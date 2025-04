Goodgame Empire: Todos los mapas del mundo

Buenos días hoy les voy a traer un artículo sobre todos los reinos o mapas que hay en el juego “Goodgame Empire” ya que esta petición fue enviada por una o dos personas así que espero que les guste mucho y que lo apoyen bastante ya que eso es lo que me inspira para hacer esto. Les agradezco a los todos los evaluadores porque si no fuera por ustedes no haría esto y también a todos los que me han están dando consejos y recomendaciones para hacer los artículos ya que me gusta que sean divertidos e interesantes.

Bueno como ya lo mencione en la introducción breve de arriba esto será un artículo exclusivo para un usuario que se llama wendy3000 que me pidió hacer este artículo sobre este tema en específico, el tema tratara más que todo sobre todos los reinos que hay en Goodgame Empire que no sean eventos y las características de cada uno de ellos. Seguramente no podre hacer la de todos los reinos por el nivel que tengo pero si veo mucho apoyo en el artículo volveré hacer otro con la continuación de los que me falten.

Lo malo de este articulo será que no podre darles toda la información sobre todos estos reinos o mapas ya que varios de estos se desbloquean al alcanzar un nivel alto en el juego como el 35 y 45, y para completar después que desbloquea el mapa igualmente tienes que seguir subiendo más niveles si quieres entrar como tal al nuevo reino, esta razón ya se las explicaré más adelante pero mientras tanto aquí les dejo una imagen que muestra todos los reinos que existen en este juego.





Bueno claramente se ven que son 5 reinos distintos ya que su superficies son distintas, también hay varias características en cada reino que son diferentes a la de los demás pero como yo no soy nivel alto solo les especificare los del mapa principal que es el del león que se llama “El Gran Imperio” y las del lobo que es en la parte de nieve ya que este otro se llama “El Glaciar Inviernoeterno”.

Como ya todos saben las características de cada reino son distintas pero casi todo se basa en lo mismo que es la estrategia económica, lo único diferente que iras viendo en los otros mapas es que algunas cosas se llaman por otro nombre y que hay más cosas.





El Gran Imperio: Este es el primer mapa que a uno le dan al comienzo del juego ya que es el principal de todos, lo único que tienes que saber es como como construir tu imperio a través de un pequeño castillo inicial, la estrategia en este juego es saber administrar los recursos que son la madera, piedra, comida y dinero. Los recursos piedra y madera son solo para construir los edificios en tu castillo, el dinero se usa es para comprar soldados ya que en este juego hay que atacar y es casi lo que más se hace en este juego ya que cada vez que ponen eventos casi todos tienen la finalidad es en atacar a los invasores de dicho evento, y por ultimo esta la comida que nunca falta en ningún juego ya que esta se encarga de mantener con vida a los soldados en este caso.





EL Glaciar Inviernoeterno: Este es el segundo mapa que podrás adquirir en el juego, para desbloquearlo tienes que ser nivel 18 pero el problema es que después que lo desbloqueas tienes que decidir entre 3 tipos de castillos los cuales cada uno estará más avanzado que otro, el problema es que los dos primeros se pueden desbloquear en el nivel 25 y cada uno vale una cierta cantidad de recursos ya que uno está más avanzado que otro, pero sino quieres esperar a llegar al nivel 25 para entrar al nuevo reino tendrás que comprar el tercero paquete pero a diferencia de los otros dos este se compra exclusivamente con rubíes y los demás con madera, piedra y dinero. Lo bueno del tercer paquete es que esta súper avanzado ya que hay más variedad de edificios con niveles altos al inicio de la entrada. Aquí les dejo la imagen que muestra los paquetes para entrar a este reino.

Como podrán ver yo ya pase el nivel 18 así que ya desbloque el reino “El Glaciar Inviernoeterno”, en la imagen claramente sale bloqueada los dos primeros paquetes porque aún no soy nivel 25 (soy nivel 22) y la tercera es la única por ahora que puedo comprar pero vale muchos rubíes y yo no tengo los suficientes para comprar el paquete, además de que esta en oferta de -50% el tercer paquete aun así no lo puedo comprar.

Bueno para terminar este articulo voy a decirles unas cuantas características de este reino de las que yo aún me acuerdo ya que este juego lo jugué hace mucho tiempo en mi infancia en dos oportunidades y llegue hacer nivel muy alto. En este nuevo reino como ya dije anteriormente podremos encontrar nuevas cosas pero con nombres distintos y también estarán presente nuevos recursos, soldados, entre otras cosas.





En la imagen de arriba sale las tres principales características del nuevo reino “El Glaciar Inviernoeterno”. La primera es que obtendremos nuevos recursos de los cuales yo solo me acuerdo de uno solo que es el carbón y estos sirven de mucha ayuda ya que hay una gran cantidad de cosas que puedes hacer con este recurso y una de ellas es intercambiándolo por dinero, equipos para los comandantes, soldados y perros. Pero el problema es que tienes que subir de nivel el poblado para ir desbloqueando cada uno de los distintos intercambios del carbón.





La segunda característica de este nuevo reino es que al entrar obtendremos nuevos soldados que se llamaran normandos, estos soldados son uno clase de soldados renegados con la característica especial, su especialidad es que nos sirven tanto para atacar como para defender ya que su defensa y ataque son inferiores en la mayoría de casos a la de los veteranos. Los Normandos son inferiores a Mandobles y Arcos largos en sus características principales pero la ventaja de tener a estos personajes es su potencia en el reparto del pan.





Bueno por ultimo esta la característica que ya todos sabemos que es que todo esto supuestamente se desbloqueara al nivel 18 y no es la gran cosa ya que como dije antes hay que subir un poco más de nivel, y que para entrar hay que gastar varios recursos sino no podrás entrar a tu nuevo castillo de este nuevo reino. Esto es todo espero que les guste mucho el articulo y que los ayude bastante, por favor dejarme más preguntas o dudas sobre el juego para traerles más artículos de este estupendo juego y espero que lo apoyen mucho, saludos a todos y hasta la próxima.