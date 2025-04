God of war 3 (Mi opinion)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo mas, esta vez de God of war 3 en la cual es un juegazo todos los juegos de God of war son de otro mundo a todos nos gusta este tipo de juego son lo mejor además de su pedazo de historia que vale la pena jugarlo y ver cada segundo tanto de sus cinemáticas que son de lo mejor que hay, espero que les guste el articulo y que lo disfruten.

Bueno amigo God of war 3 es un juego de acción y aventura, para las consolas Ps3 y Ps4 remasterizado en el cual cambian mucho sus gráficos. Un juego en el cual tú serás un espartano conocido como Kratos un mortal en el cual fue el dios de la guerra pero este gran poder se lo arrebato el dios del trueno Zeus, esto paso en la anterior entrega “God of war 2”, El sistema de juego será el mismo que el de la anterior entrega, en tercera persona donde se irá cambiando la cámara dependiendo la zona en la que estés, lo más chulo del juego son los combates amigos pueden pelear como sea estando colgado, cayendo, subiendo una montaña en cualquier cosa podrás pelear kratos es el amo. Fecha de lanzamiento 16 de marzo del 2010 para la consola PS3.





Todo comienza en el juego en el cual hay una guerra entre los Dioses y titanes, el objetivo de kratos sigue siendo el mismo nunca cambiara de opinión quiere matar a Zeus (Dato: Zeus es el padre de kratos), Donde los Grandes titanes junto a Gaia una gran titán de tierra, ayudando a kratos a cumplir su objetivo, donde irán donde están los dioses reunidos, en el monte olimpo causando así un guerra masiva, entre titanes y dioses, Donde kratos pudo lograr matar al gran dios del mar conocido como Poseidón por atravesarse en su camino tuvo consecuencia alguna ósea la muerte.





Donde veras un gran combate entre tu usando a kratos contra Poseidón cuando logres matarlo iras tras Zeus en la cima del monte olimpo, en el cual logras subir junto a Gaia a la cima, en el cual Zeus usa su gran poder del trueno y los lanza, cayendo así Gaia y kratos,(Gaia puedo agarrarse gracias a tu tamaño), Gaia traiciona a krato y lo deja caer de la cima llegando a un rio llamado rio estigia, al caer de esa altura kratos estaba debilitado y débil, lo cual esto de disminuirá la vida y el mana de tu personaje como paso en God of war 2, y aquí comenzara tu aventura, un dato te encuentras a la fantasma de atenea y te otorga la nueva espada, bueno no sería nuevo son las misma espadas pero mejoradas lo cual su nombre es las espadas del Exilió, estas armas te acompañaran en tu aventura amiguito.





En el juego te permite interactuar con tus enemigos debilitado en el cual te saldrá un limitado de botones que tendrás que presionar y estar al tanto no te vayas a equivocar, para rematar a tu enemigo, así como hizo con Poseidón esa batalla fue muy épica.





Hablemos de su Gráficos si lo comparamos con los gráficos de la anterior entrega es que fue mucho el cambio demasiado por así decirlo, tanto sus entornos que se ven de lo sorprendente es lo que más me gusta el juego las zonas muy bien diseñadas con buena iluminación, no solo sus entornos los efectos de las batallas y diseños de las armas es una pasada. La diferencia entre God of war 3 en Ps3 y Ps4: Todo dirán que en PS4 es mejor, pues no se equivocan, ya que es la nueva generación que hay en estos tiempo si no fijamos en Ps4 se ve demasiado potente y mucho mejor que en la PS3.





Espero que les haya gustado el artículo y lo disfrutaran que es lo más importante para mí, espero que lo apoyen al máximo y díganme sus opiniones en los comentarios, Próximo otro artículo de “God of war” ya que me estoy enganchando con su historia y que es demasiado entretenido no lo puedo dejar jaja, bueno sin más que decir les mando un saludo a todos.