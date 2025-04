Fruit Ninja ¿Uno de los mejores juegos de móvil?

Bienvenidos a otro artículo más!, hoy hablaremos sobre este maravilloso juego que los que lo llegamos a jugar en su momento lo recordamos con cariño, es decir, antes de que la mayoría de personas lo dejaran de jugar por las actualizaciones y demás. Dentro del artículo, comenzaremos hablando sobre qué es y responderemos la pregunta principal del artículo, después hablaremos sobre algunas cosas importantes que trae el juego como modos de juego y demás, y para finalizar el artículo, la respectiva conclusión.



Antes de empezar quisiera hacer un aviso o advertirles que no voy a estar hablando sobre la nueva versión del juego, que contiene nuevos gráficos, modos de juego etc, sino que hablaremos sobre la versión donde el juego llegó a estar hasta en el top 5 de tendencias de la App Store y su popularidad estuviera por los cielos.



Dicho esto, espero que disfruten el artículo =)

Fruit ninja, es un juego diseñado especialmente para dispositivos móviles, disponible para dispositivos iOS, Android, Xbox y hasta PC. El juego consiste en que nosotros somos el aprendiz de un sabio anciano, el cual al final de cada juego nos da un tip o un consejo para mejorar, o solo un dato interesante de cada fruta. Nuestro objetivo, es cortar todas las frutas que nos muestran en la pantalla, haciendo combos y cortándolas justo por la mitad para hacer daño crítico y que nos den puntos extra para así batir nuestro récord personal.La jugabilidad del juego es una de las más divertidas y cómodas de cualquier juego de dispositivo móvil que puedas encontrar, ya que siempre estaremos usando nuestra espada para acceder a cualquier lugar, ya que tanto en el menú de inicio como en una partida, siempre hay frutas o cajas (en el caso de la tienda) que tendremos que cortar para acceder a ellas, y en lo personal, me gusta mucho que no se usen los botones todo el tiempo. Un dato curioso de la espada que movemos con nuestro dedo, es que en una partida o creo que hasta en el menú, podemos usar 4 espadas utilizando obviamente 4 dedos por separado, esto hace que se nos facilite mucho más cortar cada fruta que sale sin perder ni un punto.La respuesta es obviamente SI, digo esto porque el juego es completamente Free to Play, ya que no tienes que pagar necesariamente para conseguir carambolos (moneda del juego), además de que en el juego no necesitas estar conectado a una red wi-fi necesariamente, ya que la mayoría de los modos de juegos y demás no necesitan estar conectados a internet, excepto obviamente el modo online que en lo personal no es tan bueno. =/Si en algún punto te llegas a aburrir ya que no tienes nada más que hacer en el juego, puedes hacer misiones que te deja tu sensei y conseguir desde aspectos brutales de espadas que aunque no te dan ningún beneficio al momento de jugar, se ven bastante cool al cortar frutas, hasta fondos con obras de arte magnificas que puedes disfrutar al momento de iniciar una partida.En un buen juego no deben faltar diferentes modos de juego, y Fruit Ninja no se queda atrás ya que tiene 4 modos de juego con características diferentes cada uno y son:Este es el modo con el que todos debemos empezar para irnos acostumbrando al juego, ya que este nos muestra todo lo básico, es decir, las frutas, las bombas y demás. Este modo de juego es un poco tedioso ya que si dejamos caer una fruta nos quita una de las tres vidas que tenemos, pero si llegamos a 100 puntos y ya perdimos una vida o más, nos dan una vida extra, además de que aparecen muchas, pero muchas bombas, y si cortamos una, automáticamente se acaba el juego. Una de las características únicas de este modo de juego, es que es infinito, es decir, si no cortamos ninguna bomba o todavía nos queda alguna vida, podemos seguir hasta que llegue el momento de perder.Este modo de juego dura 60 segundos y es el más querido por toda la comunidad, ya que este además de que las bombas no hacen que pierdas, sino que te quitan 10 puntos, es el único que contiene Power-ups, los cuales nos darán un bonus que durará unos cuantos segundos antes de que se agoten. Estos están representados como unas bananas, pero con un aspecto diferente al de las otras. Estas se denominan:Estas