Guía de básica de las clases de campeones en Paladins

Hoy hablaremos de las clases de los campeones en paladins y como jugarlas.(Disculpen que no tenga imagenes me las rechaza todas) Que hace un Daño?

El Daño principalmente es un campeon que hace daño...



Algo mas..?

Si. Los daños son los campeones que hacen que los enemigos tengan miedo de entrar al

punto de captura, y ademas los desgantan para que nuestro equipo pueda mover el carrito despues de

capturar el punto.



A quien deberia matar primero?

Tendrias que enfocarte en los daños y soporte, despues el tanque y por ultimo el

flanco.



Como lo uso?

Una de la principales cosas que tenes que aprender es a controlar/manejar el area.

Eso se logra con las habildades de daño en area que por defecto estaran en la Q del

juego en casi todo campeon de Daño, lo cual ayuda a desgastar a los enemigos.

Tambien tenes que saber posicionarte en la mitad, no podes estar ni en la parte de mas

atras(con algunas expciones) ni en el punto de captura.



Todos estan muertos que hago?

Lo mejor que podrias hacer(en algunas ocasiones(dependiendo si ya capturaron o no))

es ir a ayudar al flanco haciendo Zoning, pero no tan de frente como el flanco tenes

que hacerlo desde un punto mas alejado. O sino simplemnete escoltar la carga(en caso

de que hayan capturado)



Que Items me equipo?

No hay ninguno en especifico ya que depende del campeon, del equipo rival,mapa,etc.

Pero lo que podria llevar en general cualquier daño es Cauterizacion o Derruidor

dependiendo del tanque rival.



Cual me escojo o es el mejor?

El daño que te escojas va a depender de la composicion de tu equipo

No hay uno mejor, ya que el resultado depende de quien lo emplee. Yo te invito a probarlos a

todos PERO personalmente te recomiendo principalmente a los campeones con un gran daño en area.











Que es un flanco?

Es un personaje que tiene poca vida, un gran daño en poco tiempo y una gran movilidad.



Que hace un flanco?

El flanco principalmente es un campeon que tiene que matar a los Daños y a los Soportes.



Porque?

Por 3 motivos:

1) Por que tienen poca vida.

2) Porque usualmente se encuentran en la parte de atras del equipo rival y vos como el

Flanco tenes que flankear, flankear viene basicamente de ir por la parte de atras del

mapa para atacar por la espalda al enemigo.

3) Porque tienen alta utilidad en el juego, ya que sin daño y quien lo cure, el tanque

solo no pude capturar.



Como lo uso?

Una de la principales cosas que tenes que aprender es a no meterte en batallas que no

puedes ganar. Tenes que saber Cuado atacar, a que enemigo atacar, saber si tiene poca

vida, como vas a entrar a atacar a tu enemigo, si perseguir a un enemigo o no.

Basicamente entras, matas, sales y te reposisionas para que no te maten.

Tambien tienes que saber priorizar enemigos(fijarte en uno y concentrarte principal y

unicamente en ese enemigo, hacerle mucho daño y preferiblemente matarlo).

Como un dato extra intenta buscar enemigos que se encuentran solos.



Y que hago cuando mato al Daño y al Soporte?

Lo que tenes que hacer despues es Zoning



Que es Zoning?

Zoning es basicamente evitar que los enemigos pasen de determinada zona.

Tenes que irte hasta la base de donde ellos salen y desmontarlos de sus caballos para

retrasarlos, despues tendras que huir mientras les vas haciendo daño como

caminando/huyendo hacia atras mientras les disparas.



Hay algo mas que deba hacer?

Si. Como flanco tambien tenes que ocuparte de atacar los puntos mas fuertes del

enemigo o los que molestan el funcionamiento del tuyo.

Para entenderlo mejor te voy un par de ejemplos.

Ej1: Si hay un Sha-Lin bien ubicado matando a tu equipo desde lejos tenes que ir a

cortarle esa linea de daño.

Ej2: Si el Flanco rival se enfoca en el Soporte tenes que ir y matarlo, ya que esta

cortando la linea de curacion para el Tanque.



