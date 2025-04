Goodgame Empire: Los Reinos Lejanos

Buenos días mi nombre es Daniel Eduardo y hoy les traigo otro artículo sobre este increíble juego “Goodgame Empire” donde estaré hablándoles de un evento muy bueno. Les doy las gracias por las sugerencias que me dieron en el hilo que hice para tener más opciones sobre qué tema dar en un nuevo artículo y es por eso que aquí les traigo este nuevo artículo que tratara de un evento que ahorita actualmente está vigente en el juego, por si les da curiosidad se llama Reinos lejanos y ya sabrán porque razón se llama así.

Bueno para empezar quiero dar gracias por todo el apoyo que ha tenido los artículos de este juego porque hace poco intente hacer dos artículos sobre otro juego y no les gustaron ya que uno fue rechazado por los usuarios y otro por los moderadores, lo único que me dejo triste es que el juego no tenía ningún artículo para aquellos que necesitan ayuda antes de jugarlo y no se pudo colocar el mío para que al menos le sirviera algo de ayuda. Pero dejando eso en el pasado y volviendo al tema que nos interesa, hoy les traigo este artículo que tratará en un tema en específico y eso ese tema es el nuevo evento Reinos Lejanos.





Lo increíble de este nuevo evento que acabo de ver es porque para mí es la primera vez que lo veo, este evento trata de en tener otro castillo y la razón de que es muy lejano es porque tienes que salir de tu cuenta y te mandan a otra que tendrá casi el mismo nombre que tienes en el juego ya que en mi caso yo soy MateusDaniel y me pusieron este nombre que les mostraré en la siguiente imagen.





La diferencia del nombre no es la gran cosa solo le agregan algo más y ya, como podrán ver soy nivel 12 pero al comenzar a jugar en este evento te dan de una vez una cuenta de nivel 11, lo que significa que tu imperio ya tendrá varias cosas como: Un torreón al nivel 1, tres casas al nivel 3, tres gran al nivel 3, tres canteros al nivel3, tres leñadores al nivel 3, un deposito al nivel 2, un taller de asedio al nivel 1, un taller de defensa al nivel 1, una barracas al nivel 3, un mercado al nivel 1, un cuartel general al nivel 1, un establo al nivel 1 una taberna al nivel 1, una torre de investigación al nivel 1 y cinco pozos para brujas que sirven de decoración. Eso es todo lo que les va a salir al inicio de este evento y les dejo una imagen donde sale esto pero con más terrenos comprados, un molino de harina al nivel 1, un taller de canteros al nivel 1 y un aserradero al nivel 1.





Se puede decir con toda seguridad que este es el evento más importante y popular de todos, ya que al investigarlo pude revisar que aun quedando 7.1 días para culminar el evento y ya se han metido 96.853 jugadores (creo que lo máximo es 100.000 jugadores pero estoy seguro), yo ahorita como acabo de entrar no hace mucho y estoy en la posición 96369 (por favor no burlarse), aquí les dejo una imagen que muestra el tiempo que queda en el evento y mi posición actual en él por si no me creen.





Bueno con esa imagen me declaro inocente de toda mentira que se haya creado en su mente jajaja. Como podrán ver llevo 300 puntos en el evento y hay muchos usuarios que llevan lo mismo lo que significa que si hago unos cuantos puntos más alcanzaré a una gran cantidad de personas. Ahora seguro se estarán preguntando como hacer los puntos y para que hacer esos puntos, es que acaso hay una recompensa. Pues claramente debe haber recompensas sino no hubiera tanta gente metiéndose en ese evento, pues al final de todo el esfuerzo que hagas debe ser recompensado y todo eso se irá directamente a tu cuenta principal. Aquí les dejo una imagen que refleja el premio más jugoso de todos que es al jugador con más puntaje y a los que queden de 2 a 50 mejores.





En mi caso yo ya casi llego al premio de los jugadores que queden entre 2 a 50 mejores, solo me falta alcanzar a 96319 y listo jajaja. Bueno ya dejando las bromas a un lado seguro se estarán preguntando si hay otras recompensas y claramente las hay pero no quiero abrumar todo el artículo de puras fotos así que solo les diré cuantos tipos de premios hay, pero no diré cuáles son esos premios porque me da flojera escribirlo todo. Los siguientes premios son para los que estén entre 51 a 250, de 501 a 1.000, de 1.001 a 2.500, de 2.501 a 10.000, de 10.001 a 25.000, de 25.001 a 50.000, de 50.001 a 75.000, de 75.001 a 100.000 y por ultimo si eres súper malo, y no entras en este top pues solo te queda ganar el último premio que es por hacer 100 puntos como mínimo. Pero yo quisiera al menos llegar entre los 25001 a 50.000 mejores porque las otras recompensas son puros cupones que no sirve para la gran cosa al menos si quedas en ese top que yo quiero puedes ganar al menos una decoración súper increíble para tu castillo y eso es muy bueno porque tiene 290 de orden público que ayuda a que la producción de todo sea más efectiva en tu castillo donde lo vallas a colocar ya que también lo puedes poner en fortines. A continuación les dejo una imagen de la recompensa que aspiro llegar a tener y a bajo saldrá la otra de los cupones, también me tomare la libertad de que salga todo sobre la decoración para que vean lo increíble que está, pero al hacer esto lo saldrá la parte que dice Puesto: 25.001-50.000 pero eso no es más importante así que me da igual.





Bueno para terminar les quiero decir cómo hacer estos puntos para subir en la clasificación ya que estuve haciendo este artículo el 27 de diciembre en la noche y ya son las 2:10 de la mañana del 29 de diciembre (necesito dormir, también soy humano). Y si no me creen aquí les dejo la capture de dos minutos después de escribir esto.





Bueno ahora sí, para hacer los puntos debes competir atacando a otros Lords de castillo de todo el mapa, también puedes ganar puntos para la clasificación construyendo edificios y colocando decoraciones imponentes en tu nuevo castillo del evento. Aunque en estos reinos abundan los tesoros el problema es el espacio limitado así que si estás jugando este juego te sugiero que entres al evento antes de que se llene. Esto es todo por hoy espero que les guste mucho el artículo ya que me costó varias horas sin poder dormir como ya lo habrán leído y eso lo puse solo para que fuera más entretenido e interesante el articulo ya que no quiero que se me duerman y después salgan con que no les gusto las bromas. Espero que lo apoyen mucho eso es todo por hoy y hasta la próxima.