad la puedes usar en 2 ocasiones una mas importante que otra . La puedes usar cuando tienes poca vida y sientes que van por ti entonces la usas y así ya no te verán o también la puedes usar después de salir de la base cuando ya hayan visto a los enemigos así les dará tiempo de matarlos mientras ellos no los ven y poder capturar el punto.Esto dependerá mas de que campeones lleven los enemigos y como te enfrentes ante ellos si llevan mucho cc lo mejor seria que compres aguante en cambio si llevan mucho daño en área o directo podrías comprar ancora o anti golpazos para el daño en área, sin embargo algo que siempre deberás llevar con maeve es cauterizar ya que al ser flanco deberás ir por el soporte y así evitas que se cure,también recomiendo llevar mata para curar ya que así podrás enfrentarte a 2 o mas oponentes y tal vez logres vencerlos , de los objetos color amarillo no son tan importantes pero si sientes que tu baraja tiene muy poca agilidad puedes comprar Agilidad o nimble.Pero si quieres una compra que en todas las partidas te servirá te recomiendo que compres ancora ,cronos , matar para curar y cauterizar . Recuerda siempre comprar cauterizar de primero en cuanto comienza la partida.Bueno esto es muy importante ya que la baraja te da muchas mejoras en tus habilidades , Te recomiendo que pruebes hacer tus propias barajas para tu estilo de juego , sin embargo voy a compartirles las barajas que he creado en el tiempo que llevo jugando con ella así las pueden probar y ver que tal les funciona incluso podrían hacer una mezcla entre barajas.Esta es la que uso actualmente en todas mis partidas, es una baraja que tiene mucha agilidad y tienes que acostumbrarte a ella ya que no te curas solo con nueve vidas sino que te cura mientras usas merodeo por lo tanto el merodeo lo puedes usar para curarte pero no para huir ya que no te dará tanta agilidad , sin embargo el embate si que tiene agilidad y también te cura cuando le pegas a un enemigo por lo tanto con embate si podrás huir cuando estés en apuros.En cambio esta baraja es full cura con esta empece a usar a Maeve pero ahora ya no sirve de mucho ya que si compran cauterizar en el equipo enemigo no te servirá de mucho pero igual es muy buena baraja si la sabes usar bien.Esta otra baraja es para reducción de daño con esta no necesitaras ancora ya que la baraja te reduce el daño enemigo , La única razón por la cual no uso esta baraja es porque no tiene mucha agilidad por lo tanto con esta si tendrás que comprar agilidad.Aquí les dejo un vídeo en el cual podrán ver una partida en la que aplico todo lo que mencione anteriormente.Espero con esta pequeña guía puedan mejorar usando a este campeón tan divertido y me gustaría saber si quisieran una guía para otro campeón de Paladins . Gracias por leer el articulo :)