Goodgame Empire: Campeonato de Hielo

Buenas noches mis queridísimos espectadores que siempre evalúan y apoyan mis artículos, espero que estén bien cómodos ya que hoy les traigo un artículo de Goodgame Empire como ya seguro se lo estaban esperando jajaja. Este artículo lo hago con el fin de mostrarles todas las curiosidades que tienen que saber sobre el evento “Campeonato de Hielo” el cual ya he visto dos veces desde que comencé a jugarlo de nuevo en diciembre y lo bueno de este evento es que tiene mucho de qué hablar ya que está bien interesante.

Bueno como ya lo deje claramente este artículo se basara casi todo en este evento llamado Campeonato de Hielo el cual ya vi dos veces desde que empecé a jugarlo en diciembre con el fin de hacer los artículos con más facilidad y de buena calidad, ya que sé que no les gustan los artículos con spam ni con plagio y por esa razón lo estoy jugando, así que no se hagan la idea de que lo estoy jugando porque piensan que soy un viciado con este tipo de juego jajaja. Bueno para ir más al grano les voy a dejar a continuación una imagen para que vean donde se encuentra el evento.





Claramente se ve en la imagen que el evento está al lado del evento de Nobleza el cual se encuentra en el hermoso césped que está a un lado de nuestro castillo principal. Lo interesante de este evento es el tiempo que dura, ya que en su mayoría usualmente los eventos de este juego duran menos de una semana y este dura casi un mes.





Como podrán ver en la imagen, arriba a la izquierda sale el tiempo que falta para que termine el evento y este comenzó ayer en la noche así que se podría decir que dura casi un mes completo. Otra de las curiosidades de este evento o campeonato es que este recopila a todos los demás eventos en uno solo con el fin de dar recompensas adicionales ya que de eso trata el Campeonato de Hielo.





Como podrán ver en la imagen sale una pequeño concepto sobre que hay que hacer en este campeonato, por otra parte abajo sale que estoy entre los 10 jugadores con mayor puntaje de temporada y hace poco estaba de primer lugar pero como me puse hacer el artículo me alcanzaron así que denme un momento de silencio (momento triste). Bueno ya termino el momento de silencio, ahora quiero que vean lo que está al lado de las recompensas, esto los llevará a la clasificación de puntos de temporada.





Cuando hayan entrado les saldrá en qué posición se encuentran y la posición de los demás jugadores con toda la información de ellos menos la del puntaje que ellos llevan ya que si supieran cuanto falta para alcanzar a otro jugador entonces harían trampa o algo similar por lo cual no sería muy conveniente para el juego que los jugadores sepan cuanto es el puntaje que llevan sus contrincantes.





Como podrán ver yo soy el más perro de este juego y por eso estaba en primer lugar ya que ahora estoy de segundo lugar por culpa de este artículo, lo bueno de ser nivel bajo es que gracias a esto estoy en una categoría baja ya que mientras más alta sea más dificultoso se le hace al jugador para quedar en el top. La categoría en la que yo estoy es desde el nivel 20 hasta el nivel 29 como se muestra en la imagen y los puntos que llevo o que ustedes llevarán estarán reflejados debajo de la última posición.





Bueno yo por ahora llevo 681 pero esto es gracias a una de las recompensas que he recibido varias veces ya que esta me proporciona un 100% extra de puntos por 6 horas y la he sabido usar de muy buena manera, ya que mientras más la aproveche mejor porque al momento de que te la dan esta se pone automáticamente y si se te acaba el tiempo perdiste bien porque ya no vas a poder ganar el doble de puntos. Lo bueno es que esta sale en varias recompensas y se te van sumando todas de una sola vez, en mí caso ya yo reuní varias y tengo bastante tiempo reunido.





Bueno claramente sale que llevo 1.3 días acumulados así que intentare aprovechar esas recompensas al máximo, es tanto así lo que ya he aprovechado que con tan solo un día y ya me acabe todas las recompensas del campeonato, la última se conseguía al tener 575 puntos y yo ya llevo 681 como ya sabrán. Seguramente se estarán preguntando si ya se acabó todo, y la respuesta es no ya que al terminar todas las recompensas del campeonato te saldrá lo siguiente.





Seguro pensaron que era falso lo que les estaba diciendo pero aquí está mi prueba de que no es mentira, la última recompensa que recibí antes de que me saliera esto es sumamente buena ya que es una decoración para tu castillo y esta tiene mucho orden público por lo que aumentará considerablemente el porcentaje de producción de madera, piedra y comida. A continuación la imagen de la decoración con toda su información y esplendor ya que está súper calidad la figura de la decoración.





Lo bueno de estas recompensas es que las puedes poner en cualquier castillo o fortín así que en mi caso yo pondré la mayoría de estas decoraciones en mi fortines ya que estos están un poco más mejorados que el castillo principal y también porque hay mucho más espacio en mis fortines ya que el castillo principal esta fundido de más construcciones que los fortines.





Bueno hay deje unas cuantas decoraciones que me he ganado para que las vean y las demás están en mi otro fortín, en mi castillo principal y en el castillo que se encuentra en el mapa “El Glaciar InviernoEterno”. Y para no desviarnos más del tema les voy a mostrar una imagen que muestra cómo conseguir estos puntos de temporada.





Como podrán ver deje la imagen que está a la izquierda porque es la que representa a uno de los eventos el cual se llama Invasión de Berimond, en este momento este es el evento que está activo y cuando caduque o termine comenzará el siguiente hasta que todos terminen. Aún faltan varios eventos de los cuales creo que son cuatro en total y en algunas ocasiones se repiten hasta dos veces en este campeonato.





Podremos conseguir los puntos al atacar y derrotar a los invasores de cada evento y mientras más puntos consigamos en el ataque mayor posibilidad tendremos de conseguir las exigencias mayores que son las que dan más puntos de temporada, estos puntos son los que salen a la izquierda de la siguiente imagen que les mostraré pero tienen que recordar que yo ahorita tengo el bono o acelerador de puntos de temporada así que todo está multiplicado x2.





Bueno esto es todo por hoy ya que pronto me voy a ir a dormir así que espero que les guste mucho y que lo apoyen bastante, también quiero recordar les que si ustedes juegan este juego y necesitan saber algo sobre un tema en específico o tienen alguna duda sobre algo del juego yo con mucho gusto los ayudo. Así me dan varias ideas a mí para poder hacer otros artículos y nos ayudamos mutuamente, y sin más preámbulos nos vemos en un próximo artículo (adiós a todos y buenas noches).