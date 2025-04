Gamehag 50USD Es posible en 1 mes.

_Hola comunidad de Gamehag hoy vengo a traerles la guía definitiva de cómo conseguir una tarjeta visa de 50USD en menos de 2 meses. Claro esto llevara algo de dedicación a la página y creo que no es tanto desde mi punto de vista pero si estas en vacaciones y tienes tiempo libre pues mucho mejor. Pero eso si sean pacientes y no gasten las gemas antes de tiempo sin más que agregar empecemos con esta guía tanto para viejos como nuevos usuarios de Gamehag comencemos.

_Para los que son nuevos se les hará un poco complicado estar al tanto de todo pero esta es una de las páginas que tiene una interfaz muy intuitiva que llama mucho la atención y nos encariñemos con ella podremos conseguir de 20 a 50 gemas diarias si completamos las tareas de juego.

Tutorial:



_El tutorial es algo que no debemos omitir ósea hay gente que cuando ve esto dice: (que fastidio yo soy pro no necesito el tutorial), pero en realidad es muy importante pasar el tutorial ya que nos dará gemas y nos explica muy bien cómo funciona la página. Al completar el tutorial obtendremos una cantidad de 140 gemas aproximadamente y nos darán un cofre de bienvenida la cual nos dará una runa, depende de la runa que nos salga la usaremos a nuestra favor ,Cantidad de gemas: 140.



Los Cofres Diarios:

_En el apartado de premios en donde dice cofres diarios tendremos 3 cofres a nuestra disposición claro esta cada uno tiene un requerimiento el cual debemos cumplir.Cofre Semanal: Este cofre para poder abrirlo tenemos que iniciar sesión 7 días seguido y nos ofrecerá una runa la cual la usaremos de forma estratégica.Cofre Mensual: Este cofre para poder abrirlo debemos reunir 1000 gemas este nos otorgara un juego aunque siempre sale un randon steam key pero tienes un 2% de probabilidades de que te salga un juego bueno.Cofre Diario: Este cofre para poder abrirlo necesitamos afiliarlo a nuestra cuenta de steam una vez hecho eso nos dará entre 1 a 10 gemas diarias.Ya para sacar un cálculo supongamos que sacamos 5 gemas diarias el mes tiene 30 días aproximadamente seria lo siguiente: 5x30 =150 más las 140 gemas anteriores serian 290 mensual hasta este punto.Runas: Para las runas las cosas son algo aleatorias ósea todo depende de la runa que te salga la podemos usar a nuestro favor pero para el usuario promedio o para el que está empezando te recomiendo no vender la runa Mannaz ya que nos dará +40% de gemas solo por iniciar sesión. Entonces si por iniciar sesión nos dan 5 gemas con la runa seria 7 gemas diarias y si no faltamos ni un día de sesión al final de la semana nos dan 20 gemas pero con la runa serian 27 gemas. Entonces el cálculo es el siguiente (5x30=150) (20x4=80)=230 gemas mensuales + las anteriores ya mencionadas serian=520 gemas mensuales pero sin la runa ya que no se sabe si te saldrá o no estoy sacando este cálculo por la medida segura. Tenemos 520 gemas mensuales hasta este punto.



_Les recomiendo que nunca utilicen esta función al principio probablemente adivinaras el color y tendrás gemas en cuestión de segundos pero querrás jugarlo otra vez y perderás tus gemas yo te lo digo por experiencia jamás juegues a esto solo hazlo bajo tu responsabilidad. No pondré un estimado de gemas hasta este punto porque esta función es arriesgada y aleatoria_En esta función solo debemos contestar o hacer preguntas en los foros relacionadas con los videojuegos o ayuda para la página o duda que tengas debajo de tu foto de perfil tendremos una barra de experiencia que a medida que comentemos en los foros subirá esa barra por cada nivel nos darán gemas y a nivel 3 podremos reclamar premios gordos, y a nivel 6 podemos regalar gemas. Supongamos que en 1 mes subiste hasta nivel 4 serían como 80 gemas aproximadamente de nivel 1 a 4 recordemos que cada nivel da más gemas pero costara más tener experiencia. Tendríamos 600 gemas hasta este punto todo en base a un 1 mes.

