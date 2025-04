Guia de fornite para ganar tu primera partida

Fornite es un juego tipo shoter que se a hecho muy popular desde inicio del 2018 con el lanzamiento de su nuevo modo Batle royaleen este artuculo te vamos a mostrar como ganar tu primera partida o ganar mas seguido si ya has ganado alguna vez En el modo Batle Royale del juego fornite la mayoria de las personas creen que se trata solo de un batle royale como cualquier otro juego de su misma categoria.La diferencia que tiene este modo y que es la razon por la que muchos jugadores se han interesado en el es que puedes construir1.siempre debes de construir para defenderte.aunque seas una persona experimentada en shoters y tengas la mejor punteria del mundola mayoria de las veces cuando dispares a algun enemigo este pondra una pared enfrente que detendra los disparos y tomara altura para poder dispararte el sin que tu acertes algun disparola manera mas eficaz de protegerte y estar listo para disparar es poniendo una pared y una escalera atras de ella apuntado hacia ell enemigo como se muestra en la imagen a continuacion2.Si los jugadores no te han visto no los ataques.Muchas personas que juegan fortnite creen que si ven a un jugador obligatoriamente tienen que matarlo pero si en realidad quieres ganar tienes que jugar mas tactico disparar al los jugadores cuando no te vean o cuando eten curandose al terminar una peleaasi tienes una mayor posibilidad de sobrevivir por que es mas facil que tu hagas 40 de daño a un jugador herido a que el te haga 1003.uso del franco tiradorsi por alguna razon te encuentras un francotirador ten en cuenta que fortnite no es como los otros juegos en este el primer tiro es el que cuentaasi que ten paciencia espera a que tu objetivo se quede quieto y no olvides que el francotirador tiene caidasi fallas el primer tiro ya no intentes matarlo con el francotirador porque tu enemigo empesara a correr en zig zag y a saltar si tienes la posibilidad de matarlo rapido hazlo pero si no existe esta posibilidad huye de la zona ya que el francotirador hace mucho ruido y lo mas posibles es que acudan al lugar muchos jugadores.4.armas a corta distanciaLa mejor arma a corta distancia en la escopeta pero eso no significa que siempre vas a tener ventaja en un duelo contra un subfusil porque las desventaja de estas es que si no aciertas el primer disparo tarda en recargar y el subfusil va a disparar de 32 a 35 balas seguidas y cuando se acaben su recarga va a ser muy corta. por esta razon siempre debes de aprovechar el primer tiro de la escopeta y ponerte a cubierto mientras recargas.tener la escopeta lista para disparar no significa que tengas que hacerlo,tomate tu tiempo,si el jugador esta brincando espera a que caiga y trata de apuntar a la cabeza la mejor escopeta para matar en 1v1 es la corredera porque de un disparo en la cabeza matas a tu enemigo asi tenga 100 de vida y 100 de escudo,pero esta escopeta tiene una mira muy reducida asi que si no tienes tanta punteria no te preocupes existe la escopeta tactica esta tiene una mira mas grande mas cadencia de tiro pero hace menos daño y si las escopetas encerio no son lo tuyo puedes intentar usar los subfusiles de talvez con estos tengas mas punteria.5.siempre trata de apuntar ala cabeza y nunca te dejes de moverEn el combate 1v1 lo que mas ventaja te da despues de construir es apuntar ala cabeza y estar en constante movimiento,apuntar ala cabeza te da la posibilidad de matarlo de la mitad de balas y tiempo con las que lo hubieras matado a un jugador con disparos en el cuerpo el ejemplo mas claro de esto son las escopetas pues si logras acertar un disparo lo mas posible es que tu enemigo muera al instante y ya no tienes que esperar a tener en la recamara de la escopeta otra bala que tardas almenos 0.5 segundos en recargar.Estar en constante movimiento te da la posibilidad de que el jugador contra el que estes combatiendo acierte menos disparos hacia ti y ademas si alguien te apunta con un franco tirador es 100 veces mas facil que acierte el tiro si estas quieto.