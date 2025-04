G-Force (Breve Reseña)

Introducción

Un cordial saludo a la comunidad lectora y bienvenidos nuevamente a otro artículo más que vengo a presentarles con la intención de que conozcan para aquellos que no, un videojuego muy bueno lleno de acción, aventuras, retos y que puede interesarles a muchos pequeños de la casa, cabe destacar que el siguiente título pertenece a una de las primeras animaciones Live Action de Walt Disney. Dicho este dato interesante comencemos con esta pequeña reseña que vengo a desarrollarles sobre esta muy buena entrega.

Datos del Juego

o como yo lo conocíes un videojuego basado en la Película de Disney estrenada para aquel entonces en el año 2009, aunque los creadores del juego () no tardaron demasiado y lanzaron el juego en Septiembre del mismo año lo cual es sorprendente para mí ya que el proyecto fue hecho rápidamente y no defraudó. Por otro lado el presente título corresponde al género Acción, Aventuras y está disponible para las Consolas Xbox 360, PC, PS3, Wii, DS y sorprendentemente para la PS2 siendo uno de los últimos juegos sacados para esta consola sin contar a los de deportes.Caratula Original del videojuego para PC.

Como verán el equipo llamado Fuerza G son un grupo pequeño de tiernos y adorables roedores que fueron rescatados de situaciones difíciles cuando eran pequeños a excepción de Hurley (El hámster más gordo), estos han sido entrenados con técnicas y habilidades de Ninja o Espías por su dueño Ben, el cual los encomienda a misiones especiales de espionaje debido a lo habilidosos, rápidos y lo desapercibidos que pueden ser por su pequeño tamaño. Bien conozcamos brevemente cada miembro de este gran equipo.

-Darwin: Protagonista del Videojuego y líder del equipo.

-Hurley: El hámster más gordito, glotón y gracioso del equipo.

-Juárez: La única integrante femenino del grupo.

-Blaster: El hámster más hiperactivo del grupo, caracterizado por siempre querer superar nuevos retos.

-Speckles: Este es un topo y es el más inteligente del grupo.

-Mooch: Es una mosca que ayuda al equipo a visualizar sus objetivos desde una mejor altura.



Aquí les dejo una imagen de todos juntos.







Argumentación del Juego



Si bien el juego está basado en la Película, este no sigue la trama exacta aunque si aparecen todos los personajes importantes como el villano Leonard Saber que fue el creador de los dispositivos o chips que hicieron cobrar vida artificial a todos los electrodomésticos que tenían incluido estos chips, sim embargo por lo que logre notar, esta entrega si va con la película ya que al empezar da lugar a los acontecimientos que sucedieron luego de que Juárez y Blaster escaparon de su nuevo hogar y cuando Hurley y Darwin hicieron lo mismo de la tienda de Mascotas.

Nota: Para los que no han visto la Película pues les acabo de hacer Spoiler de un pequeño fragmento de ella.







Jugabilidad



Fuerza G posee una gran jugabilidad durante el transcurso de la historia, pese a que el juego está hecho para niños, este presenta un grado un poco alto de dificultad e incluso tiene niveles largos y buenos pero que resultan ser difíciles para cualquier jugador. El juego nos obsequia unos buenos controles, grandes combos y movimientos increíbles con los cuales nos divertiremos bastante al momento de realizar cada misión, por otro lado posee un toque muy innovador al implementar muchos accesorios para nuestros agentes como los propulsores, scanner entre otros, los cuales suelen ser relevantes para poder completar cada nivel o reto de cada misión.





Gráficos





Como es un juego de Acción no falta en decirles que nos encontraremos con muchos enemigos, todos ellos son electrodomésticos que dependiendo de su tamaño e inteligencia pueden ser débiles o más fuertes, por ejemplo nos encontraremos licuadoras, tostadoras, teléfonos entre otros, los cuales nos harán la vida difícil durante el transcurso de la trama porque suelen salir en grandes cantidades. Pero eso no es todo, para ello tenemos a nuestro roedor y agente Darwin, el único personaje junto a Mooch que podremos controlar en el juego, sin embargo no está de más en decir que este pequeño hámster está muy bien equipado con Armas cuerpo a cuerpo como el látigo y las de largo alcance como las pistolas láser con las que podremos deshacernos de ellos a distancia.Sin duda no me olvidaré de mencionar que el juego está desarrollado para ser jugado en cámara tipo Tercera Persona, por lo cual no ofrece un excelente panorama visual durante las batallas y movimientos en cada uno de los niveles, además no solo eso sino que también esta entrega presenta mucha dinámica, la que por ende, es muy necesaria para juegos de espionaje y cosas parecidas. No queda duda de que el videojuego es muy completo y su jugabilidad está muy bien plasmada.Para finalizar, destaco los gráficos del juego tanto para la PS2 Como para las demás consolas, los detalles y sombras de nuestros protagonistas roedores están muy bien desarrollados, tanto así que se parecen mucho a los de la Película, por otro lado las animaciones están excelentes, van muy fluidas y a la par coordinan muy bien con los Sonidos y el ambiente gráfico. Cabe destacar que en PS3 y Xbox 360 corren mucho mejor los FPS del juego por lo que se hace mucho mejor jugar en estas consolas aunque en PS2 el juego esta increíble gráficamente. En gráficos sin duda 10/10 todo muy bien hecho.

Conclusión

Para mí el juego esta excelente en todos sus aspectos (Gráficos, Jugabilidad, Trama), además de que saca muy buen provecho en cada uno de ellos, es muy recomendable para los amantes de las Aventuras combinadas con la acción y no solo eso, también puede resultar muy divertido para los niños ya que el juego promueve a la intuición y dinamismo, algo que les encanta mucho a los pequeños. Para mí es un maravilloso juego y me atrevo a decir que es el mejor de la Franquicia de Disney que he jugado sin desmeritar a Ratatouille que también me encanto un montón. Sin más que comentarles, me despido, espero les haya gustado esta breve reseña y nos vemos en un próximo Articulo.