Getting Over It with Bennett Foddy - Analisis

Este es un juego indie basado en, según el autor y narrador de este juego, Sexy Hiking (Escalada Sexy) y Getting Over It fue lanzado en Steam no hace mucho. Se trata básicamente de escalar una montaña con un hacha de escalada, de la forma más absurda posible, donde el descenso de la montaña está garantizado si no tenemos suficiente experiencia o algo sale mal. Pero eso es lo que cuenta en este juego. El narrador explica a su vez que le inspiro al crear este juego, e incluso nos motiva a seguir adelante o salir del juego y volver a jugarlo más tarde.





JUGABILIDAD:

Tenemos que escalar la montaña con un simple hacha de escalada, y la persona que controla el hacha está adentro de una olla de hierro, por lo cual las piernas son la base de la olla, y no podemos aferrarnos en la escalada fácilmente con los pies, solo con la base y el hacha. Esa es nuestra dificultad. Para controlar el hacha simplemente hay que moverla de forma circular con el ratón, teniendo en cuenta las físicas de nuestro personaje y la montaña y sus objetos que están dispersados por la pared de dicha montaña. El hacha es filosa y nos permite aferrarnos a casi cualquier material (roca, madera), pero los materiales de metal nos hacen resbalar de movimiento y podemos caernos fácilmente.





Otra cosa a tener en cuenta son las físicas que emitimos con los movimientos del hacha. Por ejemplo, podemos saltar apoyándonos con él hacia cualquier dirección, o simplemente colocar el hacha desde abajo. Para hacer esto hay que mover el ratón hacia abajo y luego rápidamente con un solo movimiento moverlo hacia abajo y dejar que actúen las físicas. Esto es muy útil si quieres superar un obstáculo por el cual no tengas espacio para entrar en algunos lugares durante la escalada.







“Muy bien, gracias por acompañarme en este viaje. Entenderé si tienes que tomarte un descanso en cualquier punto.”

Es muy fácil, pero muy fácil caerse y volver a empezar desde el principio. Pueden pasar varias cosas, todas por culpa del jugador. La montaña es muy... rara. Tiene cientos de elementos y lugares donde escalar clavando el hacha pueden ser difíciles. Dependen de tus movimientos, puedes impulsarte hacia arriba o caerte hacia abajo. La velocidad es afectada por como muevas el ratón, ya sea rápido o lento. Es por eso que te va a llevar un buen rato subir hasta la cima. No siempre tendrás que hacer las mismas maniobras para subir, a veces tendrás que hacer maniobras avanzadas o complejas que pueden costarte la partida. Puedes parar en cualquier punto y el juego lo recordara para ti, en el caso de que quieras tomarte un descanso. No te olvides de ajustar los controles del juego en el menú de opciones (gráficos, sensibilidad del ratón, sonido) para que disfrutes de la experiencia. Se puede jugar con un ratón o un trackpad.





El narrador (del mismo nombre que el titulo) realizara comentarios en algunos puntos específicos de la montaña. Puede darte consejos si estas atascado, dejar citas famosas, poner algo de música clásica, y más. Suele dejar comentarios sobre como quería crear este juego desde cero, donde toma importancia los errores cometidos por el jugador en vez del juego mismo, todo depende de en qué parte te encuentres en la montaña. Además los efectos de sonido del personaje con el que escalaremos son del narrador.

Si logras llegar hasta la cima, habrás acabado el juego. Después de eso puedes entrar en un chat secreto con otros jugadores que han llegado a la cima, pero tienes que jurar que no has grabado o stremeado el juego a otros jugadores. La razón es para que el creador se asegure de que no estés grabando tus movimientos y ayudes a otros jugadores. Está bien subir capturas que te muestren en ciertos puntos de la montaña, pero no un video, ya que los movimientos son cruciales en Getting Over It, y aprender a controlarlos a través de otros no es lo que propone el narrador en su juego. Es pura practica, caída, y volver a intentarlo una y otra vez hasta que, o lo domines, o controles los movimientos necesarios.





Si estas interesado en probar el desafío, hay tres logros en Steam que puedes completar. El primero lo obtienes al escalar la montaña por primera vez, el segundo por escalar la montaña por segunda vez, y el ultimo requiere escalar la montaña 50 veces. Como dije anteriormente, es una cuestión de práctica y tiempo. Si es que estas dispuesto a jugarlo claro está. Muy poca gente ha conseguido el tercer y último logro, de hecho, escalar la montaña te llevara mucho tiempo, probablemente menos si sabes lo que haces. No voy a dejar consejos para terminar, es algo que puedes hacer sin mucha ayuda. Hay que ser observador, ágil, y rápido.





EVALUACION: 9/10

Bennett Foddy nos propone completar su juego (con su narración incluida) sin ningún tipo de ayuda incluida. Solo hay que usar el ratón para controlar un hacha y empezar a escalar. Es un juego muy bien desarrollado por una persona. Parecerá frustrante en tus primeros intentos, pero la gracia está ahí, en intentarlo. Si puedes llegar a la cima sin ningún problema y sin abandonar el juego, tienes mi respeto. Getting Over It nos propone elevar nuestro nivel de habilidad al máximo, donde el intentarlo una y otra vez está garantizado en cada partida. Si no puedes continuar, volver a intentarlo más tarde es una opción, que intentarlo varias veces sin avanzar. Personalmente no creo que llegue a lograrlo, pero algún día...







“No puedes creer ahora si vas a sentirte bien alguna vez. Pero esto no es verdad. Estas seguro de estar feliz otra vez.”



