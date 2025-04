Hola les voy a hablar de uno de los mejores juegos de PSP.

GTA Liberty City Stories

Acerca del Juego

Liberty City Stories es un juego creado por Rockstar North, que salió para Playstation 2, PSP, Android y IOS, salió en el 2005.



Historia

Jugabilidad

Trabajos



Personajes

Mi opinión

En este juego manejamos al mafioso Tony Cipriani, en su búsqueda de ascender en la Familia Leone, luego volver de matar a un gánster local de Liberty City, Tony se encuentra con Vicenzo Cilli, otro capo de la mafia Leone que ahora es su primer jefe, y nos quitó nuestra oportunidad de ascender en la Familia Leone, como dato curioso, en este juego “Los Leone” son una parodia a Corleone de la mafia de la película El Padrino.En este juego (como en todos los GTA), podremos movernos libremente, al salir de nuestra casa podremos encontrarnos con diversas mafias y pandillas, como los Sindacco o Los Yakuza, como siempre nuestra libertad de asesinar a quien se nos de la gana, las armas podremos apuntarlas hacia donde nosotros queramos, pero para eso tenemos que apuntar y mover la cámara, porqué sino estaríamos apuntando automáticamente, en nuestra casa podremos guardar, cambiarnos la ropa, y curarnos, tenemos muchos estilo y algunas pocas misiones solo podremos hacerlas si llevamos cierta ropa, tendremos 100 coleccionables repartidos por las 3 ciudades Staunton Island, Portland y Shoreside Vale, donde cada 10 coleccionables que encontremos nos darán un arma nueva disponible en todos los Pisos Franco, podremos tener las seis estrellas y montar un tanque, en los garajes podemos meter hasta 1, 2 o 3 vehículos dependiendo de la casa, pero en la casa en la que se pueden meter 2 hay suficiente espacio como para meter 3, así que lo hice, todo lo que hice fue poner un vehículo tapando la puerta del garaje (medio afuera medio adentro), e ir metiendo los dos carros poco a poco, para que al final puedas meter el tercero, pero bueno ya me salí del tema, en este juego podremos usar botes, inclusive el metro, pero no podremos nadar ni usar helicópteros y ahora te explico por qué, los helicópteros fueron eliminados no por limitaciones de la consolas, sino debido a los atentados del 9/11; y nadar, ¿porque no se puede nadar?, te estarás preguntando, pues bueno tampoco es por limitaciones de la consola, verán investigando un poco, la verdadera razón de porque no se puede nadar en este juego, es porque hubo un derrame en el puerto de Liberty City, que no hará daño a menos que naden o beban agua del grifo, lo que nos da a entender que no podemos nadar debido a la contaminación que hay en el agua, esto es oficial y se puede encontrar en el periódico de Liberty Tree en la página web de Rockstar, al desbloquear el traje de “Vengador”, podremos unirnos a misiones especiales, en el que eliminaremos a gente por este grupo de personas, también hay camionetas en las que si nos metemos podremos manejar a un auto a control, en la que tendremos la posibilidad de correr en una carrera o explotar los auto a control debajo de autos específicos, claro esto depende de la camioneta en que te montes, también podremos disparar con un francotirador desde nuestra casa a la calle, también como curiosidad, si nos persigue la policía y entramos a la casa estos dispararan a la ventana, y si nos acercamos mucho hay una pequeña posibilidad de que nos hagamos daño, algunas acrobacias nos darán dinero si las hacemos bien y podemos competir en carreras.En el juego podremos trabajar de taxista, bombero, recogedor de basura, policía, repartidor de pizza, tener nuestro propio negocio de motos y autos, dejándonos ganar dinero una vez que en los negocios hayamos completado todos los niveles.Protagonista de la historia, busca ascender nuevamente en la Familia Leone.Jefe de los Leone, es uno de los personajes más importante de la franquicia apareciendo en 3 juegos (San andreas, GTA 3 y Liberty City Stories), muriendo en el GTA 3 el primer juego en el que apareció.Esposa de Salvatore, se ha enamorado de Claude Speed, Tony Cipriani y el motociclista Wayne, esta mujer nos dará muchos problemas.Esta mujer no nos quiere, y nos lo dice directamente a la cara cuando manda sicarios a matarnos, también cada vez que hagamos misiones para ella nos recordara lo flaco que estamos y que parecemos un saco de huesos (con razón en GTA 3 está tan gordo), nunca aparece físicamente.Tiene una carnicería, y aunque es un degenerado me cae un poco bien.Este tipo es como ya dije nuestro primer jefe, y hará su intento definitivo de matarnos en el interior de un barco.Este tipo se postulará como alcalde, y es una parodia a “Donald Trump”.Es de un “Club de mujeres”, y es un gordo pervertido que se pasa del lado de los Sindacco a los Leone, lo cual no le resulto como se esperaba.Es el antagonista del juego, quiere causar una guerra entre familias.(Se que hay más personajes, pero estos son los más importante para mí).Este es el juego más infravalorado de la saga GTA, y con justa razón, ya que la variedad de cosas que se puede hacer en este juego no están grande como en San Andreas y Vice City, y según dicen la historia tampoco es la gran cosa, claro si es verdad que no hay momentos muy memorables en este juego, pero eso no te quita la satisfacción de hacer lo que tú quieras, además este juego sirvió como experimento para ver cómo le iba aun GTA en la PSP y así poder crear el Vice City Stories, yo personalmente he jugado bastante a este juego (y cuando digo bastante es bastante), como para saber que las principales causas para que este juego no sea tan bueno (en mi opinión), es la falta de vehículos aéreos , nadar y la compra de propiedades (y la historia a quien no le pareció tan buena), a este juego le doy un 8/10.