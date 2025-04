Franquicias congeladas 3: Duke Nukem

Actualmente hablar de Duke Nukem, nos llena de muchos sentimientos encontrados, por un lado tenemos la nostalgia de Duke Nukem 3d, y por otro la desilusión de Duke Nukem Forever, pero pese a esto, esta franquicia está llena de detalles, y más títulos que los populares ya mencionados, ademas de tener uno de los personajes más únicos y polémicos de la historia de los video juegos. Sin duda esta es de las franquicias más nostálgicas por su importante aporte al desarrollo de la industria actual, y porque en su momento fue única.

Lamentablemente el mal manejo de la franquicia, ya sea por malos guiones, cortes de presupuesto, múltiples ventas de los derechos, es que esta franquicia se encuentra congelada en la actualidad, y pese a que tiene una relativamente nueva entrega, no es más que una re edición del clásico Duke Nukem 3d, y no es lo suficiente como para sacarlo del congelador.





Duke Nukem (1991), “let´s Rock”.

Es 1997 y nos encontramos en la tierra, la ciudad de los ángeles está en ruinas, debido al ataque de los robots del Dr. Proton quien va a paso firma a cumplir su misión, conquistar el mundo. Es acá en donde entramos al juego, somos Duke Nukem, un “héroe” contratado por la CIA para detener los malvados planes del Proton, vamos abriendo pasos a través de las ruinas de la ciudad, luchando contra robots, hasta llegar al doctor y seguirlo hasta su base secreta en la luna. Ya en su base seguimos luchando y saltando, hasta llegar nuevamente donde el doctor, y encontrar la sorpresa que ahora viajo en el tiempo, y nos embarcamos hacia el futuro con la misión final de detener de una vez por todas al doctor Proton.

En 1991 la industria de los video juegos recién estaba ganando adeptos en el mundo de las computadoras personales, para los más jóvenes tienen que imaginar que en esa época no cualquiera tenía un PC en su casa, y los que tenían eran unas máquinas toscas y grandes, por lo cual avanzar y generar millones de ganancia como lo hace el gamming hoy en día era imposible en esa época. Eso ultimo lo menciono porque muchos conocen a Duke Nukem como una franquicia FPS, pero como ven en las imágenes, nació como un plataforma, y que tiempo después tomo la forma por lo que se hizo conocido, aunque siempre tuvo guiones locos, pero con menos contenido para adultos.







Duke Nukem 2 (1993) “born to be wild”.

Nos encontramos realizando una entrevista, cuando de repente nos raptan, con el objetivo de usar nuestra mente para planear la esclavitud de toda la humanidad, este plan malvado es perpetuada por los Rigelatins, una malvada raza alienígena. Duke se logra liberar, acá como comenzamos una odisea por varios parajes terrestres, naves, y plataformas hasta llegar a la base de los alienígenas y luchar hasta eliminarlos, forzándolos a dejar la tierra. Como era de esperar Duke cumple su objetivo, y acá nace el estilo Duke de solucionar los problemas.

Esta entrega muestra un gran avance, acá ya vemos muchos más colores notando el cambio en el pelo y ropa de Duke que a la larga se mantendría hasta su última entrega, por otro lado aparece una diversidad de ambientes y enemigos, agregan las primeras frases que hicieron a Duke un héroe único, y se notan un variedad de referencias a películas y a otros juegos del estudio Apogee (3D Realms)







Duke Nukem 3D (1996) “Hail to the King, baby”.

Estamos de vuelta en los ángeles, despues de vencer a los alienígenas en el espacio, pero al llegar nos damos cuenta que han tomado el planeta, y de inmediato empieza la primera parte de nuestra nueva aventura, liberar los ángeles, vamos matando policías cerdos, alienígenas voladores, tiburones, perros antropomorfos, y muchos tipos de enemigos, siempre en los agradables escenarios de esta ciudad, que van desde videoclub y cines, hasta strip clubs, salones de pool y discos, topándonos de vez en cuando con agradables mujeres, y divertidos objetos interactivos.

