¿Gamehag te asegura los premios? ¿Es confiable?

Hola hoy voy a hacer este articulo para los nuevos que desconfían de la pagina y voy a hacer una comparación entre lo malo y lo bueno de Gamehag.

Gamehag es una pagina que da regalos o monedas virtuales de un juego pero no todo es gratis señores, para conseguir "GA" o "Gemas Del Alma" hay que hacer tareas, artículos de juegos o animes, etc. Vamos a empezarPara empezar Gamehag te regala juegos como Grand Theft Auto, Fallout 3, tarjetas prepago visa o las steam key. Lo bueno de esta pagina es que, no es necesario ahorrar dinero trabajando como esclavo, si no con escribir artículos y algunas tareas de juegos ya te vas juntando unas gemas del alma, OJO, si van a escribir un articulo que no sea spam o sacado de Wikipedia que sea todo a su opinión y punto de vista. Con respecto a esto sacar información de algunas paginas o ver reseñas de YouTube no es del todo malo ya que no creo que haya alguna "persona" que se conozca todo un anime o un juego a la perfección ya que es imposible, pero eso si, no saquen toda pero TODA la información de Wikipedia no sean vagos.Algo que me parece muy exagerado es el precio. Como ven marco en negro lo mas caro y entiendo que son juegos que valen dinero pero es que no hacia falta pasarse tanto. Entiendo que son juegos con buenas gráficas y todo lo que vos quieras pero una simple skin del CS:GO que encima es una skin que ni me gusta salga 650 gemas del alma y mas el Minecraft ¿Quien diablos juega Minecraft hoy en día xD? Pero tranquilo con un poco de esfuerzo todo se puede conseguir así que a meterle ganas a los artículos y tareas de juegos ( no saquen info de Wiki e.e ).El tema de los minijuegos o las tareas de juegos, la mayoría de gente dice que no sirve o que "es una estafa" pero realmente están equivocados. Los minijuegos realmente son una estafa ya que estuve jugando sus juegos y cuando termine de jugar a uno de esos minijuegos no me dieron ninguna gema, lo volví a jugar y me dieron una sola gema pero realmente una sola y la verdad me fastidió mucho yo como un vicio al Fortnite tratando de conseguir una gema y nada. En cambio cuando hice las tareas de juegos que son bien pagadas ( aproximadamente 40 gemas o 60 ) las tareas de juegos son bastantes sencillas te piden llegar a un cierto nivel, sacar captura y mandarlas a Misty en menos de 2 horas te responden diciendo que ganaste las gemas.Como ven complete las tres tareas y se preguntaran ¿Cuales eran las tareas? bueno ahora les explico. La primer tarea que te dan es llegar a nivel 10, una vez que llegan a ese nivel tiene que sacar captura, poner la imagen en el paint y encerrar el nivel 10 con algún color en el paint y cuando tengas la imagen le das a la primer tarea y Misty te va a pedir que pongas la imagen en su cuadro y ellos te van a verificar la primer tarea y te van a dar gemas. Por cada tarea que hagas te dan gemas, osea si yo hago la primer tarea y mando la captura me van a dar un par de gemas, ahí desbloqueo la segunda tarea hago la segunda tarea y me dan otras gemas y así continuamente.En esta opción podrán conseguir gemas del alma por simplemente hacer un video y subirlo a YouTube patrocinando a Gamehag. Y dirán ¿Así de fácil? Si, así de fácil solo tienen que grabar un video donde expliquen como es la pagina y tal, osea agarran su grabador y se ponen a explicar de que consiste la pagina de Gamehag, le dan a la opción de "CREAR UN VIDEO" y le manda su video y Gamehag les pagara sus gemas, eso sí, entre mas largo el video mas gemas, entre mas corto menos gemas o así lo entendí yo porque hice un video de 18 minutos y me dieron como 130 gemas xdxdxd.Aquí no voy a poner ninguna imagen pero simplemente si van a un foro encontraran muchos temas como de Fortnite, Roblox. etc, le dan click a un tema y van a ver muchos hilos de gente que pregunta cosas, osea le das al tema de fortnite y los jugadores hacen "HILOS" donde pueden preguntar cualquier cosa como "¿ Por que quitaron la escopeta corredera en Fortnite?" y tu le puedes responder y a cambio Gamehag te da experiencia para subir de level ( naaah ese ingles es brutal no me lo roban ).Voy a resolver esta dudas para los que están en Gamehag solo para conseguir robux. Muchos usuarios preguntan ¿Por que no puedo retirar mis gemas si tengo las gemas suficientes? Bueno a esto se debe de que deben ser nivel 3 para poder retirar robux, y para subir de nivel deben chatear o hablar en foros para subir de a poco a poco de level.Para conseguir gemas muy rápido necesitan mucho tiempo y esfuerzo, algunas maneras para conseguir gemas son: hacer tareas de juegos ( mencionada anteriormente ) hacer un video para YouTube hablando de Gamehag, invitar a amigos/a con su código, ejemplo: mi código es GH3117335 ustedes le pasan su código a amigos y cuando 10 amigos de ustedes pongan su código van a ganar 250 gemas del alma. Otra manera de conseguir gemas es escribiendo artículos, Gamehag dice que podes llegar a ganar hasta 1000 gemas osea una oferta que no se ve en todos lados, entre mas escriban en sus artículos mejor van a tener muchas gemas, pero tampoco hagan la biblia porque Gamehag les va a decir que escribieron mucho mínimo 2.500 letras hay que escribir para su artículo.Si gente, Gamehag te confirma todos tus premios nomas solo es de esfuerzo, dedicación y ser positivo en que van a ganar muchas gemas para lo que quieran. Como ven tengo amigos que reclamaron sus premios y la verdad es una pagina confiable, solo te roba un poquito de tiempo para ganar las gemas pero te las termina dando. Bueno hasta acá este articulo espero que les haya gustado :)