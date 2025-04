Goodgame Empire: Los Fortines

Buenos días a todos espero que estén todos bien me llamo Daniel Eduardo y aquí les traigo la continuación de los dos artículos anteriores que hice sobre este increíble juego llamado Goodgame Empire, en este artículo nos vamos a enfocar en un tema en específico que serán los fortines, un aspecto muy importante en el juego del cual dependerán mucho porque son de mucha ayuda.

Bueno para comenzar quiero dejar en claro que casi todo este artículo se va enfocar en los fortines, como se consiguen, cuando se consiguen y todas sus características. Yo sé que el final del primer artículo lo deje con este tema y en el segundo también lo resalte a media pero en este artículo quiero especificar más sobre este tema que muy importante en el juego. A continuación les mostrare un fortín que estoy atacando.





Bueno claramente se ve en la imagen que el fortín es el que tiene la calavera y los caballos esos que salen hay son unos soldados míos que están a punto de capturarlo. Les recomiendo no capturar fortines de otros jugadores es mejor que capturen fortines varios que no tengan dueños porque si no se meterán en muchos problemas con el dueño y con toda la alianza a la que este unida, porque para eso es que sirve la alianza para ayudarse y ténganlo por seguro que si intentan capturar un fortín de otro jugador no lo lograran porque ese jugador recibirá toda la ayuda de los miembros activos de su alianza a la que este unida. A continuación les dejare una imagen de como son los fortines básicos que no tienen dueño.





Claramente sé ve que la imagen rodia de color rojo es el fortín básico sin dueño, lo demás en la imagen es una ruina de un jugador que dejo de jugar por mucho tiempo y la inactividad hace que le borraran la cuenta (lo único que quedará de ese jugador es la ruina de su castillo) y lo otro que está más abajo son ladrones. Este fortín mostrado en la imagen es uno de los muchos tipos de fortines ya que puede haber varios tipos y clases de fortines, ese fortín mostrado en la imagen es uno de piedra con comida y también puede haber fortines de madera con comida (este tipo de fortines da 6 de piedra o madera y 2 de comida por hora).

La otra clase de fortines son más especiales ya que no se encuentran mucho en el mapa, lo que los hace especiales es que proporciona más cantidad de piedra o madera pero la cantidad de comida por hora seguirá siendo la misma. A continuación les mostraré esta clase de fortín, por suerte no me costó mucho encontrar uno en el mapa así que espero que les guste la imagen.





Ahora para los curiosos que estuvieron pendiente de la primera imagen que mostré y hallan notado algo raro por lo que les he estado escribiendo, se preguntaran porque estoy capturando un fortín de un jugador si ya dije que no es recomendable, verdad?

Pues en realidad el fortín que estoy a punto de capturar obviamente es de un jugador pero ese jugador tuvo mucho tiempo sin jugar y le borraron la cuenta así que quedo solo una ruina con dos fortines, si no me creen y quieren pruebas pues aquí les dejo la imagen para que vean que es verdad.





Pues aquí está la imagen que me declara inocente de todo lo malo que hallan pensando sobre mí jajaja. Pues para los que tengan ojos y puedan ver bien, pues claramente se ve que qué la ruina esa le salen dos líneas que se conectan con sus fortines de los cuales el más cercano a mi castillo, es del que me quiero apoderar ya que tiene madera y comida.

Y si se preguntan porque no capturo uno desocupado y comienzo a construirlo desde cero, pues la respuesta es muy simple ya que ayer estaba jugando y si vieron mi artículo anterior les mostré una imagen donde salían 1262 soldados, el problema es que llegue a más de 2700 soldados y yo solo puedo abastecer comida para un alrededor de 50 soldaos así que la única forma que los mantenía con vida era atacando unos invasores de un evento que está vigente actualmente para robarles comida, si dejaba de atacar la comida se me iba acabar en 1 hora así que tenía las cuerdas por el cuello y la única solución que encontré fue capturar este fortín que tiene la capacidad de mantener con comida a más de 500 soldados. Y eso no es lo mejor ya que todas las construcciones que tiene ese fortín esta de nivel 9 que es máximo nivel para las construcciones, y a continuación les dejo una imagen para que puedan ver el fortín.





Bueno creo que dejare este articulo hasta aquí para seguir jugando y poder hacer otro si es que le gusta mucho estos temas, si veo mucho apoyo haré otro artículo sobre este mismo juego pero hacerme preguntas para saber que quieren saber y así les traigo uno mejor y que les guste. Sino creo que buscare otro juego y empezaré hacer artículos de otro juego que me guste, así puedo cambiar el tema e intentaré que sea un juego bueno y que este entre las tendencias para que les guste mucho el artículo a todos.

Soy Daniel Eduardo y eso es todo por hoy espero que les guste el artículo, que lo apoyen mucho que me costó hacerlo porque todo es con mis propias palabras y hasta la próxima, chao a todos y espero sus preguntas para el próximo artículo =).