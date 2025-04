Free to Play, Pay to Win y "niños rata".

Imagen de The Lord of the Rings Online:









En el siguiente artículo voy a comentar de primera mano y de una forma crítica el modelode algunos juegos y su degradación en, así como la creciente comunidad deque se denominan a sí mismos gamers, dejando un punto reflexivo. Activando modo poder con Powermode en 3, 2, 1...Desde hace años, loshan cautivado y atrapado a mucha gente por incontables horas haciendo misiones, mazmorras, batallando, participando en eventos de toda clase y viviendo miles de aventuras con muchas risas pero también con cabreos y discusiones, y no me refiero únicamente al género MMORPG (por sus siglas Massively Multiplayer Online Role-Playing Game o “juego de rol multijugador masivo”), sino también en otros diversos géneros como son los shooter, deportes, carreras y demás, y aunque la mayoría de juegos hoy en día tienen un modo online, existen los archiconocidosque son juegos íntegramente online y que en un principio puedes jugar gratuitamente, pudiendo adquirir en la tienda ítems a través de micropagos dentro del mismo juego o en la web del mismo.Ejemplo de tienda por micropagos de "Runes of Magic":Tal fue el éxito de este tipo de estrategia en la que comenzaron unos pocos juegos, que incluso algunos juegos que eran del método de suscripción tradicional se han pasado alañadiendo limitaciones a las cuentas gratuitas, como por ejemplo un número reducido de personajes o no poder acceder directamente a ciertos ítems ofreciendo tal acceso siendo “premium” (suscripción opcional) en el caso de losa la par que expanden sus catálogos en tienda, como por ejemplo sucedió en) y también enentre los más conocidos, y añadiendo los contras que esto conlleva, lo que conocemos como el(paga para ganar) y el incremento de los llamados, que suelen ser jóvenes que se adentran en los juegos online basándose en adquirir objetos de forma sucia (ninjeo o hurto de ítems que no le tocan cuando se juega en grupo junto a otras personas), y que también toman un rol de mendigos que se las pasan pidiendo a jugadores veteranos favores o ítems y que además la mayoría de ellos sufre de una carencia importante de educación y respeto hacia los demás, de ahí su apodo.Antes de adentrarme un poco más en elvoy a ser sincero, durante años estuve suscrito a uno de los más conocidos, el famoso), y ahora veréis porqué os cuento esto. En mi experiencia sufrí como muchos una adicción comparable a la de una droga psicológica por llamarlo así, una forma de evasión de la realidad sumergiéndome en un mundo mágico con muchas cosas por hacer y sobretodo con mucha más gente haciendo lo mismo e interactuando, lo que nutría a su vez las ganas de estar conectado y por supuesto el añadido de saber que estás pagando por jugar, lo que hacía inevitable estar conectado todos los días muchas horas.Esto fue bonito durante tiempo, hice amigos y viví muchas aventuras, risas y demás que en algún momento dado se tornó algo turbio y sucio cuando tras una importante actualización, suprimieron distintos aspectos del juego que tanto había costado conseguir tal como logros e ítems, y se facilitó en gran medida el conseguir objetos de distinta índole, logros e incluso simplificaron el sistema de desarrollo de los personajes, cosa que continuó simplificándose posteriormente llegando a ser algo mecánico y casi absurdo; y en aquel entonces incluían gran variedad de objetos en la recientemente implementada tienda tal como monturas exclusivas y pociones para subir rápidamente de nivel o farmear objetos más rápido (este tipo de ítems es bastante común en losaunque elno lo sea).Este cambio tan drástico hizo que de repente el juego se llenase de, que compraban por subir de nivel rápidamente y se las daban con aires de superioridad frente a otros jugadores dentro del juego, insultando y dándoselas de buenos jugadores e infravalorando a otros, cuando su potencia real era simplemente por un equipo que habían conseguido rápidamente y de una forma más fácil, no por su forma de jugar, lo que hizo que muchos veteranos abandonásemos definitivamente el juego ya que se había degradado desde dentro, simplemente por la avaricia de la compañía.Aún recuerdo cuando nos juntábamos los de mi primera hermandad y nos recorríamos todo el mapa simplemente para ir a una mazmorra que había visto uno por internet, y que tras llegar allí moríamos varias veces antes de completarla, pasando así risas y momentos chorras dignos de recordar, e incluso recuerdo perfectamente que a veces nos cruzábamos con personas en el camino y mirándole el equipo veías un ítem morado y se hacían los ojos maravillas, preguntando que dónde lo había conseguido y demás, mientras nos contaban orgullosos cómo lo obtuvieron, así como las monturas exclusivas conseguidas en bandas de 25 personas.Estas situaciones quedaron en el olvido, pues losconseguían rápidamente un equipo épico completo en menos que cantaba un gallo, y muchos se olvidaban de que hubo un día en el que les ayudabas a subir de nivel, a conseguir oro, ítems... y venían rápidamente faltándote al respeto con sus flamantes monturas compradas en la tienda y su imponente equipo que le había costado bien poco de conseguir, mientras recordaba