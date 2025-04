La saga de videojuegos que hizo que los videojuegos de formula 1 pasasen de ser unos simples arcades a juegos de simulación. En 1992 microprose saco a la venta el videojuego grand prix, o también llamado Formula One Grand Prix. Aunque a dia de hoy parece un juego cutre tenia una gran diferencia respecto a los juegos de formula 1 hasta ahora, y es que los circuitos eran muy realisticos, o sea no era un fondo plano donde solo se gira a izquierda y derecha, sino que hay curvas cerradas como la del casino de Monaco y curvas de alta velocidad con un gran desnivel, como Eau Rouge de Spa Francochamps. Y el pilotaje era lo más realitico que había en la época, con cambios de marchas hasta 6º velocidad, que podías poner manualmente, el típico subviraje o sobreviraje (cuando el coche se te va de atrás) y tienes que controlarlo para no hacer trompo, incluso habían carreras en mojado donde el coche era mucho mas lento y difícil de controlar. Además podías hacer tus reglages para cada circuto, tocando alerones relación de marchas, y balance de frenos. En definitiva un simulador de formula 1 real, donde podrías simular ser piloto de formla 1 y ganar carreras o el campeonato mundial.Otro aspecto importante era que es apto para todo el mundo ya que puedes configurar la distancia de carrera y el nivel de dificultad desde principiante, amater, semi profesional, profesional y as. Desde no tener ninguna ayuda de conducción a hasta solo tener que girar y acelerar el coche ya frenaba solo.Asi muchos aficionados aprendimos a pilotar en simuladores de F1, iendo subiendo de nivel poco a poco.Y otro detalle curioso la F1 de esa época era como ahora, salias a carrera con el tanque lleno de combustible y se iba vaciando hasta el final, por lo que cada vez eras más rápido, y tenías que jugar con la estrategia de si cambiabas o no cambiabas los neumáticos, ya que habían 5 compuestos distintos de dureza y si cambiabas ibas más rapido aun pero perdías 25 segundos en la entrada boxes, o sea el que hacer en cada carrera estrategicamente respecto a tus rivales hacia el juego más emocionante.En 1995 salió a la venta Grand Prix 2, a parte de una mejora gráfica significante, coches con publicidad, humo en los frenazos, vayas realistas, gradas y edificios mejorados. El sónido del coche de formula 1 era espectacular en comparación con su predecesor, realmente sonaba como un formula 1. La simulación del videojuego mejoró mucho también, ya que pusieron la opción de quitar el control de tracción y el coche patinaban mucho las ruedas sino sabías controlarlo, haciendo que en el paso por curva si acelerabas más de la cuenta hacias trompo seguro, de hecho el grand prix 2 es considerado por muchos el mejor de la saga en simulación al menos de la época, por suerte para los principantes seguian habiendo las ayudas de conducción y diferentes niveles de dificultad, aunque aprender a conducir sin control de tracción era todo un desafio. El juego aumento las opciones de reglajes con las suspensiones y altura del coche. El único punto negativo fue que no tenía la opción de lluvia como su predecesor.En el año 2000 salió a la venta Grand Prix 3, en este simulador lo que más se notó fue la mejora gráfica, ya que el juego tenía al opción de poder usarse ya con tarjetas gráficas dedicadas, sobre la simulación era similar al grand prix 2, posiblemente algo más sencillo, el coche derrapaba menos y tenía 2 novedades importantes, el volante giraba en vez de esta fijo, por lo que podías ver como girabas más o menos segun que curvas, sobretodo si usabas volante era de ayuda. Y volvía la lluvia y además siendo muy realista, desde unas gotas en la pista, a una capa fina de lluvia para usar los neumáticos intermedios, a una capa grande agua donde tenias que usar los neumáticos de lluvia, hasta diluvio que hacia que tuvieras que conducir con muchisima suavidad. Y si dejaba de llover se creaban los carriles de seco, haciendo que las estrategias en boxes fueran más importantes, ya que el juego solo te daba una previsión meterológica, que aunque normalmente se cumplía no sabías si llovería en la vuelta 1 o en la 20.En el año 2002 salió a la venta Grand Prix 4, el último de la saga, aunque solo pasaron 2 años de su predecesor las mejoras graficas fueron importantes, los coches tenían reflejos, los mecánicos se movían en las paradas en boxes, los accidentes rompían los alerones en trocitos más pequeños y los circutos sobretodo exteriores mejoraron mucho. El sonido e los monoplazas al pasar también mejoró. Y en simulación fue similar al anterior, pero con mejoras que notabas al cabo del tiempo, como que en marchas más cortas en curvas lentas el coche giraba mejor, por lo que era importante conseguir el equilibrio entre marchas cortas para girar más pero sin pasarse para no derrapar si jugabas sin control de tracción, y el feeling del coche era distinto según que tipo de curvas o circuitos. Pero gracias al sistema de ayudas de esta saga de simulación cualquiera podría aprender ya si era el primer juego de formula 1 que comprobas o venias de los anteriores lo cual te daba una gran experiencia. Y el sistema de lluvia se mantuvo incluso fue más realista.Desgraciadamente este fue el último simulador de la saga, y no apareció el grand prix 5, que todos los aficionados a los simuladores de F1 esperamos con más mejoras gráficas y de pilotaje, para seguir jugando contra el ordenador o contra otros usuarios en internet esta vez si de forma on-line, ya que hasta el grand prix 4 se jugaba en internet de forma offline, ya que en red desgraciadamente solo se podía jugar en LAN. Pero por suerte otras compañias y empresas de videojuegos siguen haciendo juegos de Fórmula 1 y muy buenos. Aunque siempre recordaremos esta saga especialmente el grand prix 1, al ser el primero de hacernos sentir pilotos de Fórmula 1.