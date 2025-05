Guia Calamity Mod Terraria #1

Volví a subir el articulo porque estuve 2 días haciéndolo y me lo mandaron al foro, así que quité todo lo que podía "incumplir alguna norma".

Calamity es mi mod favorito para terraria que añade una buena cantidad de horas al juego, con más de 1600+ objetos, 275+ enemigos, 24 jefes nuevos, dos dificultades nuevas y podría seguir, se necesita de tModLoader para descargarlo.

Si quieres escuchar la música que el mod preparo para sus jefes y no la del vanilla, descargate el mod "Calamity mod music"

Voy a dividir la guía en 3 partes por el limite de caracteres la verdad, antes de nada, decir que, tienes que conocer bien a fondo el juego vanilla ya que es necesario para entender gran parte del mod, ademas de que no explicare aspectos del vanilla.

Apenas empezamos a jugar empezamos con un par de cosas:

-Espada corta, pico y hacha de cobre (vanilla)

-Venganza: un objeto que activa el modo venganza (solo se puede usar en modo experto), lo principal a destacar es que los enemigos son más fuertes, dropean 50% más dinero, cambia tu defensa y lo mejor, dos nuevas mecánicas: la rabia y la adrenalina, la primera se llenara cuando vallas recibiendo daño y al activarla con la V (por defecto) aumentara tu daño en 100% por 5 segundos o hasta que recibas daño, y la segunda, se llenara si no recibes daño durante una pelea contra un jefe, activarla con la B (por defecto) aumenta tu daño en 250% por 5 segundos y no se termina si te dan un golpe, si a esta no la usas por 3 segundos ira perdiendo daño.

-Corazón de hierro: si mueres en una pelea contra un jefe, mueres permanentemente, no lo hagas, por favor.

-Starter Bag : traerá muchos objetos para cada clase y algunos solo para ayudarte:

Arrojador: 150 cuchillos "wulfrum"

Cuerpo a Cuerpo: espada larga de cobre

Distancia: arco de cobre y 100 flechas de madera

Invocador: el báculo de slime

Mago: báculo de amatista y una estrella de mana

También traerá: un objeto que cambia la música vanilla por la del calamity ,10 bombas , 25 antorchas , 3 cofres , un par de pociones , un martillo de cobre , la corona de slime (invoca al jefe más fácil en el vanilla, pero espera para usarlo), Muerte , es otro modo de dificultad solo utilizable en el modo venganza, hace que los jefes sean mucho más difíciles, la Runa contaminada , solo utilizable en el modo muerte o venganza, las alas no sirven de mucho y los enemigos siempre te harán críticos, pero ganas 50% más de dinero y los drops raros de menos de 5% pasan a 5% y esto sería todo lo que trae la bolsa.

A primera vista nos encontraremos a dos nuevos enemigos, el slime de wulfrum y el dron de wulfrum.

Al matarlos conseguiremos fragmentos de wulfrum , que nos servirán para algunas armas para cada clase (excepto invocador lol) y la armadura de wulfrum, para la armadura necesitaremos 25 fragmentos y para las armas dependerá de la clase

Espada (cuerpo a cuerpo): 12 fragmentos

Bastón (mago): 12 fragmentos

Arco (distancia): 10 fragmentos

50x Cuchillos (arrojador): 1 fragmento

Si estuviste explorando el cielo te habrás dado cuenta que hay planetoides por ahí, hay 6 tipos de estos que incluyen:

Planetoides con ores

Planetoides con jungla

Planetoides con una colmena

Planetoides con bioma de hongo

Planetoides con corazones de vida

Y el planetoide principal

El material que está en el núcleo sirve para crear accesorios pero para mucho más adelante, también puedes crear decoraciones con este mismo pero no lo recomiendo

También el mod añade un nuevo bioma (bueno, varios en realidad) que es el mar de sulfuro

Si entramos en el empezaremos a perder vida al estar envenenados así que falta para entrar aquí, pero dentro de este mar está el abismo, un bioma aparte que profundizare más adelante

Realmente sacando esto de lado no hay mucho que se pueda hacer, antes de ir con los jefes hay que aclarar que si el modo venganza está activo, recibirás un 20% menos de daño de cualquier cosa HASTA que mates a tu primer jefe, por eso recomendaría saltarse al rey slime para aprovechar esto para un jefe más complicado, ahora vamos con el primer jefe oficial del mod.

-Desert Scourge-

Antes del ojo de Cthulhu

Su invocador se crea con 15 bloques de arena , 3 mandibulas de antlion , 10 cactus y 1 mandibula de stormlion , este último enemigo es parecido al cargador de hormigas león pero celeste

Para este jefe se tiene que pelear si o si en el desierto, fuera de este el jefe no recibirá nada de daño, con una arena como esta bastara

El jefe al invocarlo en modo venganza, también saldrán dos versiones más pequeñas del mismo que es recomendable matarlas primero y el cuerpo empezara a disparar proyectiles, como consejo, las granadas son increíblemente eficaces contra este jefe así que sería mejor si puedes comprar varias (aproximadamente 25 deberían ser suficientes) y evita la cabeza del jefe ya que hace mucho daño.