las horas que me había pasado equipándome poco a poco, consiguiendo distintas cosas con el sudor de mi frente, mientras ellos simplemente rascaban el bolsillo de papá para ser grandes jugadores. Esto llevó a una pequeña crisis en el juego, que intentaron enmendar con nuevas actualizaciones intentando volver a lo que un día fue, pero que ni de lejos tengo ganas de comprobar.Imaginaos si esto sucedía en un juego que mantenía su cuota, ¿cómo iba a ser en losintegrales? Pues realmente caótico en el caso de algunos juegos como por ejemplo), juego que nació siendo un clon más delcomo otros, con su historia y variantes dentro del sistema pero con una interfaz, gráficos y jugabilidad similares. En este caso la experiencia fue distinta y de distinta forma, al igual que en otros juegos que he probado incluso en inglés, como por ejemplo, otro juego tipopero bastante llamativo y creativo, que terminó con una experiencia similar apero con el aliciente de que además no estaba en español, así como algo similar me encontré cono El Señor de los anillos -).Imagen de Allods Online:Lo que sucede en estos juegos que acabo de mencionar entre otros, y desde la propia experiencia lo cuento, es que vas subiendo de nivel y vas consiguiendo cosas según pasa el tiempo, pero en el momento(player versus player / jugador contra jugador) era nefasto, pues aunque superabas por varios niveles a un jugador enemigo, si éste llevaba en su equipo ítems comprados en la tienda que añadían una cantidad de estadísticas exagerada incluso siendo de nivel muy bajo además de pociones que potenciaban estadísticas, te mataba en un pestañeo, y en el caso de atacarle veías que su vida apenas bajaba, lo que producía bastante disgusto y frustración cuando además se dedicaban a “campear” (esto es matar consecutivamente a otro jugador sin darle opción a irse o hacer nada y en una clara desventaja).Esto es lo que se conoce como la derivante degradación deque es, es decir pagar para ganar. Esto sugiere un problema para los jugadores gratuitos en muchos juegos que podemos encontrar, en los que el propio juego es distinto pero estas situaciones se repiten y hacen que una de dos, o abandones el juego por falta de disfrutarlo o que pases por el aro y metas dinero para subir tu “status”, lo que te lleva a no invertir una vez, sino que muchas personas gastan bastante dinero de esta forma y resulta un modelo de negocio para las compañías mucho más rentable que establecer una cuota en si, ya que comenzando a jugar gratuitamente y enganchándote al juego, corres el riesgo de tentarte a gastar dinero real ya sea para comprar diamantes, gemas, o como sea que se llame la moneda de intercambio para la tienda, que compras con dinero real.Imagen de Star Wars The Old Republic:Existen también otros problemas en otros juegos como por ejemplo en, que el juego fluye muy bien hasta que te encuentras conque para salir de cierta zona y continuar avanzando por el mundo virtual, necesitas completar una misión con monedas o ítems que debes comprar si o si en la tienda con dinero real, un golpe bajo para los ilusos que buscaban echar un rato por las tardes para distraerse gratuitamente.A pesar de todo existen juegos que sí te dan opción a mantenerte en un cierto estado competitivo sin necesidad de invertir dinero a cambio de invertir horas y jugar bastante para lograr conseguir ciertos ítems o monedas para poder comprar en la tienda, como es el caso de, que a pesar de no estar en español es un buen juegomuy recomendado si eres fan de este género.A día de hoy el catálogo de juegos que tenemoses bastante amplio y tenemos muchas opciones donde elegir de entre todos los géneros y además va en aumento cada día como podemos comprobar, pero es muy importante tener en cuenta que siempre encontraráso dificultades si eres jugador gratuito, cosa que no quita que vayas probando juegos y te dediques un pequeño tiempo a uno y cuando te canses pruebas otro y así también vas viendo distintos mundos que de seguro en alguno echarás bastantes ratos y conocerás gente, pero cuidado que hay algunos francamente adictivos como por ejemplo el que he mencionado de), juego que probé cuando pasó a sery que me mantuvo por dos días casi sin dormir hasta que me dí cuenta de que no podía recoger ciertos ítems de las mazmorras en las que iba en grupo, porque era una de las limitaciones de las cuentas gratuitas y además tuve un roce con un jugador veterano que estaba muy frustrado porque había invertido mucho tiempo y dinero en el juego y como no le gustaba que ahora fuese de libre acceso, arremetía con total arrogancia y falta de respeto al más puro estilo, dejando ver sus frustraciones y que no tenía otra cosa que hacer que estar ahí todo el día.Hay gente para todo y os vais a encontrar de todo en estos mundos online, pero donde más váis a disfrutar es en el mundo real, porque los juegos y todo lo que consigas al final está en una máquina que si algún día desaparece perderías todo, incluyendo horas de tu vida y dinero, por lo que es muy importante moderarse y tener prioridades en la vida, que al fin y al cabo es como un juego, posiblemente el mejor y más difícil que os vayáis a encontrar, y donde luchar por tus metas es la mayor misión y también la mayor recompensa, pero nadie dijo que sería fácil, ¿aceptas la misión?Para GameHag por Powermode.