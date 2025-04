GUÍA RÁPIDA DE COMO COMENZAR A JUGAR (WORLD OF WARCRAFT)

Amigos aquí les traigo un pequeña y rápida guía de como comenzar a jugar world of warcraft conocido como “wow”, para aquellos que cuando comienza a jugar este juego no lo entiende y se enredan todo y no los disfrutan completamente el juego para que se orienten un poco del juego a la hora de jugarlo, para que no se confundan espero que les sirva un poco de ayuda este articulo y se animen a jugar unas de sus expansiones del juego ya si es un servidor pirata u oficial como ustedes quieran, espero que lo disfruten a la hora de leer el artículo sin más que decir comienzo el artículo.Les recomiendo ver mi primer articulo de (MI OPINIÓN SOBRE WORLD OF WARCRAFT) para que entiendan mas que es el juego y entiendan un poco mas el articulo, espero que les guste.Han mandado la mayoría de los articulo al foro, hubo un error creo.

-Bueno amigos para comenzar a jugar world of warcraft, tienen que tener en cuenta si van a jugar el oficial que tienen que comprarlo y crearse una cuenta en blizzard, que es la compañía del juego y pagar mensualmente, o un server privado ósea pirata que hay montones de servidores de todas las expansiones, claro no será la misma experiencia a la hora de jugar en uno oficial que es mejor que uno pirata, y ustedes preguntaran ¿POR QUE?, la respuesta es muy sencilla, a la hora de jugar el oficial jugaran todo perfecto sin Bugs (errores), sin LAG y todo sus funciones en perfecto estado y mucha comunidad, por lo tanto en los servidores privados ósea piratas podrá a ver LAG dependiendo del servidores que quieren jugar, ya que todos los servidores no son iguales, por supuestamente se caerá el server, eso es normal de los servidores privados, claramente encontraran bugs es muy común en todos los servidores privados encontraran muy pocos bugs, pero seguramente lo encontraran lo digo por experiencia, tengo años jugando “wow” en servidores pirata, se preguntaran ¿hay servidores con una gran cantidad de gente?, pues si la hay dependiendo del servidor y la expansión, bueno cuando ya estén en un servidor, cuando ya tengan el juego podrán elegir un reino, que me refiero a reinos cada reino son casi iguales solo que podres elegir de 2 reinos o más, que la diferencia que un reino comienzas a jugar con el (PVP) activo, a que me refiero con (PVP) activo, que si te encuentras con tu facción contraria te podrán atacar y matarte igual tu a él, y el otro reino podrá subir de nivel tranquilamente sí que te ataquen la facción contraria solamente que tu actives el (PVP).









Después de elegir un reino el que desees, podrás crear libremente tu personaje, tu podrás elegir tu propio destino si serás de la horda o de la alianza, entre esas 2 facciones enemigas, después que estés seguro de que facción serás, veras que hay una variedad de razas en esas 2 facciones, en la (horda) encontraras a los: orcos, no muerto, tauren, trols, elfos de sangre y goblins, y en la (alianza): humanos, enanos, elfos de la noche, gnomos, draenei, huargen, con sus razas aliadas en la nueva expansión y la única raza neutral que es el pandare, ustedes deciden su género si femenina o masculino.









Cada raza con sus historias diferentes y sus propias aventuras por el mundo de azeroth, cada raza contiene sus raciales, que es raciales un poder único que contiene cada raza por ejemplo el no muerto tiene el racial de eliminar el miedo y el elfo de sangre que tiene el racial de silenciar a sus contrincantes.









Cada raza tiene sus clases, las clases las podes usar en cualquier raza, son 12 clases hoy en día, existen variedad de clases en las 2 facciones, en algunas clases pueden usar 3 funciones del juego que son Daño, sanador y escudero (Tanque), las clases actualmente son:

-El Guerrero, Sacerdote, Paladín, Mago, Chaman, Brujo, Pícaro, Druida, Cazador, Caballero de la Muerte, Monje y Cazador de Demonios.

Estas clases nombradas las podes elegir entre las 2 facciones de sus razas el que les parezca mejor es su elección, estas clases les podes dar información que el botón sale abajo y le dará toda la información de esa clase.









Después que tomes una decisión a que facción, Raza y clase elegir a sus gustos, vas a la opción de personalizar esta es la parte que personalizas tu avatar o personaje, me gusta mucho, podes personalizar tanto como mujer o hombre, caza raza podes personalizarlo diferente dependiendo si tiene cuernos o no o tatuajes etc.

Les puede personalizar: color de piel, Rostro, Peinado, color de pelo, vello facial, color de tatuajes, estilo de cuernos, vendas, color de cuernos, etc. Ya es dependiendo de la raza que elijas.









Después que lo hayas personalizado a tu gusto, le pones cualquier nombre que les guste o desees, le das terminar y entrar en el Mundo, y a partir de aquí comienza tu aventura, todas las razas aportan un cinema de la historia al entrar a tu personaje recién creado, cada raza están en lugares diferentes,

Cuando tu personaje apares les recomiendo que vayan a las opciones le dan letra (Esc), después que le des, le dan interfaz aquí les muestro la imagen y activas las 4 casilla primeras, como muestra la imagen.









Una vez que ya lo hayan activado, se le hará más fácil poner su ítem y poderes con más comodidad alguna, les saldrá una misión al frente de ustedes con este signo (¡), ese signo significa que es una misión de la historia, cuando le dé clic, les dará la primera misión que tendrán que hacer les dará información que es parte de la historia y su objetivo, ósea lo que deben de hacer para completar la misión como tal, hay muchos tipos misiones pueden haber misiones de entrega, de eliminar objetivos, salvar o buscar objeto y hasta matar a elites, muy fáciles de hacer al mi aparecer, cuando terminen la misión les saldrá este signo (?), significa que ya la podes entregar y recibir tu recompensa, al subir de nivel les darán poderes nuevos, cada misiones dan recompensas diferentes obtendrán sus primera ropa para equiparla y subir sus estadísticas, tanto comida para recuperar su vida y mana, los monstruos de “wow” todos tienen loot pueden dar ropa, armas, comida, entre otras cosas más, para vender y acumular oro para comprarte a nivel 20 tu primera montura, con la letra M podes ver el mapa, con la C podes ver tu equipo de ropa, a lado izquierdo está el chat y para agregar a tus amigos, les estoy explicando lo inicial que deben saber a la horda de jugar al nivel 15 se les desbloquea la función de buscador de mazmorra, podes conseguir buen armamento en esas mazmorra para que suban tu estadísticas lo más recomendado para subir de nivel es hacer misiones en cada zona muestra el nivel adecuado de cada zona por ejemplo de 1-10, 10-15, ya eso depende de la zona en que estés así se te hará mas fácil subir de nivel.









Ojala les haya gustado el artículo, fue una pequeña guía antes de que comiencen a jugar si se animan claro de jugar world of warcraft, gracias por leer el artículo y por su atención y dedicarle tiempo de leerlo completo enserio ojala les haya gustado mucho, y puedan jugar este grandísimo juego MMORPG que yo sé que les va encantar me faltaron algunas cosas pero les di alguno tips para que no se enreden tanto al jugarlo, gracias por leer una vez más y que tengan un buen día o buenas noches.