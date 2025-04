Grand Theft Auto IV ¿el mejor GTA?

No cabe duda en que este videojuego es una maravilla en cuanto a historia y desarrollo de sus personajes pero comparado con las demás entregas de este popular titulo de Rockstar Games ¿Es el mejor? Primero que nada analicemos sus gráficos, a mi parecer no son la gran maravilla pero tampoco son tan malos tiene un estilo en el ambiente que lo hace ver bien pero a la vez no tan bien, Por ejemplo, en las diferentes cinemáticas que encontramos en la historia del juego los rostros de los personajes parecen inexpresivos pero si en cambio vemos el atardecer en el juego, las sombras y la iluminación dan un toque bastante agradable, para mi queda en 6/10Lo segundo que analizaremos es su jugabilidad e historia, en el aspecto de la jugabilidad no hay mucho de lo que opinar ya que la mayoría de los juegos de la saga Grand Theft Auto tienen una forma bastante parecida de jugarse, no importa si es PC, Ps3, Xbox o incluso Smartphones, una jugabilidad ni tan complicada y ni tan simple aunque esto varía en diferentes títulos de la saga como por ejemplo todas las opciones y herramientas que hay en Grand Theft Auto V, en cuanto a su historia está muy bien lograda y desarrollada debido a los constantes giros que tiene la trama del juego, invita al jugador a mantenerse pendiente de la historia ya que si te pierdes casualmente de alguna misión por distraído podrías terminar un poco confundido por los acontecimientos que suceden en el juego.Lo tercero que analizaremos son sus personajes y las opciones de personalización para Niko Bellic, en mi opinión los personajes tienen un toque que los hace bastante interesantes, me parecen que están muy bien logrados y con personalidades bastante acertadas, no me parecen personajes "planos" como los de la mayoría de videojuegos de acción, como por ejemplo Dead Space, (espero que nadie se ofenda por eso que acabo de decir, solo es una opinión) en cuanto a las opciones de personalización para el simpático Niko me parece que se queda un poco corto, ya que si comparamos las opciones que hay en Grand Theft Auto San Andreas y las que hay en el GTA IV, el GTA IV se queda bastante atrás, por ejemplo, en el SA puedes ejercitar a Carl, engordarlo, tatuarlo, cambiarle su estilo de cabello y bastantes tipos de ropa (trajes desbloqueables, accesorios etc) en cambio en el IV no puedes cambiarle el cabello a Niko, no puedes ejercitarlo, no puedes tatuarlo, no hay tantos trajes para desbloquear como se pensaría y los accesorios me parecen escasos.Hay un detalle pequeño que quiero analizar rápidamente y es su optimización en PC ya que aunque tuvieras una PC bastante buena el juego iría a menos de 60 FPS lo cual deja mucho que desear viniendo de una compañía como Rockstar GamesLo último que quiero analizar es su modo multijugador el cual me parece bastante entretenido y bien logrado, con una cantidad de modos de juego considerable y opciones en la partida, servidores estables y gente activa aún en estos tiempos después de 10 años de su publicación, lo que me parece un poco mejorable es el sistema de personalización para tu personaje aunque eso no me parece muy importante a la hora de repartir tiros.Comparado con los demás este titulo queda en un lugar bastante alto respecto a los demás videojuegos de la saga, no queda en el mejor y el más importante pero en mi opinión está entre los mejores junto con el San Andreas, III y Vice city. Sin dudas un juego que vale la pena comprar y terminar al 100%. Espero les haya gustado mi articulo ¡Saludos!Nota: Los DLC de este juego tampoco se quedan atrás, bastante buenos en mi opinión.