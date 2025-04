Guía de personajes Don't Starve - Segunda parte

Buenas a todos gente, el día de hoy les traigo la continuación de la guía de todos los personajes de Don't starve en la cual hablare de sus stats básicos, debilidades y ventajas de jugar con ellos. Sin mucho más empecemos.

Wickerbottom

Quinto personaje desbloqueable mediante experiencia en el juego, requiere haber sobrevivido 64 días en mundos anteriores. Posee la mayor cordura base de todos los personajes del juego (250) sin embargo sus hambre y salud no son muy altos (150.

Inicia potando 2 papiros, ya que los necesitara para emplear su habilidad especial que es la de crear libros con diversos efectos. Estos libros tienen usos para todas las tareas del juego como lo sería el libro de tentáculos, inútil a la hora de farmear colonias de arañas o de cerdos, incluso son útiles en combates contra bosses, así mismo también está su libro de horticultura que hace que crezcan todas las plantas, cultivos y granjas cerca. Por otra parte, Wickerbottom es capaz de fabricar ciertos objetos sin necesidad de la maquina de alquimia (no se necesita haber hecho el plano), cosa muy útil si nos encontramos alejados de base.



Posee solo dos debilidades, la primera es que no puede dormir ni en las tiendas de campaña ni en los sacos, por lo que tendremos que buscar otras opciones para recuperar la cordura, ya que por el uso de los libros estará bajara constantemente. La segunda es acerca de la comida, si se consume cualquier tipo de alimento en un estado amarillo, este solo le dara 1/3 del valor de comida normal, y si se consume en un estado rojo solo dará 1/6 además de una penalización de 10 puntos de cordura.



Woodie

Para ser desbloqueado se necesita sobrevivir 80 días en mundos anteriores, posee estadísticas bastante comunes, 200 de hambre, 150 de cordura y vida. Comienza con su preciada hacha Lucy, la mejor hacha del juego.

Woodie posee dos formas diferentes, su forma humana en la cual no tiene debilidades ni fortalezas, su única singularidad será un medidor de madera la cual indicará que tan poca falta para entrar en su segunda forma, la forma de castor, en este estado no tenemos medidor de hambre o cordura haremos el mismo daño que un pico de tentáculo y tendremos una reducción del 50% de daño, con las manos podemos hacer lo que cualquier herramienta, también somos inmunes a la oscuridad y estados del clima. Sin embargo, al transformarnos todo en nuestro inventario se cae y no se puede entrar al mapa.



Nuestra forma castor dura tan solo 2 minutos, esto puede ampliarse si consumimos cualquier tipo de madera. La mayoría de las veces la forma de castor es perjudicial, ya que cuando salimos de ella tendremos 50 puntos en cada stat, por lo cual es una muerte casi segura. Solo es recomendable entrar en ella para hacer grandes farmeos de minas o árboles. Si se aproxima la luna llena y vemos que no estamos listos para entrar en forma de castor lo más recomendable es quedarnos en base esperando que pase.



Wes

Primer personaje que no se desbloquea mediante experiencia, sino en el modo aventura, Wes aparecerá en el tercer mundo cerca de las estatuas de Maxwell, y jugarlo representa el mayor desafío ya que su propio lema lo dice, le cuesta vivir.

Posee los menores stats de todo el juego, 150 de cordura y 113 de vida y hambre, tiene un multiplicador de daño de 0.75 y una perdida de hambre de 1.125 cosas que lo convierten en el peor personaje para jugar, sin contar que no habla porque es un mimo, por lo que no nos avisa de las amenazas. Lo único que tiene de especial es que hace globos que hacen daño en área, si, también le hacen daño a él. No hay mucho más que decir de Wes, solo los jugadores avanzados que quieres sufrir un poco lo usan.

Maxwell

Se desbloquea al completar el modo aventura, y es un personaje con una jugabilidad compleja, inicia la partida con su libro Codex Umbra el, una espada de sombras y una armadura nocturna, una gema purpura y cuatro combustibles de pesadilla. Posee la salud más baja de todo el juego (75), una cordura de 200 y 150 puntos de hambre.

Su habilidad especial consta en que puede clonarse hasta un máximo de 3 veces gracias a su libro, y cada clon (que dura dos días y medio) le arrebata 55 puntos máximos de cordura y 15 puntos de vida al momento, además de que cuesta dos combustibles de pesadilla. También cuenta con una particularidad que no podría ser catalogada como ventaja o desventaja, y es la de que cada min Maxwell gana 20 puntos de cordura, cosa que le hace casi imposible poder conseguir combustible de pesadilla para seguir haciendo sus clones.

Como dije al inicio su jugabilidad es muy compleja ya que se basa en el uso de sus sombras y armadura oscura para el combate, solo lo recomiendo a personas expertas que saben cómo realimentar rápidamente el gasto de combustible y que saben kitear extremadamente bien en los combates. Como dato curioso Maxwell es el único personaje jugable cuya inicial de nombre no empieza con W (Si, ya se que es una M que es casi lo mismo).



Wigfrid

Pertenece al primer DLC (Reign of Giants) y se desbloquea mediante experiencia (96 días sobrevividos), obviamente tienes que haber comprado el DLC para poder jugarla. Mi personaje favorito y uno de los mejores para gente avanzada, posee 200 puntos de salud y 120 de cordura y hambre. Inicia la partida con un casco una lanza y 4 carnes normales.

Tiene tres particularidades especiales, la primera es que puede construir sus propios cascos y armas sin necesidad de una maquina de ciencia, la segunda es que inflige un 25% más de daño y recibe un 25% menos de daño y la tercera y más importante es que regenera ¼ del ataque de todo lo que mata como salud y cordura. Su única desventaja es que solo puede comer carne o recetas que la contengan (los huevos también sirven, no me pregunten porque), motivo por el cual no se lo recomiendo a jugadores inexpertos que no sepas establecer fuentes de alimento rápidamente.



Webber

Al igual qué Wes y Maxwell, Webber no se puede desbloquear mediante experiencia, para desbloquearlo debemos buscar su cráneo, él cual puede llegar a ser soltado por cualquier tipo de araña, luego de encontrarlo debemos llevarlo a una tumba y enterrarlo. Posee la cordura base más baja de todos los jugadores (100) y cuenta con 175 puntos de hambre y vida.

No posee ninguna desventaja además de su baja cordura, y lo que lo caracteriza como personaje son 3 cosas, la primera es que puede comer carne de monstruo sin ninguna penalización de cordura y vida, la segunda es que le crece una barba que al afeitarla nos da seda, y la tercera que las arañas son neutrales con nosotros, tampoco sufrimos reducción de movimiento en los nidos de araña.

La principal estrategia por seguir con Weber es buscar darle carne a arañas para que estas nos sigan y nos ayuden a enfrentar a los diversos enemigos del mapa. Al mismo tiempo es el mejor personaje para explorar cuevas ya que no es atacado por las arañar, que representan el mayor peligro dentro de estas.



Y aquí termina el articulo, cabe aclarar que no hablare sobre los personajes de Shipwrecked ya que considero que son de una temática muy diferente en un mundo muy diferente (Los de Hamlet ni te digo, ni funcionan aun), al mismo tiempo tampoco hablare de Winona, ya que ella es exclusiva del DST. Espero les haya gustado el articulo, si lo hizo comenten si les gustaría que siguiera con guías acerca de comida y enfrentamientos contra jefes.