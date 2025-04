Frostpunk Review

Bueno, vas flipar con lo que te voy a decir. Olvídate de lo que están hablando en las noticias. La verdad detrás de Brexit es mucho más asombrosa de lo que dicen. La verdad es que el actual Primer Ministro necesitaba un consejo firme sobre el futuro de Gran Bretaña. Para eso, llamó a la famosa adivina, Madame Irma, quien posteriormente le dijo al Primer Ministro que nuestro planeta se acercaba a una terrible Edad de Hielo (mató a dos pájaros de un tiro: el Brexit y el calentamiento global). ¡El 99% de los humanos perecerán rápidamente, excepto los londinenses! Aquí estamos, décadas después del Brexit, mientras la mayoría de nosotros nos convertimos en estatuas congeladas, los londinenses marchan juntos hacia el Polo Norte hacia un cráter con un generador, con el objetivo de crear la última ciudad. ¡Buena suerte, punks, la necesitareis, y bienvenidos a la ciudad de New London, en Frostpunk! Frostpunk es un juego de estrategia / city building y supervivencia, desarrollado y publicado por 11 bits Studio, donde intentarás construir y ser el líder del hábitat de la última ciudad en la tierra.El juego ahora mismo consta de cuatro escenarios y un modo sin fin, y habrá más en 2019 (según los comentarios del desarrollador en la página de la tienda Steam). Esta review se basa firmemente en uno de los escenarios: "A New Home". Cuando empieces a jugar, serás recibido por una excelente introducción, y descubrirás lo que realmente le sucedió a tu convoy. Tu nuevo hogar es básicamente un enorme cráter que tiene un generador congelado justo en el medio. En las afueras, pero aún dentro del cráter, encontrarás recursos como carbón, acero, árboles congelados y cajas. Como tienes un número bastante limitado de personas a tu disposición al comienzo del juego, tienes que elegir cuál es el recurso más importante para reunir, después del carbón, y asignar a las personas para comenzar a extraerlo. Ten en cuenta que siempre hay un número máximo de personas, que puede variar de 5 a 15, para reunir recursos o hacer un trabajo dentro del asentamiento. El otro aspecto importante es asegurarse de que la población mantenga un cierto nivel de esperanza, construyendo estructuras importantes como casas, instalaciones médicas y entretenimientos, así como investigando nuevas tecnologías.Es realmente delgada la línea entre la esperanza y el descontento, y puede afectar a los ciudadanos de varias maneras. Deben tener refugio (casas), tener suficiente comida y edificios médicos, y también mantener el generador funcionando día y noche, lo que puede ser complicado a veces, especialmente si se está quedando sin carbón. Si el generador se apaga el descontento crecerá drásticamente y tu gente perderá la esperanza. Eso puede suceder con frecuencia a medida que amplías tu ciudad y necesitaras colocar Steam Hubs(generadores) alrededor de la ciudad para mantener a la gente cálida. También puede afectar su productividad en algunos edificios si hace demasiado frío para que la gente trabaje. El otro punto que puede aumentar o disminuir la esperanza es si se completan o no tareas o edificios específicos a tiempo. Las nuevas tecnologías o eventos pueden desencadenar una demanda de la población. Si el indicador de descontento permanece demasiado alto durante demasiado tiempo, te enviarán fuera del cráter y terminará el juego.Hay tres tipos de ciudadanos: trabajadores, ingenieros y niños. Hay trabajos que solo los trabajadores pueden hacer, como la caza, mientras que solo los ingenieros pueden desarrollar nuevas tecnologías. Con respecto a los niños, puedes elegir dejarlos ser o obligarlos a trabajar aprobando una ley a través del libro de leyes. Entonces podrá asignarlos para realizar trabajos seguros (o cualquier otro trabajo), pero el descontento aumentará considerablemente al hacerlo. No obstante, a veces tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir.Para investigar las nuevas tecnologías, necesitarás construir talleres; Cuantos más talleres tengas más rápido descubrirás nuevas tecnologías. Sin embargo, todavía necesitas personas para ejecutarlas al 100% de la producción. La única forma de aumentar la población es enviar exploradores a las tierras heladas en busca de supervivientes o recursos adicionales. No lo olvides, llevará tiempo llegar a un lugar determinado. Sin embargo, si tus exploradores encuentran supervivientes, puedes optar por enviarlos a New London por sí mismos, o simplemente escoltarlos. Al acompañarlos a su asentamiento, sabrás que todos los sobrevivientes llegarán sanos y salvos a la ciudad, pero probablemente este no será el caso si no los acompaña.El libro de leyes es un poco diferente; como el juego funciona en un ciclo de 24 horas, podrás aprobar una ley cada pocos días. Si olvidas, ciertos eventos permanecerán abiertos para que aún puedas aprobar una nueva ley: te pedirá que abras el libro para que puedas elegir, según el evento o el lugar donde te encuentres. Será más difícil cuando comience el evento de los londinenses, y tendrás que elegir entre seguir el camino del orden o el camino de la fe. Prepárate para cuando llegue, ya que perderás una gran cantidad de esperanza y será divertido deshacerte de estos tíos. Personalmente, me tomó tres veces antes de que lograra pasar ese evento.A medida que progreses, podrás construir autómatas (robots araña gigantes) que no se ven afectados por el frío, pueden ocuparse de ciertos edificios por sí mismos y liberar a un equipo completo de personas, a las que puedes reasignar a nuevos y más cálidos trabajos.Grandes gráficos y la banda sonora es fabulosa. Los controles son muy cómodos,tiene logros y trading cards. En Steam vale 29,99 pero esta rebajado a 20,99€ y desde mi punto de vista los vale, tiene logros y trading cards. 9/10