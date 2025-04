Goodgame Empire: Los últimos soldados

Buenas noches espero que estén cómodos y relajados ya que ahora les traigo el último artículo sobre este increíble tema de los soldados de Goodgame Empire el cual ha sido muy apoyado así que con este articulo culmino este tema de una vez por todas para poder empezar a traerles otros temas más interesantes del juego. Si necesitan ayuda en algo o tienen dudas sobre algo que tenga que ver con el juego no duden en escribirme y yo con mucho gusto les haré un artículo en su honor para que puedan guiarse con él, además de esto les pondré su nombre en el artículo como ya lo hice en una ocasión con el fin de que se vuelvan más populares ya que estarán en un artículo.

Bueno como ya lo dejaré claramente arriba en la introducción este si será el último artículo donde les traeré los soldados faltantes en los dos artículos anteriores, espero y aspiro que no me falte ninguno para no tener que seguir este tema ya que se ha extendido mucho y quisiera traerles otros que no tengan que ver sobre los soldados a pesar de que estos sean muy entretenidos e interesantes pero mejor es terminar ya con esto. Por otra parte aquí les dejo de una vez los soldados más raros que encontré.





Como podrán ver son sumamente raros estos soldados llamados Buey con Arco Largo y Vaca Alabardera, ni siquiera parecieran soldados de este juego pero en realidad si existen y se pueden obtener como recompensa al atacar a la vaca en un evento llamado “El Rey Espinas”. Ahora les mostraré unos soldados que ya conocemos pero que son mejorados.





Como podrán ver estos soldados ya los conocemos pero estos son mejorados y lo único que cambia en su nombre es la palabra “con estrella” por lo tanto se llamarán Caballero con Estrellas y Ballestero con estrellas, estos soldados solo se pueden obtener comprándolos con rubíes. Por otra parte se me olvidó mencionar a los soldados de la guardia Imperial tanto los de la defensa como los de ataque.





Como podrán ver los que están a la izquierda son los de la defensa y los de la derecha son los de los ataques, me pareció sumamente extraño que se me pasaran por alto esta clase tan peculiar en el juego pero aquí está que es lo importante, por otra parte estos soldados se pueden obtener en la capital de la alianza como también se podrían reclutar al obtener un título de gloria pero este solo sirve para los de ataque ya que los de defensa se consiguen en muchos eventos como en el evento “extranjero”. Además de estos también se me pasaron otros por alto así que aquí los dejo.





Lo raro de esta clase de soldados es que si coloque en el anterior artículo a estos mismo pero los veteranos y a estos no los puse, algo que me pareció bien raro pero el problema es encontrar su imagen ya que no sale mucho. Por mi parte solo puedo decir que el Saqueador me encanta ya que como su nombre lo dice es el soldado con más cantidad para saquear al momento de un ataque pero el Pirómano no me gusta mucho ya que no sirve para nada más que para fastidiar a los vecinos ya que este posee la característica especial de hacer más daño a los edificios de los enemigos con el fin de quemar los un poco y en algunas ocasiones por completo.





Como podrán ver en la imagen salen varias casas y canteros quemados, el fuego de los canteros es más grande y esto significa que tiene un porcentaje quemado mayor que el de las casas por lo que cuesta más recursos y tiempo repararlo. En este caso sino lo reparas a tiempo y te siguen mandado sabotajes o te siguen atacando llegará el momento que los edificios estarán 100% quemados, ya ha este punto los edificios quedarán como una ruina que no sirve para nada y no produce nada por lo que será un estorbo más en el castillo. Pero para no seguir desviándonos del tema central aquí les dejo otros soldados que conseguí y que también son una mejora.





Siento mucho no poder encontrar una foto con toda la información de estos dos soldados llamados Arquero Compuesto Veterano y Lanzador de Fuego Veterano, pero para que no lloren al menos les dejare la información de uno de estos dos soldados ya que la pude encontrar.





Lamento mucho no encontrar la información del otro pero aun que dure bastante tiempo buscando no di con nada más que la información de este así que espero que no les importe mucho. Pero para compensarles esto encontré otros dos soldados que para mí son definitivamente los más raros de todo Goodgame Empire.





Estos dos soldados se llaman Dragon Fire y Dragon claws que traducido al español significa Cabeza de Dragon y Garra de Dragon, estos soldados no estoy del todo seguro si se pueden obtener pero se encuentran en el mapa “Las Cumbres de Fuego”.

Si no sabían en este mapa hay un dragón algo que no muchos jugadores saben y que para mí es la primera vez que me entero de esto, este dragón custodia una fortaleza que la puedes atacar pero los soldados que defienden esta fortaleza son las cabezas y garras del dragón por lo que cuesta mucho ganar ya que como ven en la imagen de arriba, estos soldados a pesar de que no tienen más que 1 de ataque tanto de cuerpo a cuerpo como a distancia tienen una capacidad de defensa demasiado alta que solo se puede vencer con herramientas. A continuación les dejo un espionaje de la defensa.





Bueno para terminar este artículo solo me falta nombrar a los soldados de la guardia de élite y a uno que me acabo de encontrar hace poco por un ataque que recibí en el mapa “El Glaciar InviernoEterno”. Pero sin más preámbulos aquí les dejos los soldados de la guardia élite.





Bueno como ya pudieron ver esos son los soldados y sus nombres son: Caballero de la Guardia de Élite y Ballestero de la Guardia de Élite, estos soldaos se pueden desbloquear al obtener los títulos de gloria que se llama El Victorioso y El Duro.

Y ahora para terminar les dejare este asombroso soldado que me acabo de encontrar en el registro de un ataque que recibí en el mapa de hielo el cual fue enviado por El Príncipe de los Barbaros, estos son como los barones ladrones del primer mundo pero estos son del mundo de hielo y el que me ataco fue el príncipe que es el más poderoso de todos.





Bueno como podrán ver este es el último que pondré hasta ahora pero creo que hay un arquero que debería acompañar a esta nueva clase de soldados que acabo de encontrar así que si encuentro esté otro se los mostraré también para terminar de una vez por todas con este artículo.





Bueno me costó mucho encontrar esta imagen lo malo es que no tiene la información del soldado pero al menos sale su figura así que hay les dejo la imagen, estos soldados no estoy del todo seguro si se podrán obtener pero lo que si se es que fue una actualización reciente de hace dos meses. Lo único que llegue a encontrar es que estos soldados tendremos la oportunidad de obtenerlos en las siguientes Prime Days, esto traducido al español significa días principales así que creo que se pueden obtener en los regalos de los días principales que se obtienen al iniciar sección en él juego.





Bueno esto es todo por hoy espero que les guste mucho y que lo apoye porque este es el último artículo sobre este tema de los soldados de Goodgame Empire, me costó mucho trabajo de investigación y mucho tiempo para reunir tanta información que ni yo sabía así que espero que lo acepten ya que será de mucha ayuda para los usuarios que lo juegan, esto es todo y hasta la próxima.