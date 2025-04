Gta V online, Negocios

ya me lo rechazaron DOS vez por plagio y spam Busquen y vean antes de votar eso por favor



Gta V es un juego el cual ya tiene muchos años detrás y múltiples actualizaciones de contenido, por ende si uno quiere conseguir algo en especifico o varios objetos, tendrá que saber como aumentar los ingresos del personaje a través de los negocios que vinieron con las mismas expansiones, y en el siguiente articulo voy a hacer un listado del funcionamiento de los negocios y cuales son los mejores para conseguir dinero, yendo de menos a más.

Hangar

El hangar es un negocio el cual se basa en la venta de cajas con productos, siendo uno capaz de almacenar hasta 50 cajas en total contando todos los productos, y recibiendo un bonus si las 50 cajas son de la misma categoría.



Por ejemplo, si vendes las 50 cajas, pero están repartidas entre las 8 categorías recibirás 500000 dólares, en cambio si las 50 cajas son de una misma categoría te dará 850000 dólares.



Imagen ilustrativa nomas, es imposible llenar todos los productos, únicamente podes llenar el hangar con 50 cajas y venderlas

Estas cajas las conseguirás en misiones de reabastecimiento, en las cuales las tendrás que robar de una en una y con un intervalo de 3 minutos entre cada misión tardando un promedio de 15 minutos en cada una, te da que para llenar el hangar necesitarías alrededor de entre 15 horas, en caso de que no hallas fallado ninguna misión, hecho el cual es muy raro teniendo en cuenta que a veces te encontraras gente que va a destruir los suministros con distintos vehículos que poseen misiles guiados.

El dinero que se gana con este negocio si es bastante pero necesitas invertir demasiado tiempo en el, hecho el cual provoca que no sea rentable invertir en el si tu objetivo es el conseguir mucho dinero, únicamente lo compraría, si te sobra plata y queres modificar tus aeronaves. sin contar que las ventas son muy difíciles en solitarios y las tendrías que hacer en grupo, pero este ultimo factor no lo voy a tener en cuenta únicamente lo voy a mencionar porque no se la situación de cada uno.









Negocio de Mercancía especial

Este negocio se puede comprar en una oficina de securoserve, y al igual que el hangar se basa en la venta de cajas de productos, pero tiene muchas diferencias, en todo caso uno puede elegir entre comprar uno de los 3 tamaños de almacenes el pequeño con capacidad para 16 cajas en total con una ganancia total al vender todas de 240000 dólares, el mediano con capacidad para 42 cajas con una ganancia total de 735000 dólares, y el grande con capacidad para 111 cajas con una ganancia total de 2220000 dólares.

Hasta acá todo parece bien, pero la principal desventaja de este negocio es que uno tiene que pagar por las cajas, teniendo la posibilidad de comprar 1 por 2000, 2 por 8000 y 3 por 18000, este factor provoca que uno no tenga tanto margen de ganancia a la hora de la venta, y como si no fuera suficiente uno debe di ir a buscarlas, arriesgandote a perder parte de las cajas en la misión, esto es debido a que hay misiones de reabastesimiento en las cuales debes de llevar 3 cajas, pero unicamente puedes llevar una a la vez y las otras son visibles en el mapa, arriesgándote a que otro jugador las pueda destruir y terminar perdiendo dinero.







Club nocturno

Este negocio genera su mercancía en base a los negocios del club de motociclistas, por suerte no es necesario que tengan recursos, con que los hallas reabastecido aunque sea una sola vez servirán para la generación del club nocturno, pero desgraciadamente este tarda demasiado tiempo en llenarse, siendo esta la principal desventaja.





A su vez el club agrega una nueva opción para el negocio y esta es la fama, una stat la cual mientras más alta este más dinero generara de forma pasiva, pero a diferencia de la otra opción uno tendrá que hacer misiones para mantener esta fama lo más alta posible y tampoco es que genere tanto, es más como un plus al resto del dinero que genera y que unicamente se reclama, sin ser necesario el hacer una misión de entrega de mercancía.

Este negocio podría ser mucho mejor si el tiempo de generación fuese menor y si la fama no bajase tan rápido, pero desgraciadamente no es así y por eso se quedo en un punto medio, sin ser malo, pero no es lo mejor del mundo.





Negocios del club de moteros

Estos negocios ya son muy rentables, pudiéndose adquirir en la sede del club de moteros, y basándose en el robo de suministros para la producción de drogas, teniendo la posibilidad de elegir entre varias opciones, siendo el más rentable el negocio de cocaína y el menos rentable el de falsificación de dinero.









Sus misiones son bastante entretenidas y no debe de invertir nada para ser capaz de producir dinero, después de todo es un negocio de generación pasiva es decir que no necesita que lo estés controlando, unicamente tenes que hacer misiones de reabastecimiento cada tanto con el fin de que no se pare la producción.





Exportación e importación de vehículos

Este negocio se puede comprar al igual que el de mercancía especial, en las oficinas de securo serve, basándose en el robo y venta de automóviles, esto se dividirán en 3 categorías, gama baja, gama media, y gama alta, siendo estos últimos los más rentables de vender ya que te darán 100000 dólares unicamente gastando 20000 en modificarlos, puede que no parezca mucho pero sus misiones son sencillas y cortas pudiendo generar mucho más que los otros en poco tiempo, pero no todo son maravillas, después de todo uno tendrá que invertir tiempo en este negocio, después de todo no es de generación pasiva, y al principio te dará autos de cualquier gama por lo que tendrás que gastar mucho tiempo en llenarlo después de todo cada gama tiene un limite de autos.

Un consejo muy útil es el de vender unicamente automóviles de gama alta, así en las misiones de reabastesimiento unicamente te tocaran de este tipo y tus ingresos serán mucho más altos.

ya que estamos vamos a hablar un poco de estas misiones, en las cuales se te dará un objetivo al que le tendrás que robar el auto y provocarle el menor daño posible, debido a que te cobraran este daño y tu rango de beneficio sera mucho menor, en lo personal yo no almaceno automóviles los cuales superen los 5000 o 6000 en coste de reparación por temas de beneficio, pero cada uno es libre de poner el limite que quiera. Aunque una alternativa muy útil para evitar el mayor daño posible es el uso de un cargobob que sera de gran ayuda a la hora de entregarlo de manera más segura.





Bunker

Este negocio es sin duda alguna el más rentable de todo, después de todo funciona tanto si estas registrado en el club de moteros, como si estas registrado en securo serve, y funcionando al igual que los negocios del club de moteros, con un sistema de robos para el reabastesimiento y una gran generación pasiva, pero con un margen de ganancias muchísimo más grande, aunque desgraciadamente si vendes mucha cantidad de mercancía a la vez seguramente vayas a necesitar de un poco de ayuda, después de todo se repartirá en varios camiones a veces.

Este es uno de los pocos negocios que no tiene muchos contras más aparte de la posible dificultad a la hora de vender mercancía, convirtiéndolo la mejor manera de ganar dinero mientras te diviertes realizando otras actividades.







En esta lista no esta el negocio de maquinaria, debido a que no lo tengo y no puedo dar una opinión objetiva, pero diría que esta por el nivel del club nocturno, únicamente que es más fácil de manejar que este.