bananas congelan el tiempo, no importa si ya el tiempo llegó a 0:00, si las cortas en el momento exacto puedes aprovecharlas al máximo, pero además de congelar el tiempo, también hacen que las frutas y bombas caigan en cámara lenta, esto nos puede ayudar a realizar combos para conseguir puntos extra. Su aspecto es de un color blanco con algunas partes color celeste, algo similar al hielo.Estas bananas son muy efectivas si queremos superar nuestro record, ya que todos los puntos que consigas durante los segundos que dura el efecto, serán duplicados, así que junto al efecto de otras bananas, podremos aprovecharlo y sacarle el máximo provecho. Su aspecto es de un color azul con unas líneas de color amarillo.Estas bananas son unas de las mejores por no decir las mejores, ya que hace que salgan montones de frutas por los lados, esto nos puede servir junto con otras bananas como Double, ya que así podemos conseguir hasta más de 200 puntos en tan solo segundos, o Freeze para hacer bastantes combos y daños críticos sin perder ni un segundo. Su aspecto es de un color amarillo con unas líneas de color rojo.Este modo como dice el nombre, es un modo de juego mucho más calmado, con 30 segundos más que el modo arcade, podemos hacer combos y ataques críticos sin necesidad de estar alerta, ya que no hay bombas o algo que nos pueda hacer perder. Este modo es perfecto si queremos conseguir algunos carambolos para comprar algunos power-ups o por si solo queremos cortar frutas y relajarnos.Este modo está hecho para jugar con un amigo o conocido, ya que en este modo, la pantalla se divide en 2, cada jugador tendrá su lugar en la pantalla y se puede elegir jugar en modo clásico, con la opción de elegir la dificultad, o en modo zen, con la opción de elegir cuánto tiempo durará. También está el modo online en el que podremos jugar solamente si estamos conectados a una conexión wi-fi, en la que tendremos que cortar las frutas que sean de nuestro color, pero si por algún motivo cortamos las de nuestro rival, nos quitarán puntos y perderemos.Ya antes habíamos hablado sobre unos pequeños power-ups, pero ahora hablaremos sobre unos que se pueden encontrar en la tienda o Gutsu's Cart, en la cual nos darán al llegar por primera vez 1000 carambolos para comprar cualquiera de estos objetos. Estos power-ups son:Estos power-ups, son uno de los más útiles, sobre todo en el modo clásico, ya que como en ese modo las bombas son extremadamente letales, podemos desviarlas cuantas veces dependiendo de cuantos power-ups de estos tengamos. También se pueden usar en el modo arcade, para desviar las bombas y que no nos quiten puntos, pero un dato curioso de este power.up, es que sin importar cuantos tengamos, en el modo multijugador no nos servirán de nada.Estos power-ups no son tan buenos en el modo clásico, la única función que tienen es que cada vez que cortamos unas de estas fresas, nos dan 5 puntos, y aunque duran toda la partida y son bastante útiles si queremos superar nuestro propio record, no tienen muchas funciones en general.Estos power-ups son bastante útiles, ya que te regalan 2 segundos cada vez que cortas una de estas frutas y además, duran toda la partida. Estos son muy útiles en el modo arcade, ya que no tenemos mucho tiempo y así podremos jugar un poco más o hasta superar nuestro propio record.Tras todo el artículo, pudimos observar todo lo importante sobre el juego, y así podemos darnos cuenta de por qué siempre estaba y sigue estando en tendencias tanto en la App Store como en la Play Store. Los que lo llegamos a jugar antes pudimos saber la gran experiencia que era jugarlo, y aunque ahora solo lo podemos verlo como Fruit Ninja Classic (y es pago), igual podemos descargarlo para pc y volver a vivir esos buenos momentos.En general, el juego está buenísimo y lo recomiendo al máximo, aunque si gustan descargar la versión más reciente pueden hacerlo, solo que algunas cosas cambiaron como las hojas que ahora dan un bonus en algún modo de juego o que es mucho más fácil ganar los carambolos, pero también pueden descargar la versión para pc.Gracias por llegar hasta acá, y espero que les haya encantado el artículo, si gustan pueden escribir su opinión sobre el juego o un comentario del mismo, ya que siempre me tomo la molestia de leerlos todos. Bueno, sin más que decir, adiós =)