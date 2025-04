GRIS: una joya de arte

Este articulo trata acerca de GRIS un videojuego el cual me trasmitio una sensación indescriptible, es hermoso y jugarlo es increíble.Todas las imagenes que se muestran en el articulo son de in game. Desarrollado por Nomada Studio una empresa española, GRIS es una aventura de plataforma lanzada para PC y Nintendo Switch. Es muy importante aclarar que este juego no es para todo mundo, esinteractivo y resalto arte porque esaprecienlo. Esto anteriormente mencionado de que no es un juego para todo mundo esta cambiando, este tipo de juegos cada vez tienen un mayor alcance y son mejores recibidos en la comunidad, incluso para aquellos que no acostumbran jugar videojuegos, porque aunque este estilo no es del gusto de todos es un juego para todos, niños, jovenes y ancianos pueden llegar a disfrutar de esta gran obra.Tiene un manejo perfecto de lo que es la calma y la tempestad, sabe cuando sacar cada una de estas emociones"Gris es una muchacha llena de esperanzas y perdida en su propio mundo, enfrentada a una experiencia dolorosa de su vida. Su viaje a través de la tristeza se manifiesta en su vestido, que le otorga nuevas habilidades para recorrer mejor su realidad difuminada. Según se desarrolla la historia, Gris madura emocionalmente y ve su mundo de un modo diferente, lo que revela nuevos caminos para explorar usando sus nuevas habilidades." Ese es su enunciado principal.El juego me recuerda de una grata manera a Child of Light un juego bastante parecido en lo que respecta a temática: Maravillosa historia, estética y una banda sonora que eriza la piel.Ahora bien, la pregunta del millón ¿De que trata el juego? Referente a mecánicas, es título de plataformeo en lateral con puzzles y uso de habilidades aportadas por el traje que llevamos puesto, el cual ira evolucionando a medida del juego, entre las meanicas más comunes esta el juego con la gravedad, elementos, luz y entorno y que hará del videojuego algo realmente dinámico y que en todo momento estaremos en movimiento. Si bien el juego tiene una baja dificultad, no se debería subestimar sus mecánicas, requiere habilidad y concentración pero no es difícil como para frustrarse muchísimo, pues como dije anteriormente su objetivo es ese: un videojuego que toda persona pueda jugar, entender y sobre todo disfrutar.En lo que respecta narrativamente, el videojuego es sólido, no posee texto más que unas cuantas instrucciones básicas de mecánicas, dando como resultado una interfaz sumamente limpia y que nos centrará en lo importante, la trama.Su trama da lugar a muchas interpretaciones diferentes, por lo cual cada persona vera el juego de una manera diferente, algunos lo ven cómo una lucha por recuperar la confianza en uno mismo y superar experiencias pasadas, sin embargo se dice que la alusión principal del juego es la depresión, y como se busca superarla, de aquí viene el inicio del mundo sin color y como nosotros después de cada desafió logramos recuperar un color nuevo, haciendo que la protagoniza vea el mundo de una manera diferente, una manera mejor y mas colorida. Es hermoso y satisfactorio cuando logramos conseguir un color nuevo, el juego se ve estéticamente más precioso y las mecanicas del juego aumentan, el juego se llena más de vida y con él, nosotros mismos.El juego lo recomiendo encarecidamente, creo que es un juego que todos podrían disfrutar, más si estas pasando por un momento difícil y puedes lograr identificarte a ti mismo con el juego, su banda sonora y ambientación te darán unas buenas horas de relajamiento.