Mini Juegos:

_En esta sección la cosa se pone algo un poco no tan factible ya que estos mini juegos requieren de cierta habilidad y aparte de eso tardas algo en conseguir 1 gemas a si es 1 gema ósea yo en mi caso no lo veo rentable. A menos que tengamos la runa que nos da un bono de +50% de gemas de esa manera si jugaría a estos mini juegos les recomiendo jugar Frutick Snake. Supongamos que nos salió la runa ya que siempre te sale una mensualmente de este tipo vamos a jugar por 2 horas a estos mini juegos conseguiríamos aproximadamente: 120 gemas en 2 horas o 2 horas y 30 min. Hasta este punto tendríamos 720 gemas en base a 1 mes y por la medida segura.

Cofres promocionales o Misteriosos y códigos:



_En este apartado la página nos da cofre promocionales como los que muestro en este capture, y también códigos que nos harán aparecer en nuestro inventario cofres misteriosos o simplemente nos darán gemas. Si queremos averiguar esos códigos debemos estar pendientes en las redes sociales de la página y pasearse por el foro por la medida segura esto si aprueba ya que siempre encontraremos uno que otro código mensual. Supongamos que nos encontramos 1 o 2 códigos y los cofres por la medida segura serian 100 gemas mensuales, Hasta este punto tendríamos 820 gemas mensuales.



Secretos de la página:

_En gamehag hay ciertos secretos ocultos la verdad puede que yo no los sepa todos pero quien sabe que sorpresa nos dan, en este caso en el menú principal de la página en donde pasan unos murciélagos llevando los premios de los usuarios, hay un murciélago que es dorado si le cliqueamos nos dará 5 gemas. Cabe destacar que esto es aleatorio a veces sale otras veces no la verdad hay que estar pendiente pero yo solo lo reviso a veces. Esto no lo pondré en nuestro cálculo mensual ya que es aleatorio así que tenemos 820 gemas mensuales.



Ofertas:

_Tenemos las ofertas que son tareas que debemos completar y nos darán gemas pero no les recomiendo realizar encuestas generalmente eso nunca funciona o no hay encuestas disponibles pero si hay tareas de juegos para completarlas en nuestro celular. Las misiones en los juegos generalmente no llevan mucho tiempo pero he jugado a varios juegos y en 20 min me he ganado de 25 a 30 gemas supongamos que tanto en juegos de pc como en Android completamos estas tareas serian como 300 gemas mensual por la medida segura, hasta este punto tendríamos 820+300= 1120 gemas mensual.



Zona APP:



_Si nos descargamos la zona app en nuestro Android podremos disfrutar de esta función en la cual consiste en ver anuncios de publicidad por cada publicidad nos pagaran 1 gema y lo máximo son 100 gemas diarias cada publicidad dura de 30 a 5 seg depende de la publicidad te tardaras como 40 min diarios en esta sección pero recibirás 100 gemas a cambio. Hasta este punto tendríamos 1120+100=1220 gemas.



Crear y Votar por artículos:

_Esta es la sección más importante de todas las opciones en votar artículos podremos revisar los artículos de los usuarios ver si no son plagio, spam o son cortos o con imágenes de mala calidad así como en este momento estas revisando el mío. Diariamente si revisamos bien los artículos y entramos de vez en cuando a ver si hay artículos por revisar obtendríamos por la medida segura 50 gemas diarias solo por 2 o 5 min de nuestro tiempo. Pero si hacemos un artículo supe genial con todo de calidad podremos obtener has 1000 gemas pero todo depende de ti entonces nuestro cálculo seria así: Un artículo promedio que hagamos diario nos darán 300 gemas + 50 de revisión de artículos serian 350 gemas diarias dedicándole a esta sección como 1 o 2 horas ya que eso es lo que me tardo en un artículo aunque depende de su calidad puedo durar más, En total hasta este momento serian 30 días x 350 =10.500 gemas +1.220=11.720 gemas mensuales ósea 20 usd por cada mes.Lo cual es posible reunir 50 USD en 2 meses ya que 11.720x2 serían =23.440 gemas y para 50 dólares necesitamos 25.099 gemas claramente aun no nos alcanza pero yo omití muchas cosas por ser aleatorias pero imagínense si hacen 3 artículos diarios se llega en menos de 2 mes sobrado.



Si siguen esta guía conseguirán su objetivo.