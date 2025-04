Goodgame Empire: Todos los soldados

Buenas noches espero que estén cómodos porque hoy les traigo otro artículo sobre “Goodgame Empire” y este tratara sobre todo los soldados que existen en este increíble juego, espero que no se me olvide colocar ninguno para que los puedan ver todos y espero que les guste mucho el artículo para que lo apoye con una manito arriba. Y este artículo esta hecho gracias a un usuario que me lo pidió así que espero que te ayude bastante y lo disfrutes.

Los primeros soldados que tenemos en el juego que para mí ni son soldados, son los ciudadanos armados y la milicia:





Estos soldados se podrían decir que son ciudadanos o el poblado del castillo que se obtienen dependiendo de cuantas casas haya en el castillo y de qué nivel sean las casas, lo bueno de estos soldados es que después de un ataque todos los que mueran resucitaran instantáneamente para el próximo ataque que recibamos en el castillo.

Los siguientes soldados que uno puede tener son los que se pueden reclutar en las barracas, de los cuales hay 10 soldados y cada vez que subamos de nivel las barracas iremos desbloqueando de dos en dos hasta tenerlos todos:





Como podrán ver actualmente tengo mis barracas de nivel 4 y el máximo nivel es el 5. Los dos primeros soldados que tendremos al construir las barracas serán el piquero y el arquero, y cuando lo subamos al nivel 2 tendremos a los guerreros con mazo y los ballesteros:

Después que subamos las barracas al nivel tres obtendremos al soldado espadachín y al soldado arquero, luego que subamos al nivel cuatro las barracas que es donde tengo actualmente las mías obtendremos al soldado mandoble y al alabardero, y por último cuando ya tengamos las barracas al nivel 5 que es lo máximo que podremos subirlo tendremos al arquero de arco largo y al ballestero fuerte.





Estos son todos los soldados normales que podremos conseguir en el mapa “El Gran Imperio”, los demás soldados que faltan se pueden conseguir de tres tipos de formas: En la torre de investigación, en otros mapas a través de intercambios, en eventos que es donde están los más fuertes o poderosos y por último están los que se compran con rubíes.

1º) Torre de investigación : Bueno yo aún no puedo comprar estos soldados ya que seguro se encuentran en el nivel 2 o 3 de la torre de investigación y yo la tengo en el nivel 1. Pero para que no digan que no los consiento aquí les dejo una imagen que muestra todos los soldados de ataque y defensa que podrás comprar en la torre de investigación.





2º) En otros mapas : Estos soldados podemos encontrarlos en los otros mapas o reinos como el de hielo, desierto y el de cumbres, para poder comprarlos hay que intercambiarlos por recursos nuevos como el carbón, aceite y el vidrio. También se pueden obtener como si fueran nómadas, atacando torres del reino para que te den unas piezas del mapa para conseguirlos.

Aº) Mapa de Hielo: Aquí les dejo los soldados del mapa El Glaciar Inviernoeterno.





Bº) Mapa el Desierto: Aquí les dejo los soldados del mapa Las Calcinantes Arenas.





Cº) Mapa las Cumbres: Aquí les dejo los soldados del mapa Las Cumbres de Fuego.





3º) Eventos : Ahora les mostraré unos cuantos soldados que salen en diferentes eventos que para mí estos son los mejores ya que aquí es donde se encuentran los que tienen más daño por ataque y se ven de lujo.

Aº) Los Nómadas: Estos soldados se consiguen en el evento Invasión Nómada, y se consiguen ganando recompensas por atacar a los invasores que salen en el mapa. A continuación les dejo la imagen que muestra a estos soldados, para que se deleiten sus ojos con esos bigotes tan bellos que tienen jajajaj.





Bº) Las Islas Tempestuosas: Aquí les dejo estos guerreros que para mí son los más asquerosos de todos ya que son propensos a suicidarse o morir en los ataques, estos se consiguen comprándolos por aguamarinas que es otro recurso del juego.





Cº) Invasión de Berimond: Este es un evento demasiado calidad ya que los ataques no son tan lentos y las recompensas que hay se pueden encontrar de dos bandos que son: Los Guerreros Oso y Los Guerreros León.





Dº) Espinas: Este evento de verdad que ya ni me acuerdo como es y en el poco tiempo que estoy jugando de nuevo el juego aun no lo he visto pero aquí les dejo los soldados para que al menos los puedan ver.





Eº) Inframundo: Tampoco me acuerdo muy bien de este evento pero estos son para mí los mejores soldados porque creo que no hay otros que tengan tanto poder de daño cuerpo a cuerpo o a distancia como estos.





4º) Rubíes : Bueno para terminar este artículo les voy a mostrar un tipo raro de soldados que se pueden obtener comprándolos solo con rubíes, lo caro que salen estos soldados oscuros o de sombras es porque que tienen una cualidad especial, y esta cualidad especial es que no consumen absolutamente nada de comida y eso es muy bueno para los que no produzcan lo suficiente de comida para un ejército grande, lo malo de estos soldados es que no pueden conseguir honor ni gloria pero eso a su vez es bueno ya que tus enemigo nunca sabrán quien los ataco.





