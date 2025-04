God of War - Kratos, una persona despiadada

God of War es una de las mejores sagas de videojuegos que ha sacado Sony para la Playstation el cual tiene como personaje principal a Kratos, a quien controlamos para llevarlo a su destino como asesino de Ares y vencedor del Olimpo. Si algo caracteriza a Kratos es solucionar sus problemas en base a la fuerza bruta, lo que le ha llevado a cometer muchos errores de los cuales incluso algunos para alguien tan despiadado como el, se arrepiente de haber cometido. A continuación se revelara una lista de los más destacados e influyentes en su historia.

Antes de nada quiero informar que este artículo contiene SPOILERS sobre la trama principal, por lo que si no has completado el juego o piensas completarlo queda a tu propio criterio.

Suplicar ayuda a Ares: Uno de los más grandes errores que Kratos ha cometido es que en un momento de desespero y orgullo, a punto de ser derrotado por el golpe final del Rey Bárbaro (Alrik) en medio de la guerra de los espartanos contra los bárbaros, pide ayuda a Ares (el dios de la guerra en ese momento) pidiéndole la destrucción de sus enemigos y ofreciéndole su vida a cambio. Ares acepto la oferta y bajo el mismo a matar a los bárbaros sin esfuerza alguno, y otorgando a Kratos, su nuevo sirviente, un arma digna para él, Las espadas del caos, arma cual usa en su contra más adelante.







El capitán del barco: En God of War 1 en la batalla contra el primer jefe, el Rey Hidra, este se traga al capitán del respectivo barco. Luego de matar al jefe, Kratos entra en su garganta hasta encontrarse al capitán a punto de caer al vacío del estómago de la bestia, por lo que Kratos teniendo la opción de salvarlo, decide simplemente tomar la llave que era lo único de su interés y dejarlo caer a su inevitable muerte. Más adelante se encuentra con el nuevamente mientras cae al inframundo luego de ser asesinado por Ares al tener en su poder la caja de Pandora, el cual en un momento sin esperanzas logra agarrarse de las piernas del Capitán, quien tuvo la suerte de sostenerse en una “plataforma” en un intento para no caer en el Río Estigia, por lo que termino cayendo al Kratos enterrarle una Espada del caos en su espalda y tirándolo una vez que estaba sobre la plataforma, por lo que no basto con matarlo, si no también quitarle la oportunidad de no caer en los sucios brazos de Hades.







La ceguera de Tifón: Tifón es el segundo de los titanes que se encuentra Kratos en God of War II. Este al ver a Kratos lo ve como un aliado de Zeus, sin embargo este ya no lo era debido a la traición que este cometió contra él, por lo que el Titán empezó hacer lo que podía para atacarle, soplándole para enviarlo al abismo que detrás de Kratos había, sin embargo termino siendo inútil por lo que Kratos en vez de comprender que él pensaba que aún era aliado de Zeus, lo ataco destrozando su ojo para obtener la Perdición de Tifón un arma a distancia que dispara ráfagas de viento (similar a un arco). Como si no fuese suficiente con esto, uso esta misma arma para terminar de destrozar su ojo restante, dejando totalmente ciego al indefenso Tifón.





Asesinar a su propia familia: Si al peor error que Kratos ha hecho nos referimos, este sin duda es el que más marco no solo como el numero uno de esta lista, si no también en la historia de Kratos, ya que es el recuerdo que tiene a atormentado a Kratos desde que lo cometió, tormento que le acompañara hasta el fin de sus días, momento que ha intentado adelantar con el suicidio, intentos fallidos ya que es un ser inmortal y por mucho daño que reciba, no morirá (razón por la que sigue vivo incluso después de enterrarse la Espada del Olimpo en su abdomen y tirarse por un acantilado luego de ver que seguía vivo después de eso). Sin este acontecimiento no hubiese ocurrido nada con respecto al asesino de los Dioses, Kratos seguiría siendo el sirviente de Ares y continuaría con su camino de convertirse en la misma muerte. Todo comenzó cuando Kratos fue con su ejército en orden de Ares para asesinar a todos los habitantes de la “Aldea de los seguidores de Atenea” por lo que así fue, hasta que en el último lugar de la aldea, una anciana le advierte que sucederá algo desafortunado para el si llega a entrar ahí, el Templo de la aldea, por lo que Kratos seguro de sí mismo entra sin temor alguno y mata despiadadamente a todos los presentes, hasta que tal como fue advertido, ve entre sus víctimas a su esposa e hija. El afirma firmemente que las dejo en Esparta, sin embargo Ares revela que fue una prueba para él, que él las puso ahí para que Kratos despertara su verdadero potencial, y así fue, sin embargo, fue el potencial que precisamente uso para destruir al Dios a quien prometió servir. Luego de la tragedia, la anciana puso una maldición en él, haciendo que las cenizas de su esposa e hija se le quedaran pegadas para toda la eternidad, tomando el característico color de piel blanco de Kratos.





Sin duda Kratos ha cometido muchos más errores, pero estos para mi fueron los más resaltante en toda su historia, ya que dos de ellos fueron las razones de todo el tormento que él ha sufrido, y los dos restante, el tormento que él creado en otros personajes. En fin, aquí culmina este artículo, por lo que sin más que decir me despido.