Que Items me equipo?

No hay ninguno en especifico ya que depende del campeon, del equipo rival,mapa,etc.

Pero lo que deberia llevar en general cualquier flanco es Matar para curar, porque

se supone que como flanco vas a vivir matando



Cual me escojo o es el mejor?

Todos los flancos cumplen las caracteristicas como para ejecutar su trabajo asi que

podes escojerte a cualquier campeon que el juego considere como flanco. No hay uno

mejor, ya que el resultado depende de quien lo emplee. Yo te invito a probarlos a

todos PERO personalmente te recomiendo principalmente a Maeve, Buck y Evie.











Que es un Soporte?

Es un campeon que cura a sus aliados, con poca movilidad y un daño variable.



Que hace un Soporte?

Los Soporte son los campeones que curan a los aliados(principalmente al tanque), son

campeones que se enfocan en la curacion del tanque para que este sobreviva mientras

captura, ademas al ser el que mas vida tiene es el que mejor aprovecha la curacion.



Como lo uso?

Una de la principales cosas que tenes que aprender es a ocultarte pero cerca del objetivo

ya que no vas a estar curando todo el tiempo, tenes que ocultarte o alejarte(solo un poco)

mientras no tengas curacion, tambien tenes que aprender cuando es tiempo de curar y cuando

es tiempo de hacer daño, aunque no hagas mucho daño tenes que ayudar a matar a los

enemigos. Tambien tenes que estar todo el tiempo cerca del equipo o por lo menos del tanque,

por que no sos autosuficiente(no servis solo), porque no tenes mucha movilidad ni un gran

daño.



Todos estan muertos que hago?

Intenta curar a todos antes de que vuelvan los enemigos



Que Items me equipo?

No hay ninguno en especifico ya que depende del campeon, del equipo rival,mapa,etc.

Pero lo que podria llevar en general cualquier Soporte es Cronos y Ancora, y si el

otro equipo usa Cauterizacion vos tambien(en caso de que tengan un Soporte(el rival))



Cual me escojo o es el mejor?

El soporte que te escojas va a de la composicion de tu equipo.

No hay uno mejor, ya que el resultado depende de quien lo emplee. Yo te invito a probarlos a

todos PERO personalmente te recomiendo principalmente a Jenos,Seris y Pip.









Que es un Tanque?

Es un campeon que tiene muchisima vida, tiene poco daño(en general) y poca movilidad



Que hace un Tanque?

Los tanques son los campeones que absorven la mayor parte del daño enemigo gracias a

su gran cantidad de vida, con el objetivo de que no maten a sus compañeros que tienen

menos vida.

Los tanques tambien se encargan de protejer al Soporte ya que el es su mayor probabilidad

de supervivencia mientras captura y mueve el objetivo.

Y lo mas importante es que capturan el objetivo y mueven la carga. Esta es su funcion

principal, y rara vez deben/pueden apartarse de ella como tanque no tenes que buscar

matar a los enemigos ya que tenes poco daño y poca movilidad, tu unica mision es captura

y mover.



Como lo uso?

Una de la principales cosas que tenes que aprender es a controlar las habilidades.

Tenes que aprenderte los tiempos de cada una, pero principalmente el de la habilidad

de huida, ya que como tanque tambien tenes que aprender cuando es el momento de huir,

aunque tengas mucha vida tenes poco daño y niguna habilidad de stuneo(en mayoria) por

lo cual una batalla sin apoyo es inutil



Todos estan muertos que hago?

Nada. Solo segui capturando o moviendo la carga.



Que Items me equipo?

No hay ninguno en especifico ya que depende del campeon, del equipo rival,mapa,etc.

Pero lo que podria llevar en general cualquier tanque es Cronos y Ancora, y si el

Soporte es muy bueno Rejuvenecer



Cual me escojo o es el mejor?

El tanque que te escojas va a depender del mapa y la composicion de tu equipo.

No hay uno mejor, ya que el resultado depende de quien lo emplee. Yo te invito a probarlos a

todos PERO personalmente te recomiendo principalmente a Torvald, Makoa y Ash.