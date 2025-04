Green hell (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando sobre un juego supervivencia reciente sacado del horno, si mi pana esta nuevecito el juego y como me ha encantado me gustaría presentárselos y darles a conocer un poco de este título, o lo necesario para que se informen y tengan idea de que trata el juego en sí… el titulo se llama “Green hell” un juegazo que seguro les gustara, bueno más que todo a los fanáticos del genero supervivencia mundo abierto así al estilo The Forest, tiene una dinámica algo parecida. Sin más que decir comencemos hablando sobre su contenido y espero les guste y sea de su agrado mi artículo.

Para comenzar Green Hell es un juego de género acción y supervivencia mundo abierto en primera persona, en el cual se estrenó exclusivamente para PC en este año 2019 del mes de septiembre, se puede decir que esta recién sacado del horno como pan caliente aunque se puso un poco duro. Este título nos ofrece una simulación bastante realista donde deberemos sobrevivir a toda costa en una gran selva amazónica donde el peligro es totalmente letal y te lo encontraras en todo momento, esto nos da a entender que será muy complicado vivir es este lugar y será un verdadero reto sobrevivir, deben tener en cuenta que estaremos totalmente solos en este sitio peligroso y no dispondremos de ningún tipo de objeto que no ayude, se puede decir que tendremos las manos completamente limpias sin ningún herramienta, sin embargo en este gran mundo selvático encontraras todo tipo de objetos que te servirán para crear herramientas, además de eso podrás crear todo tipo de objetos que te beneficien para sobrevivir en este lugar ya sea por ejemplo una hoguera, antorchas, fogatas, horno, una estructuras, entre otras cosas. Por otro lado no crean que todo será craftear o fabricar en este juego, también deberemos buscar alimentos vegetarianos y carnívoros para mantenernos sanos en todos los nutrientes, es increíble como es de realista este juego lo digo por la razón de que algunos alimentos no serán muy saludable y te contaminaran con bacterias, eso quiere decir que te enfermaras, pero tranquilo siempre hay una cura para todo que seguro deberás encontrar para sobrevivir.

¿Estás preparado para un verdadero reto en este gran título?







La dinámica de este juego es muy diversa y algo original, aunque me recuerda un poco a la dinámica del juego llamado the forest, sin embargo tienes sus detalles únicos en el cual lo hace un juego más original y más realista que el titulo nombrado. En esta aventura aunque no poseas casi nada de ayuda solamente debes utilizar la lógica en el juego, ya que “todo su material está basado en la vida real”, por ejemplo si vas a crear alguna herramienta como un hacha solo debes buscar por la selva palos y piedra, y así haber creado un hacha que te será bastante útil en tu aventura, como dije solo usa la lógica y podrás crear cualquier cosa que te permita el juego. Claro no solamente podrás crear herramientas, también podrás creaftear objetos que te ayuden en tu alimento o en tu base o habita de restauración.





Los únicos Ítems que ofrece el juego como inicio son la mochila que será tu inventario, la piedra de crafteo, el libro donde encontraras todo tipo de información útil tanto de todo lo que te rodea en tu entorno que vayas registrando y manuales de todo tipo de objetos que te beneficiaran en todo tipo de situaciones del juego, también poseerás un reloj inteligente que te mostrara la calidad de nutrientes del personaje, la hora del juego, el estado del tiempo y por ultimo una brújula que será bastante útil para no perderte en este gran entorno selvático. A pesar de poseer pocos ítems te serán útiles y te ayudaran a sobrevivir a esta selva peligrosa.





Hablando de los nutrientes de nuestro personaje deberemos tenerlo bastante en cuenta si no quieres morir claro, esto quiere decir que deberemos buscar todo tipo de alimentos que no suban a tope todos los nutrientes en los cuales son: los hongos, peces, frutas, las iguanas, la carne de serpiente, entre otros alimentos básico de una selva, sin embargo ten mucho cuidado con lo que comes no vayas a quedar envenenado después y sea peor la situación, todos estos tipos de alimentos nos subirán cada nutriente importante del juego, ya sea si queremos subir las grasas, las proteínas, los carbohidratos y la hidratación del personaje. Por otro lado la selva está llena de peligros no solo por los depredadores sino también por las bacterias y parásitos que puedes ingerir en los alimentos o al beber agua sucia, por esto es importante hervir el agua y tener cuidado con el alimento que vayas a ingerir, en el caso de que te enfermes o tengas algunos parásitos puedes ser tratados con alimentos medicinales o plantas medicinales.





A parte de mantenernos sanos en la alimentación no podemos dejar atrás nuestro estado físico, debemos mantenerlo en bienestar para evitar infecciones en el cuerpo y no nos pueda ocasionar una lesión muy grave, por eso este juego no da la posibilidad de inspeccionar nuestro cuerpo ya sea brazos y piernas, con esta función podremos evitar cualquier peligro físico de nuestro personaje, por ejemplo tratar algunas heridas ocasionada por algún depredador con algunas vendas hechas a mano, también tratar alguna lesión, quitar los parásitos que se alojan en nuestro cuerpo (sanguijuelas), entre otras situaciones peligrosas.





El mapa de juego es bastante grande y podremos encontrarnos todo tipo de sorpresas desconocidas, algunas que otras encontraremos alimentos, recursos, objetos, animales de todo tipo, plantas de todo tipo, lugares habitados por el humano en esta selva, cuevas, cascadas, montañas, todo tipo de entornos basados en la realidad de las selvas amazónicas. Sin duda podremos presenciar paisajes bastantes hermosos en todo el mapa y muy bien detallados, por la parte de la exploración se agradece un montón.

Como ya vieron el juego tiene unos graficazos bastante geniales que se puede disfrutar al máximo a la hora de juego, además de tener unos buenos gráficos 10/10, se confirma que está muy bien optimizado este juegazo.





Este juego posee varios modos de juego, el más conocido el modo supervivencia que posee 3 dificultades, también podrás disfrutar el modo historia del juego que fue muy reciente integrado en el parche 1.0, y se está desarrollando el modo cooperativo de 4 jugadores en el cual será una completa locura. Se confirma que este juegazo se lanzara para 2 consolas famosas en el año 2020 con nuevas actualizaciones del juego, si mi pana podremos obtener en el mercado el juego en la consola playstation 4 y Xbox One.

Para concluir espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran, sin duda me gustaría recomendarles este juego, más que todo aquellos que disfrutan mucho juegos de este género conocidos como the forest, minecraft, etc… juego así al estilo supervivencia, si es lo tuyo pues deberías probar este título reciente. Sin más que decir me despido y les mando a todos un gran abrazo de mi parte.

Tráiler: