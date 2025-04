Game of Thrones - Game (Mi opinión)

Todo bien? todo correcto?

En esta ocasión vengo para hablarte de un juego qué quizás no habías oído, pero que fue muy popular, así como con sus libros y su adaptación televisiva realizada por George R. R. Martin. Pues sí, te estoy hablando de nada más y nada menos que de Game of Thrones: A Telltale Games Series, un videojuego de género aventura y dramas por episodios que se basa en la mítica Game of Thrones transmitida por HBO y en las novelas canción de hielo y fuego.



Este videojuego fue desarrollado por Telltale Games y fue lanzado al mercado en el año 2014 para las consolas PlayStation 3 y 4, Xbox 360 y One, PC y para los sistemas operativos IOS y Android. Un juego que todo fan de Game of Thrones debe jugar sin lugar a duda.







Como ya te lo mencioné, Game of Thrones fue desarrollado por Telltale Games. Esta empresa tiene otros juegos muy famosos como lo son The Walking Dead, Batman, Back to the Future, Tales of Monkey Island, entre otros más. Su formato de juego se basa en que las opciones que elijas y las acciones serán relevante en los acontecimientos posteriores del juego.

En el caso de Game of Thrones es lo mismo, pues el personaje que usemos tendrá opciones de dialogo y deberemos elegir alguno, también se nos presentarán acciones que deberemos realizar. Las opciones que hayamos elegido y las acciones que hayamos realizado influirán en el arco argumental de la historia que Telltale Games nos ofrece para Game of Thrones.









El juego cuenta con 6 episodios en total, los cuales son: Hierro de Hielo, Los señores perdidos, La espada en la oscuridad, Hijos del invierno, Un nido de víboras y El dragón de hielo, todo ellos basados en las novelas Canción de hielo y fuego y su serie de televisión. Nos contarán la historia desde una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados para los que somos fieles de su serie.



Durante el juego iremos controlando las acciones de diversos personajes y tendemos presente las opciones de diálogos que también son sumamente importantes para la aventura que nos aguarda en este asombroso juego. Podremos interactuar con los famosos personajes de la serie, como lo son Tyrion Lannister, Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Rargaryen, Ramsay Bolton (a este lo odio), entre muchos otros.











Lo que si puede que decepcione a muchos es que es que el juego está en ingles y no presenta los subtítulos en español. Los desarrolladores no pensaron en las personas que no dominan tan bien el idioma ingles como yo. Sin embargo, gracias a internet hay tutoriales de como descargar un parche y colocarlo en la carpeta del juego para poderlo jugar con los subtítulos en español.



Además, el doblaje en ingles está dado por los mismos actores que interpretan a sus personajes en la serie televisiva Game of Thrones. Un punto a favor por parte de Telltale Games sin duda y es que nos da la sensación de que estamos viendo un capítulo de Game of Throne, pero desde un ángulo diferente y con la opción de poder elegir nuestra respuesta.









Pasar todo el juego te puede llevar aproximadamente unas 10 horas, 10 horas de las cuales no te arrepentirás si eres fiel seguidor de Game of Thrones. Aunque el diseño de personajes no esté tan pulido, si podemos apreciar el gran parecido que tienen los personajes del juego con los de la serie televisiva. Además, los escenarios tienen un buen acabado y nos logra transmitir la misma sensación como si estuviésemos viendo su serie en HBO.



Otro punto a favor son los diálogos y en cómo se desenvuelve la historia, pues logra ser fluida y acorde con la trama que nos presentan. Sin embargo, las expresiones fáciles son algo exageradas y las batallas no están tan bien llevadas a cabo. Pero lo justifica al darnos las voces de los personajes originales y ese estilo fantástico que Game of Thrones nos tienen acostumbrados.









Game of Thrones: A Telltale Games Series hace un buen uso de las paletas de colores como también de sus personajes e historia. Telltale Games nos da el juego también para los sistemas operativos IOS y Android, así que no tienes consola no te preocupes, ya que podrás jugar el primer episodio gratis, pero luego deberás comprar el resto. Este juego logra ser muy entretenido y hace que las 10 horas nos tardemos en acabarlo pasen volando. Si es que no has visto la serie Game of Thrones y quieres jugarlo, pues te recomiendo que primero veas la serie, ya que, sino no entenderás mucho, ni las referencias, ni las ambiciones de los personajes que te presenten en contexto.