Una vez hemos luchado en los ángeles, continuamos nuestra misión en una base lunar, persiguiendo y luchando contra los alienígenas hasta llegar a su nave nodriza y enfrentarnos a un poderoso líder, el cual logramos patearle el trasero, sin antes habernos topado con enemigos aun as extraños y muchas mujeres esclavizadas por los alienígenas. La aventura no acaba en la nave, ya que nos toca volver a la tierra a finalizar la limpieza, luchamos en la ciudad Shrapnel, y logramos derrocar al emperador Cycloid.

Pero cuando creímos que ya el trabajo estaba hecho, nos llega la misión de derrotar a la reina de los alienígenas, pasa poderlos sacar de la tierra de manera definitiva, y luego de ese cometido, nos toca limpiar varias ciudades del mundo, entre ellas Moscú, Ámsterdam, Londres, el Cairo, Roma, París, San Francisco y Hollywood. Despues de tanto trabajo decidimos darnos unas vacaciones en el caribe, pero nos terminamos topando con alienígenas disfrutado de la vida en el caribe, lo que nos pone a la acción de nuevo, y terminaremos luchando en washinton DC, y para finalmente tener nuestra última lucha contra los alienígenas en el polo norte donde tienen controlado a papa Noel.









En 1996 cuando salió al mercado este edición, el mundo se volvió loco, era una completa novedad, tanto en gráficos, temática, sonidos, cantidad de armas, enemigos y escenarios, logrando destronar a DOOM el rey de los FPS de ese entonces, y lograr llegar a la cima de un género que empezaba a expandirse y replicarse por montones aunque solo en pc ya que en consola aun no estaban las condiciones para levantar el género a un buen nivel, en donde competía con las primera versión de Quake, con Final DOOM, entre otros. Esta entrega cuenta con varias versiones, la primera de 1996 con tres episodios, la segunda llamada Atomic Edition que contaba con un episodio mas, después tenemos la edición Megaton que incluía las 3 expansiones (life is a beach, duke it out in dc, y nuclear Winter), y finalmente tenemos la más reciente anniversary edition del 2016 que incluye todo lo anterior más un episodio en donde viajamos por el mundo luchando contra los alienígenas invasores.



Duke Nukem Zero Hour, Time to kill (1999), y Land of the babes (PSX, 2000) “Come get some”

Nuestra aventura comienza de nuevo, luego de varios años de inactividad, y no podían comenzar de una manera que no fuera bizarra, somos contactados desde el pasado por uno mismo (Duke), y descubrimos que las alienígenas ganaron en otra realidad paralela, por lo cual debemos ayudarnos a salvar el mundo pero esta vez será a través del tiempo. En una realidad (zero hour) empezamos la aventura en una base militar, y en la otra (time to kill) comenzamos en nuestro querido bootylicious de los Ángeles.

Luego de lograr acabar con los alienígenas que cambiaron el tiempo, no topamos con una última aventura, en donde nos tele trasportamos a través del espacio y tiempo para terminar en un futuro donde los hombres fueron erradicados por los alienígenas, y solo quedan mujeres para defender lo que queda del planeta, y acá nos unimos a sus resistencia luchando y derrocando el reino alienígena implantado.

Estas dos versiones son las primeras con historia original que se crea para la consola Nintendo 64 (Zero Hour) y PlayStation (Time to Kill), la cual mantuvo los guiones bizarros, pero cambiaron el modo de juego de primera persona a tercera, dándole un aire más fresco, y una mayor jugabilidad para los mandos de dicha consola. Cabe destacar que estas historias originales son casi iguales en las dos versiones, pero solo la de PSX obtuvo una continuación que fue Land of the babes.