Su bolsa del tesoro nos va a dar diferentes objetos que se consiguen en el océano, armas para cada clase, y algunos accesorios, es bueno usarlos (excepto los de pesca) ya que en este punto no hay muchos accesorios buenos, la ropa de rape y pociones de pesca, ádemas de su trofeo y máscara .

También al matarlo la dríada nos venderá su invocador.

Con los 4 materiales que nos deja el jefe podemos crear las barras de victide

Con estas barras se pueden crear armas y una armadura para cada clase, si queremos toda la armadura hacen falta 12 barras lo que es lo mismo que 12 de cada material.

A este punto te habrás cuenta que los jefes sueltan objetos como estos , estos objetos son parte del lore del mod, además de que tenerlos en el inventario dará ciertos bonos dependiendo del jefe

Ahora seguiría el ojo de cthulhu pero como dije no voy a dar detalles

-Crabulon-

Antes del devorador de mundos

Su invocador se crea con 25 champiñones brillante y se debe pelear en el bioma de hongos

El jefe consiste en 3 ataques que no cambian, pero si se van a ir haciendo más rápido a medida que el jefe pierda vida, tira mini hongos que funcionan como enemigos normales y se pueden matar, una "muralla" de hongos que carga contra el jugador y solo se puede esquivar, y un salto por parte del jefe que hace daño cuerpo a cuerpo, como consejo es recomendable permanecer arriba del jefe y correr a los costados para evitar los saltos.

Su bolsa del tesoro nos va a soltar algunas armas, un objeto que aumenta permanentemente nuestro daño en 15% durante el efecto de rabia , su máscara , su trofeo y un accesorio que invoca un hongo flotante que ataca a los enemigos y te cura.

Ahora seguiría el devorador de mundos o el cerebro de cthulhu, dependiendo de tu mundo, puedes crear la armadura del vanilla que normalmente se crea con los materiales que deja el ojo y el cerebro/devorador, la cual es mejor que la de victide

-The Hive Mind-

después del devorador de mundos (corrupcion)

Su invocador se crea con: 2 lingotes endemoniados , 9 trozos podridos y 2 materiales que se consiguen matando al jefe así que para pelear con él se tiene que matar a un monstruo de la corrupción, tiene 1000 de vida, pero el enemigo no se moverá ni atacara

Al matarlo aparece el jefe, este no se mueve e invoca enemigos que atacan al jugador, también invoca nubes que su lluvia daña al jugador y se teletransportara de vez en cuando. En su segunda fase (luego de que su vida llegue a 0 en su primera fase) empezara a embestir al jugador y a teletransportarse más frecuentemente

Su bolsa del tesoro va a dar: lingotes endemoniados , trozos podridos , el material para crear su invocador , armas para cada clase, llamas corruptas , su máscara y su trofeo .

-The Perforators-

Después del cerebro de cthulhu (carmesí)

Su invocador al igual que con el de The Hive Mind se crea con 2 lingotes carmesí , 9 vertebras y 2 materiales que suelta el jefe y otra forma es igualmente matando al enemigo que no se mueve ni ataca del carmesí.

El jefe es bastante fácil, tira 2 tipos de proyectiles, los rojos hacen daño normal y los amarillos infligen el debuff "icor" que reduce tu defensa, a medida que pierde vida ira invocando gusanos, es recomendable dejar al jefe y matar a los gusanos ya que, si aparece otro gusano mientras otro está vivo, este se hace más fuerte.

Su bolsa del tesoro nos dará: lingotes carmesí , vertebras , el material para crear su invocador , armas para cada clase, icor , su máscara y su trofeo .

Luego de que hayas matado a cualquiera de los dos jefes, en tu mundo se va a generar el mineral Aerialita, con 4 de estos se puede crear la barra de Aerialita.

x4

Lo mejor que puedes hacer con esto es la armadura de Aerospec, que se va a necesitar 23 lingotes de Aerialite (92 minerales), 19 nubes , 9 nubes de lluvia y 5 plumas de arpía , también puedes crear armas para cada clase, un anillo que aumenta tu velocidad en 20% y tu tiempo de vuelo en 25% y unas alas , pero para eso se necesitas huesos que se consiguen en la mazmorra.

Bien, luego de la reina abeja y esqueletron viene el dios slime, pero antes, vamos a prepararnos en el abismo

El abismo se compone de 4 capas, las 2 restantes vienen mucho después que esta así que solo puse las primeras:

Capa 1: vacía y abierta, tiene enemigos que no son una amenaza y es recomendable explorarla luego de matar a esqueletron.

Capa 2: tiene islas las cuales algunas tienen cofres dentro que se abren con llaves de la sombra (se consiguen en los cofres dorados de la mazmorra), en este punto solo vamos a ir y recolectar la mayor cantidad de cosas posibles ya que es recomendable explorar esta capa solo en el hardmode o en el final del prehardmode.

Recomiendo usar la armadura de victide, pociones de agalla (aumenta el tiempo de respiración), de aleta (te mueves más fácil en líquidos) y de brillo (aura de brillo alrededor del jugador), recolecta las armas de cada clase que más prefieras y puedas de los cofres ya que te ayudaran enormemente en la pelea contra el siguiente jefe:

Cuerpo a cuerpo:

Mago:

Distancia:

Arrojador:

Invocador:

Voy a dejar que cada clase descubra su uso porque son armas buenísimas en este punto

