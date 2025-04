God Of War Ascension (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez de God of War Ascensión un juegazo que quizás algunas ya lo habrán jugado en la consola PS3 y les interese leer el artículo. Espero que les guste y los disfruten.



Orden de cronológico de God of war: 1)God Of War Ascension, 2)God of War: Chains of Olympus, 3)God of War, 4)God of War: Betrayal, 4)God of War: Ghost of Sparta, 5)God of War II, 6)God of War III, 7)God of War (2018).

God Of War Ascensión un juego de genero acción y aventura estrenado el 12 de marzo del 2013, para la consola Playstation 3 (PS3) un juego muy esperado en aquellos tiempos ya que este sería la primera entrega de God of war en orden cronológico, ósea según la historia todo comienza en esta entrega el inicio de Kratos por así decirlo. Bueno esta entrega fue completamente una pasada es otro nivel además de las anteriores entregas lo mejoraron demasiado el sistema de combate, gráficos, historia me encanto todo lo de este juego se podría decir que es la mejor entrega de God of war para la Ps3, este juego fue demasiado esperado en el año 2013 por su demo. Bueno como todo conocemos God of war es un juego en tercera persona en el que va cambiando la cámara dependiendo la zona en la que estés, sigue siendo igual de esta manera aunque le cambiaron muchas cosas nuevos ángulos de cámara por así decirlo que está demasiado bien.





El sistema de combate es parecido aunque cambiaron algunas cosas como los controles y nuevos interacciones con el enemigo, Todo recordamos que en el botón “O” es para agarrar el enemigo debilitado y rematarlo, pues lo cambiaron ahora es “R1” y ahora en “O” se patea, también puede agarrar a tus objetivos con tu espadas y lanzarlos o pegarle mientras lo tiene sostenido, está muy cool eso me ha sorprendido de muchas manera esta entrega. Además de esto puede agarrar las armas de tus enemigos caen en el suelo y puede recogerlas algo que tomaron en cuenta que está muy bien hecho.





Además de tener una cinemáticas que uff, demasiadas épicas y nítidas de todas las maneras, este juego tiene las mejores cinemáticas que he visto, se ven de película ya me confundo si estoy jugando en ps3 o en ps4 es una pasada.

También lo que me encanta de este juego es que sus peleas son demasiado dinámicas y épicas a la vez, aunque son muy difíciles dependiendo de la dificultad que juegue, yo lo jugué en difícil es otro nivel cuesta demasiado vencer a los elites o Boss del juego, aunque solo jugué una pequeña parte del juego igual quede fascinado solo con este pequeña parte que jugué me envicie y sé que si lo juegan ustedes también lo harán. Nota: este juego es larguísimo por eso nunca no logre terminar a que mi amigo.





También cambio la forma de parkour, todo recordábamos que kratos para subir a algún lugar debía clavar sus espada en una especie de pared terroso dañado literalmente, pues eso cambio ahora es más realista, ahora escala usando los entornos que se encuentren en la pared como ladrillos, palos o cualquier cosa que encuentre para poder subir es que cada vez más me sorprende este juegazo.

Hablemos de los enemigos hay variedad de criatura raras que deberás de derrotar y elites poderosos, cada vez que les causes más daño ahora te saldrá una barra arriba como blanca que está debilitado nuestro enemigo y si sale roja es que está a punto de morir, al parecer los enemigos tendrán más vida duraras un poco más en matarlos no es como antes que los matabas rápido, algo que está muy bien.





Se puede decir que este juego tiene un modo multijugador ya se pasaron con esto enserio jaja, vuelvo a repetir este juego cada vez me sorprende más. Este modo online es una pasada en un sistema de combate en grupo tanto matando grandes boss o pvp del bueno.





Todo comienza con kratos encadenado en el cual una especie de mujer con alas llamada Magara, tortura a nuestro protagonista Kratos en la cual le da unos puñetazos a kratos, y kratos enfurecido se suelta de sus cadenas, de esas cadenas salen las armas del asco en la cual lo utiliza con ella para matarla, en la cual ella se le escapa y nosotros con kratos tendremos que perseguirla y derrotarla.





Gráficos: si hablamos de gráficos pues tiene mucha diferencia a las demás entregas anteriores, enserio este juego tiene un gráficos muy chulos, muy buena iluminación ambiental, bueno entorno, buenas sombres, muy buena la nitidez y todo lo demás perfecto el juego está 10/10, además la parte bien ricolino jaja (Un poco de humor xD)

(Esta censurado así que no me vengas Gamehag a rechazarme el artículo).



Jajaja creo que la imagen no era necesaria pero bueno, es para ponerlo interesante xD ustedes me entiende jaja, por favor no se lo tomen a mal ni nada por el estilo, espero que hayan disfrutado el articulo y le haya gustado un montón que eso es importante para mí que me anima mucho seguir con este tipo de temas para que lo vean ustedes. Sin más que decir les mando un saludo a todos.