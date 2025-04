Guía de intercambios seguros para Steam.

Algunos de los consejos son muy básicos y todo el mundo debería seguirlos, quieras hacer intercambios o no:

Todas estas son las medidas básicas de seguridad a seguir, pero hay otras que te ayudarán muchísimo a hacer intercambios más seguros o a proteger tu cuenta.

Algunas veces he visto a usuarios quejarse por haber sido estafados al realizar un intercambio de objetos o juegos para Steam o decir que no se atreven a hacer esos intercambios por miedo a ser estafados y acabar perdiendo sus objetos intercambiables, juegos o incluso el control de sus cuentas.Voy a intentar dar una serie de consejos para hacer que esos intercambios sean mucho más seguros. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nadie está a salvo de ser estafado ya que siempre hay alguien intentando aprovecharse de los demás, pero siempre hay formas de complicarles la vida a los estafadores.1️⃣Parece algo obvio pero mucha gente no se fija en como está escrita la web y puede darse el caso de que intenten suplantar a la web original cambiando el nombre.2️⃣He visto casos en los que alguien intenta hacerse pasar por un administrador de Steam o cualquier otra cosa y te pide los datos con alguna excusa... debes saber que nadie te pedirá eso, así que no se los deis a nadie.3️⃣Es otra cosa que parece de sentido común pero es normal que te digan algo para que visites otro enlace, algo tipo: 'aquí tengo una foto del objeto a intercambiar' o 'aquí tengo la lista de cosas que tengo'.En algunas ocasiones te llevan a una web que intenta suplantar a Steam para que pongas tus datos (vuelvo a lo dicho en el punto 1) o intentan que te descargues un script que les permita tomar el control de tu ordenador para acceder a tu usuario y contraseña sin que te des cuenta.4️⃣La cosa es que si intercambias objetos intercambiables siempre puedes ver lo que te van a mandar antes de aceptar el intercambio.5️⃣Una de las formas más comunes de estafa es acordar intercambiar un objeto del inventario y después intentar cambiarte otro parecido para que no te des cuenta: por ejemplo acordar darte un arma del CS:GO en perfecto estado con un alto valor y después poner en la ventana de intercambio el mismo arma pero en estado deplorable con un valor mucho más bajo.En estos casos es fácil no darte cuenta puesto que el icono es el mismo y sólo varía la descripción del objeto. Es normal que el estafador intente darte prisa para que no te puedas tomar tu tiempo en comprobar todo y si te das cuenta y se lo dices es normal que te diga que ha sido por error.Aquí se puede ver la diferencia entre de precio entre cuatro AK-47. Unas valen el doble por el estado del arma pero el icono es casi el mismo.6️⃣Esto es otra cosa que parece obvia pero muchas veces te sientes presionado para que hagas el intercambio y no acabas de estar contento haciéndolo... bien, nadie te obliga a hacerlo así que si no estás seguro de hacerlo no sigas adelante o puede que te acabes arrepintiendo cuando ya no hay vuelta atrás.7️⃣El Steam guard es una de las medidas de seguridad más importantes ya que una vez que lo vinculas a tu cuenta de Steam para realizar algunas operaciones como vender objetos en el mercado o mandar objetos a otra cuenta el usuario está obligado a poner un código que tendrás en el teléfono y que se va renovando cada varios segundos. Eso quiere decir que si no tienen tu teléfono difícilmente te van a poder saquear la cuenta en el caso de que por cualquier medio hayan podido conseguir tus datos de usuario y contraseña.A la hora de intercambiar hay otra ventaja y es que si no lo utilizas cualquier intercambio que hagas a través de la ventana de intercambio quedará retenido entre 1 y 7 días como medida de seguridad por lo que habrá muchos usuarios que no quieran intercambiar contigo si no lo usas.Bajándote la aplicación de Steam directamente desde la Google Play (Android) o App Store (IOs) lo puedes instalar en unos pocos segundos y te garantiza un nivel bastante alto de seguridad.8️⃣La puedes descargar desde Google Play y le aporta bastantes funciones interesantes a la web de Steam (al navegar con el Chrome). Entre ellas una de las más útiles es que al entrar en el perfil de un usuario te permite ver su perfil en webs en las que otros usuarios dejan feedback de los intercambios que han hecho con esa persona (Steamtrades y Steamrep).Además, si ese usuario ha sido acusado de estafar aparecerá un aviso en rojo para que lo tengas en cuenta y no intercambies con él.Esta extensión es treméndamente útil y casi imprescindible porque evita que alguien se haga pasar por otro usuario para hacerte creer que puedes fiarte ya que sólo necesitas comprobar si, por ejemplo, el perfil de Steamtrades del usuario con el que intentas intercambiar coincide con el perfil de usuario de Steam que dice ser. Si no coincide mejor que no sigas con el intercambio.9️⃣He visto grupos de usuarios que se dedican a ponerse entre ellos montones de comentarios en plan: 'usuario fiable, recomendado', '+rep' y cosas del estilo en los perfiles de Steam por lo que si alguien te dice 'soy de fiar, sólo tienes que ver los mensajes de mi perfil' desconfía y mira su perfil de Steamtrades y Steamrep usando la extensión del punto 8.