Duke Nukem Manhattan Project (2002) “yeah piece of cake”

Como era de esperar aún tenemos que salvar al planeta, pero esta vez los alienígenas parecen estar bajo las órdenes del DR Mech Morphix, y que logra reproducirlos gracias a un químico que transforma seres vivos en monstros alienígenas, esta vez debemos ir avanzando a través de las calles, edificios y alcantarillas de la ciudad de manhattan (New York), liberando por el camino a muchas chicas, hasta llegar donde el doctor y derrotarlo al más puro estilo Duke.

Manhattan Project, es una versión de duke nukem donde volvieron al estilo de plataforma, pero con gráficos 3d, y una historia más cercana a la primera entrega, y menos bizarra, aunque conservando la personalidad, y estilo de Duke. Este juego lanzado para Windows, luego tuvo su port para Xbox, paso sin pena ni gloria, quedando un poco de lado de las demás entregas por desviarse del arco argumentativo de las versiones anteriores.









Duke Nukem Advance (2002) “suck it down”

Hemos vuelto a la acción, esta vez nuestra misión será investigar el área 51, la cual se encuentra con invasores alienígenas, que buscan hacerse con unos reguladores de ambiente, para poder transformar el planeta, para poder dominar y reproducirse, y lograr la conquista desde adentro del planeta, y seguimos a los alienígenas en su tarea por el mundo, derrotándolos y tirando sus planes a la basura.

Este es el último título original y exclusivo para consolas que se creó, juego que tuvo muy buenas críticas, pero al igual que todos los juegos posteriores a Duke Nukem 3d tuvieron que luchar con la sombra de ese éxito, y es así como este juego se transforma en una de las tantas píldoras calmantes para quienes aún esperaban que saliera a la luz la eterna promesa Duke Nukem Forever.









Duke Nukem Forever (2011) “see you in hell”

Por fin logramos la paz mundial, el mundo está a nuestros pies, tenemos nuestra propia torre, muchas chicas y lujos, pero después de tantos años de paz, vuelven los alienígenas a molestar, esta vez provocando directamente a Duke, raptando a sus chicas, atacando su torre, y sus negocios, es por eso que tómanos al toro por los cuernos, y empezamos una nueva aventura contra nuestros viejos enemigos, atravesando media ciudad para poder acabar nuevamente con estos alienígenas, topándonos con enemigos gigantes, nidos llenos de boobies, corriendo por nuestra vida siendo enanos, metiéndonos dentro de tubos de ventilación y maquinarias, pasamos por un Stip Club de nuestros sueños, hasta llegar a la pesa hover donde el emperador alienígena nos espera para tener su merecido final.









Esta es sin duda la entrega más controversial, primero porque se demoró más de 12 años en salir a la luz, su desarrollo empezó en 1996, y luego se fue retrasando, pasando de estudio en estudio, teniendo múltiples trasformaciones de guion y motores gráficos, y cada cierta cantidad de años se revelaban tráiler y capturas de los nuevos avances y cambiando constantemente la supuesta fecha de lanzamiento y así para recién ser anunciado el 2010. Ademas de la mencionada polémica de desarrollo, nos encontramos con un producto final que mantiene la esencia, pero agrega demasiado contenido de relleno y humor de escusado como se dice, esto último es mal visto ya que los que esperaban el juego ya eran personas bastante adultas como para ese enfoque de humor, y finalmente no podemos dejar de lado que la historia es simplona, corta, y con un final que deja mucho que desear. Sin duda un juego que no es pésimo, pero que no cumple las expectativas ni por asomo.











Este último episodio de la saga, fue el empuje final de la saga hacia el congelador, dejando un mal sabor de boca, por lo cual probablemente pasara bastante tiempo más para ver una nueva aventura de Duke Nukem, que ademas tiene demasiado buena competencia como para sacar otro título decepcionante. Después de todo lo visto a muchos les costara pensar que hay planes y supuestos guiones y contratos firmados para una película de Duke Nukem con nada más ni nada menos que John Cena como Duke, sin duda otra anécdota bizarra de esta saga. Hasta acá ha llegado mi artículo, espero que les guste, gracias por leer y evaluar, nos vemos la próxima.