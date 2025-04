( 105 ratings)

Free Fire ¿Buen juego o Sobrevalorado?

Buenas a todos el dia de hoy vengo a expandir mas sobre el juego y resolver esta incognita.

Un juego muy amado y odiado a la vez.

Demasiado fans al igual que haters.Bueno para empezar el juego es del tipo battlegrouns o battle royale, un modo de juego muy popular en estos tiempos.

Pero, que hace especial a Free Fire?

Ok, podemos mencionar que el juego es para dispositivos moviles y hay muchas personas que no pueden darse el lujo de tener una consola

o una pc decente para jugar PUGB o Fornite(los mas famosos de este tipo).



Pero ustedes diran "Estos juegos actualmente se pueden jugar igualmente en los moviles".

Pues si, tambien estan, pero estos al igual que en demas plataformas, se pide un movil con mas capacidad para poder jugarlos(al menos con fps decentes).

A cambio Free Fire, se puede correr en cualquier movil porque no pide muchos requisitos, no pesa demasiado y es estable.









Evolucion.

La evolución de juego a sido muy rapida:

Empezando con algo muy simple(Primera interfaz algo pasable)



Mejora de interfaz(le agregan mas color)



Otro cambio(primera prueba de esta interfaz con animacion mas fluida de personajes y mas color lo malo es que tardaba demasiado en cargar al terminar una partida)



Nueva(interfaz actual, mejorada en cuestion a fps y estabilidad)



Pasando a ser un juego con:

Muchas funciones(Bueno no tantas pero de ves en cuando te pierdes xd)



Personajes variados

Y diferentes modos de juego para pasar horas y horas jugando hasta quedarte ciego o que tu mamá te de un chancletaso de tanto vicio :"v.



Tocando la jugabilidad nos encontramos con lo tipico, los controles de movimiento, salto, para agacharse, apuntar, disparo, correr automaticamente, area de mochila, etc...

Demasiado simple pero dinamico y facil de usar.

El sistema de micropagos no es algo tan relevante, al meter algunos billetes(:v) al juego lo principal que se puede conseguir es el llamado "elite pass" que concede "mejores" premios en comparacion de las personas que tienen el "fire pass" (el pase que todo el mundo tiene sin la necesidad de meter plata al juego :v).

Las recompensas en resumen son pura estética para mejorar tu apariencia visual, nada de ventajas(tipo mejora de daño de armas) que puedan mantener una clara superioridad de algunos sobre otros.

Algo mas para mencionar es que el juego se actualiza a menudo, trayendo mas contenido como eventos, nuevo pase de temporada y accesorios.

La desarrolladora "Garena" es innovadora y siempre intenta mejorar cabos sueltos con cada actualización.



Pero no todo en Free FIre es positivo.

Siendo player de FF he experimentado que los desarrolladores le estan dando mas prioridad a los servers Europeos.

Estando en la region Latinoamericana(englobemos mejor toda América) he notado que los servidores han caido muy bajo, pasando a veces que al terminar la partida, el lobby del juego tarda demasiado en cargar y eso es muy molesto.





Los haters odian el juego por que lo siguen considerando una copia exacta de PUBG cuando no es asi.

Se podria decir que esta "inspirado" en PUBG, siempre Garena poniendole su toque(xd).



Y si tambien la gente le tiene hate por ser demasiado sobrevalorado, si, el juego esta demasiado sobrevalorado.

El juego tiene fans que apoyan al juego, pero hay algunos fans que de verdad son muy toxicos(no todos) y lo consideran lo mejor del genero cuando no es asi.



YouTube:

Por esta plataforma es donde llego a mirar en los comentarios donde se pelean todos contra todos.

Y no culpo a los fans, tambien hay gente que solo por tener mejores moviles y jugar PUBG se creen superiores(repito no todos :v), lanzando ofensas con el termino "pobres".





En resumen y desde mi punto de vista de Player de FF:

El juego pasando los meses va mejorando, vuelvo a repetir, paso de ser un proyecto casi sin vida a uno de los juegos con "mas descargas" en moviles del genero battle royale.

Tendra tantos errores quieran pero el juego es dinamico y disfrutable.



Aqui les dejo esta reseña/opinion/articulo.



Gracias por llegar hasta aqui.



Espero te haya entretenido :v



Ahora les pregunto: Que opinan ustedes?